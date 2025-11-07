Polka jest gwiazdą nowego serialu od twórcy Breaking Bad. Świetna rola

Ładowanie...

"Jedyna" (tyt. oryg. "Pluribus") jeszcze do niedawna był najbardziej tajemniczym i zagadkowym serialem 2025 roku. Teraz, kiedy zadebiutował już na Apple TV+, dowiedzieliśmy się, o co w nim dokładnie chodzi. Bo przecież materiały promocyjne nie zdradzały zbyt wiele (praktycznie nic), a i oficjalny opis fabuły niewiele (praktycznie nic) mówi. Choć prawdą oczywiście jest, że to opowieść o najbardziej nieszczęśliwej osobie na Ziemi, która postanawia zniszczyć wszelkie objawy szczęścia.



UWAGA! Dalsza część tekstu zawiera SPOILERY z pierwszych dwóch odcinków "Jedynej"!



W główną rolę wciela się znana nam dobrze z "Zadzwoń do Saula" Rhea Seehorn. Gra ona Carol, która jako jedna z niewielu osób na Ziemi zachowuje indywidualność. Znakomita większość (nie dotyczy to dosłownie garstki populacji) populacji stała się ciałem kolektywnym. Wszyscy mają umiejętności i świadomość każdego innego człowieka. Do tego bardzo by chcieli, żeby protagonistka do nich dołączyła i wyrzekła się własnej tożsamości. Pracują nad tym, w międzyczasie jej nadskakując.

Jedyna - kogo gra Polka w sci-fi od Apple TV+?

Jak wiemy z pierwszego udostępnionego przez Apple TV+ zwiastuna "Jedynej" Carol, gdyby tylko zechciała, dostałaby granat, albo nawet czołg. Bo wszyscy po prostu chcą jej dogodzić. I żeby nie czuła się nieswojo, wysyłają do niej Zosię. Imię brzmi swojsko? Powinno, tym bardziej że wciela się w nią Polka. Gra ją bowiem urodzona w Opolu Karolina Wydra, która jeszcze jako dziecko przeniosła się wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych. W USA rozpoczęła karierę modelki, a później aktorki. Od 2008 roku regularnie możemy ją oglądać na małym i wielkim ekranie.

W "Jedynej" Karolinie Wydrze została powierzona jedna z kluczowych ról. Nie pojawia się jednak w pierwszym odcinku serialu. Zosia rozgaszcza się na ekranie dopiero w drugim epizodzie, kiedy wsiada w samolot i samodzielnie leci do USA, aby zaprzyjaźnić się z główną bohaterką. Czemu akurat ona? To zostaje w końcu wytłumaczone.

Już jednak w drugim odcinku jasne staje się, że Zosia to jedna z tych, która ma w głowie cały świat. Jest częścią kolektywnego ciała, jaki opanował naszą planetę. Tym samym to właśnie bohaterka grana przez Karolinę Wydrę staje się przewodniczką Carol (i naszą przy okazji) po nowej rzeczywistości. Jak sobie radzi? Możecie się przekonać na Apple TV+. W nadchodzące piątki do dwóch udostępnionych dotychczas odcinków będą dołączać kolejne. Możecie być pewni, że Polski w nich nie zabraknie.



Na Spider's Web przeczytasz też wywiad z Karoliną Wydrą i Rheą Seehorn oraz recenzję "Jedynej".

07.11.2025

