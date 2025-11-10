REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się
  3. Dramy

Robert De Niro przyjechał do Krakowa. Mieszkańcy oburzeni

Robert De Niro w miniony weekend zjawił się w Krakowie, gdzie zamierza wybudować swój hotel. Kontrowersje wśród mieszkańców wzbudziło nie tylko miejsce, w którym ma zostać wzniesiony budynek - nie spodobał się im również fakt, że aktor został potraktowany przez władze miasta w sposób uprzywilejowany.

Anna Bortniak
robert de niro krakow wjechal autem na rynek drama
REKLAMA

W niedzielę, 9 listopada, Robert De Niro zjawił się w Krakowie, by uczestniczyć w spotkaniach biznesowych. Mają one związek z budową hotelu, który ma powstać na terenie dawnego biurowca Miastoprojektu przy ul. Kraszewskiego niedaleko Błoń. Kontrowersje pojawiły się już w momencie, kiedy okazało się, że konserwator nie otrzymuje informacji o przebiegu prac budowlanych na terenie przeszłego hotelu - informuje Gazeta Krakowska.

Tymczasem wątpliwości wśród mieszkańców Krakowa wzbudził również sam przyjazd De Niro - Krakusom nie spodobał się fakt, że aktor wjechał na płytę rynku samochodem.

REKLAMA

Robert De Niro wjechał na rynek w Krakowie samochodem. Mieszkańcy grzmią

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Stanisław Mazur opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował o przyjeździe De Niro do Krakowa:

Robert De Niro przyjechał do Krakowa. O tym, że to wybitny aktor nie trzeba nikomu przypominać. Był w Krakowie niemal 40 lat temu. Dziś mówił mi, że Kraków w tym czasie mocno się zmienił. A spotkaliśmy się krakowskim Rynku.

Mazur dodał, że na ręce aktora w ramach w ramach powitania w Krakowie złożył płytę winylową z muzyką Krzysztofa Pendereckiego. Jest to nawiązanie do jednego z ulubionych filmów De Niro, "Rękopisu znalezionego w Saragossie", do którego muzykę skomponował właśnie Penderecki.

Mieszkańców Krakowa bardziej jednak zainteresowało to, w jaki sposób aktor dostał się na krakowski rynek. Okazało się, że wjechał on na płytę samochodem, mimo że wjazd na ten teren jest zasadniczo zabroniony. Wyjątkiem są pojazdy specjalne - taksówki, dorożki czy służby miejskie - oraz pojazdy zaopatrzeniowe, które mogą wjechać na płytę rynku między godziną 23:00 a 8:00 rano następnego dnia.

Pan Robert pomylił godziny dostaw na rynku w Krakowie i wjechał po 9:30. Jako lokalny przedsiębiorca (wypruł ikoniczny budynek pod nowy hotel) powinien wiedzieć, że tak nie wolno. @StanislawMazur9 mam nadzieję że straż miejska była w pobliżu!

- pisze jeden z internautów.

Niezadowolenie wyrażali w mediach społecznościowych również inni internauci: "Niestety, szaraczki, nigdy nie było i nie będzie równości!!! Możecie się oburzać", "To taki sam człowiek jak każdy z nas. Jeśli jest zakaz wjazdu autem do Rynku, to dla każdego. Jasne rozumiem, że jest już starszym człowiekiem i może otrzymał pozwolenie na wjazd, ale nie jest argumentem, że to wielki aktor, to sobie wjechał".

Luksusowy hotel Nobu w Krakowie będzie drugim hotelem Roberta De Niro w Polsce (pierwszy - Nobu Hotel Warszawa - znajduje się w Warszawie przy ul. Wilczej 73 i został otwarty w 2020 r.

Zdjęcie główne: betto rodrigues/Shutterstock.com.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
10.11.2025 15:29
Tagi: krakówRobert De Niro
Najnowsze
15:01
Jennifer Lawrence szokuje w Zgiń, kochanie. Tego się nie da wyrzucić z pamięci
Aktualizacja: 2025-11-10T15:01:00+01:00
13:53
Najdziwniejszy serial roku dostanie 2. sezon. A wyszły dopiero 2 odcinki
Aktualizacja: 2025-11-10T13:53:42+01:00
12:47
Dopiero listopad, a świąteczny hit już podbija HBO Max. Widzowie się na niego rzucili
Aktualizacja: 2025-11-10T12:47:06+01:00
11:30
Co po Heweliuszu? Reżyser już szykuje dla nas dwie mroczne produkcje
Aktualizacja: 2025-11-10T11:30:56+01:00
10:12
Konrad Eleryk zachwyca w Heweliuszu. Od dawna czułem, że tak będzie
Aktualizacja: 2025-11-10T10:12:01+01:00
8:50
Frankenstein porusza widzów do głębi, choć mają problem z Netfliksem
Aktualizacja: 2025-11-10T08:50:19+01:00
7:22
Del Toro już raz adaptował klasyk dla Netfliksa. To piękny, oscarowy film
Aktualizacja: 2025-11-10T07:22:16+01:00
15:29
Widzieliśmy Father Mother Sister Brother. Gdzie jest dawny Jim Jarmusch?
Aktualizacja: 2025-11-09T15:29:00+01:00
14:55
Premiera Burgera Drwala 2025 potwierdzona. Będzie wcześniej
Aktualizacja: 2025-11-09T14:55:21+01:00
13:54
Gwiazdor Chłopaków z baraków oskarżony o napaść seksualną
Aktualizacja: 2025-11-09T13:54:03+01:00
13:35
Wszystkie filmy Wojciecha Smarzowskiego. Od najgorszego do najsmutniejszego
Aktualizacja: 2025-11-09T13:35:00+01:00
12:51
TO: Witajcie w Derry - kim lub czym tak naprawdę jest Pennywise?
Aktualizacja: 2025-11-09T12:51:00+01:00
11:13
Nie masz dość Frankensteina? 6 najlepszych i poruszających filmów
Aktualizacja: 2025-11-09T11:13:00+01:00
10:58
Genialny serial na SkyShowtime pokochałby Tarantino. Pewnie go nie znasz
Aktualizacja: 2025-11-09T10:58:00+01:00
9:19
TVP nakręciła dobry thriller. Czarna śmierć to serial, który się udał
Aktualizacja: 2025-11-09T09:19:00+01:00
8:33
Uznaję Netfliksa za winnego wrzucania zbyt wielu kryminałów naraz
Aktualizacja: 2025-11-09T08:33:00+01:00
16:32
Nowy serial twórcy Breaking Bad to banger. Już nazywa się go arcydziełem
Aktualizacja: 2025-11-08T16:32:00+01:00
15:27
Frankenstein ma ponad 200 lat. Stworzyła go niesamowita kobieta
Aktualizacja: 2025-11-08T15:27:00+01:00
14:00
Najdziwniejsze sci-fi 2025 roku oszołomiło nawet gwiazdy. Oto co nam powiedziały
Aktualizacja: 2025-11-08T14:00:00+01:00
13:02
Jedyna: kiedy kolejne odcinki nowego sci-fi od Apple TV+?
Aktualizacja: 2025-11-08T13:02:00+01:00
12:08
Dlaczego filmowcy uwielbiają Frankensteina? Powód nie jest taki oczywisty
Aktualizacja: 2025-11-08T12:08:00+01:00
10:52
Najlepszy horror 2025 roku ominął kina. Nareszcie trafił do streamingu
Aktualizacja: 2025-11-08T10:52:00+01:00
9:22
Użytkownicy Disney+ nie mają zarzutów do nowego serialu prawniczego
Aktualizacja: 2025-11-08T09:22:00+01:00
8:01
Użytkownicy Prime Video mają słabość do twórcy najgłupszych filmów
Aktualizacja: 2025-11-08T08:01:00+01:00
6:15
Predator: gdzie obejrzeć wszystkie filmy z uniwersum sci-fi?
Aktualizacja: 2025-11-08T06:15:00+01:00
20:06
Jedyna: wyjaśniamy, o co chodzi w najbardziej zagadkowym sci-fi 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-07T20:06:00+01:00
19:02
Nowy miniserial Netfliksa dowozi. Śmierć od pioruna to kawał świetnego kina
Aktualizacja: 2025-11-07T19:02:00+01:00
18:03
Pluribus: co znaczy tytuł nowego serialu twórcy Breaking Bad?
Aktualizacja: 2025-11-07T18:03:00+01:00
17:02
Czy nowy Predator: Strefa zagrożenia i Obcy to to samo uniwersum?
Aktualizacja: 2025-11-07T17:02:00+01:00
16:01
Netflix - co obejrzeć w ten weekend? Serwis w ofensywie, 5 znakomitych nowości
Aktualizacja: 2025-11-07T16:01:00+01:00
15:18
W historii Witolda Skirmuntta z Heweliusza jest ziarno prawdy
Aktualizacja: 2025-11-07T15:18:32+01:00
13:33
The Office PL pokazało intymny fragment z życia Darka. Co tu się dzieje?
Aktualizacja: 2025-11-07T13:33:00+01:00
13:20
Czułem, że Frankenstein od Netfliksa będzie dobry. Myliłem się: jest wybitny
Aktualizacja: 2025-11-07T13:20:30+01:00
11:46
Na CANAL+ telewizję ogląda się jak streaming. Świetna nowa oferta
Aktualizacja: 2025-11-07T11:46:41+01:00
11:04
Polka jest gwiazdą nowego serialu od twórcy Breaking Bad. Świetna rola
Aktualizacja: 2025-11-07T11:04:19+01:00
9:59
Kim były tajemnicze kobiety na pokładzie Heweliusza? Wyjaśniamy ważny wątek
Aktualizacja: 2025-11-07T09:59:39+01:00
8:25
„Jedyna” wykręciła mi mózg. Widziałem nowość od twórcy "Breaking Bad"
Aktualizacja: 2025-11-07T08:25:31+01:00
18:55
Tak wygląda nowy serial Stranger Things. To spin-off hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-06T18:55:47+01:00
18:19
David Harbour opuścił trasę promocyjną Stranger Things. Powód jest znany
Aktualizacja: 2025-11-06T18:19:19+01:00
17:31
Czy Piotr Binter z Heweliusza naprawdę istniał? Zaskakująca historia
Aktualizacja: 2025-11-06T17:31:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA