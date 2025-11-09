Gwiazdor Chłopaków z baraków oskarżony o napaść seksualną

Ładowanie...

Stacja Canadian Broadcasting Corporation poinformowała, że Mike Smith został oskarżony o napaść seksualną. Oskarżenie Smitha wpłynęło do sądu 2 października. Samo zdarzenie miało mieć natomiast miejsce w Dartmouth w Nowej Szkocji 30 grudnia 2017 r. Zagraniczne media nie podają szczegółów na ten temat. Tożsamość ofiary również nie została ujawniona.

Mike Smith z Chłopaków z baraków oskarżony o napaść seksualną

Firma producencka serialu "Chłopaki z baraków" - Trailer Park Boys Inc. - wystosowała oświadczenie, które zacytowała stacja CBC. Przekazano w nim, że firma jest świadoma tego, jakie zarzuty ciążą na gwiazdorze i potwierdziła, że zrezygnował on już ze stanowiska dyrektora zarządzającego firmą.

Zdajemy sobie sprawę, jak trudne jest postawienie zarzutu tego rodzaju wszystkim zaangażowanym. Z szacunku dla procesu sądowego, nie będziemy dalej komentować tej sprawy - poinformowano w oświadczeniu.

W kultowej komedii mokumentalnej "Chłopaki z baraków" Smith portretował Bubblesa. Partnerował na ekranie Robbowi Wellsowi (jako Ricky) i Johnowi Paulowi Tremblayowi (jako Julian). Sam serial zadebiutował w 2001 r. kanadyjskiej stacji telewizyjnej Showcase, a od 2014 r. można oglądać go na Netfliksie. Produkcja odcinkowa stworzona przez Mike'a Clattenburga skupia się na trzech przyjaciołach mieszkających na osiedlu barakowozów, którzy stają się bohaterami dokumentu o swoim życiu.

W sierpniu zakończyła się produkcja 13. sezonu "Chłopaków z baraków", który ma zadebiutować 8 lat po premierze 12. odsłony - w 2026 r.

Anna Bortniak 09.11.2025 13:54

