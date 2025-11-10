Robert De Niro przyjechał do Krakowa. Mieszkańcy oburzeni

Ładowanie...

W niedzielę, 9 listopada, Robert De Niro zjawił się w Krakowie, by uczestniczyć w spotkaniach biznesowych. Mają one związek z budową hotelu, który ma powstać na terenie dawnego biurowca Miastoprojektu przy ul. Kraszewskiego niedaleko Błoń. Kontrowersje pojawiły się już w momencie, kiedy okazało się, że konserwator nie otrzymuje informacji o przebiegu prac budowlanych na terenie przeszłego hotelu - informuje Gazeta Krakowska.

Tymczasem wątpliwości wśród mieszkańców Krakowa wzbudził również sam przyjazd De Niro - Krakusom nie spodobał się fakt, że aktor wjechał na płytę rynku samochodem.

Robert De Niro wjechał na rynek w Krakowie samochodem. Mieszkańcy grzmią

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Stanisław Mazur opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował o przyjeździe De Niro do Krakowa:

Robert De Niro przyjechał do Krakowa. O tym, że to wybitny aktor nie trzeba nikomu przypominać. Był w Krakowie niemal 40 lat temu. Dziś mówił mi, że Kraków w tym czasie mocno się zmienił. A spotkaliśmy się krakowskim Rynku.

Mazur dodał, że na ręce aktora w ramach w ramach powitania w Krakowie złożył płytę winylową z muzyką Krzysztofa Pendereckiego. Jest to nawiązanie do jednego z ulubionych filmów De Niro, "Rękopisu znalezionego w Saragossie", do którego muzykę skomponował właśnie Penderecki.

Mieszkańców Krakowa bardziej jednak zainteresowało to, w jaki sposób aktor dostał się na krakowski rynek. Okazało się, że wjechał on na płytę samochodem, mimo że wjazd na ten teren jest zasadniczo zabroniony. Wyjątkiem są pojazdy specjalne - taksówki, dorożki czy służby miejskie - oraz pojazdy zaopatrzeniowe, które mogą wjechać na płytę rynku między godziną 23:00 a 8:00 rano następnego dnia.

Pan Robert pomylił godziny dostaw na rynku w Krakowie i wjechał po 9:30. Jako lokalny przedsiębiorca (wypruł ikoniczny budynek pod nowy hotel) powinien wiedzieć, że tak nie wolno. @StanislawMazur9 mam nadzieję że straż miejska była w pobliżu! - pisze jeden z internautów.

Niezadowolenie wyrażali w mediach społecznościowych również inni internauci: "Niestety, szaraczki, nigdy nie było i nie będzie równości!!! Możecie się oburzać", "To taki sam człowiek jak każdy z nas. Jeśli jest zakaz wjazdu autem do Rynku, to dla każdego. Jasne rozumiem, że jest już starszym człowiekiem i może otrzymał pozwolenie na wjazd, ale nie jest argumentem, że to wielki aktor, to sobie wjechał".

Luksusowy hotel Nobu w Krakowie będzie drugim hotelem Roberta De Niro w Polsce (pierwszy - Nobu Hotel Warszawa - znajduje się w Warszawie przy ul. Wilczej 73 i został otwarty w 2020 r.

Zdjęcie główne: betto rodrigues/Shutterstock.com.

Anna Bortniak 10.11.2025 15:29

