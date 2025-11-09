Uznaję Netfliksa za winnego wrzucania zbyt wielu kryminałów naraz
Nadchodzi mroczny tydzień na Netfliksie. Fani kryminałów będą w swoim żywiole. Platforma doda bowiem całe mnóstwo seriali ze zbrodnią na pierwszym lub dalszym planie. Bierzcie urlop, bo do obejrzenia jest nie tylko "Bestia we mnie" i "Kryształowa kukułka".
To już ten czas. Halloween za nami, więc zbliża się okres świąteczny. Na Netfliksie również, bo wielkimi krokami na platformę zmierza nowa komedia bożonarodzeniowa. "Święta z eks" dopiero otworzą wielki wór z podobnymi produkcjami, bo nawet w tym miesiącu jeszcze parę nas ich czeka. Ale najpierw coś dla miłośników zupełnie innych klimatów. Tych w serwisie zazwyczaj najpopularniejszych. Nawet teraz przecież w topce najchętniej oglądanych seriali dominują kryminały pokroju "Inwigilacji", "Amsterdam Empire", "Władców Rio" czy "Złej influencerki".
Za chwilę produkcji w podobnie mrocznym tonie na Netfliksie będzie jeszcze więcej. Platforma swoich użytkowników nie oszczędza. Ciągle dostarcza im treści, które chcą konsumować, konsumować i konsumować. W najbliższych dniach w serwisie pojawi się więc kilka interesujących tytułów o zabarwieniu (mniejszym bądź większym) kryminalnym. Na pierwszy ogień idzie "Bestia we mnie".
Netflix - co obejrzeć?
"Bestia we mnie" to akurat psychologiczny dreszczowiec, w którym jeden z bohaterów może być groźnym mordercą. O krwawe zbrodnia podejrzewa swojego nowego bogatego sąsiada bogata pisarka. Razem plątają się w skomplikowaną grę, pełną nawarstwiających się podejrzeń i mylących tropów. Brzmi to więc na hit, po jakim będzie trzeba czasu, aby ochłonąć. Użytkownicy Netfliksa nie otrzymają jednak takiego luksusu.
Już dzień po premierze "Bestii we mnie", dokładnie 14 listopada na Netfliksie pojawi się "Kryształowa kukułka". To akurat serial hiszpański, który śledzi losy młodej lekarki, chcącej dowiedzieć się czegoś więcej o dawcy przeszczepionego jej serca. W tym celu trafia do małego miasteczka. A jak to w kryminałach już bywa, małe miasteczko pełne jest mrocznych sekretów, stopniowo odkrywanych przez główną bohaterkę.
Również po "Kryształowej kukułce" fani kryminałów z subskrypcją Netfliksa nie dostaną czasu na ochłonięcie. Ba! Niech się szykują na brak snu, bo 14 listopada na platformie pojawi się również "Absentia". Też zechcecie ją obejrzeć, gdyż skupia się na agentce FBI, która ucieka z rąk seryjnego mordercy. Wraca do swojej rodziny, ale ta przecież myślała, że ona nie żyje, przez co ułożyła sobie życie na nowo. Jakby problemów było mało, dochodzi do kolejnej zbrodni.
To tylko krótki przegląd zmierzających na Netfliksa mrocznych produkcji o zabarwieniu kryminalnym. A przecież fani podobnych opowieści nie mogą też przeoczyć pełnometrażowego true crime'a. Już 12 listopada dostaniemy "Sprawę Eloi: Porwanie na żywo", czyli dokument o zbrodni, która wstrząsnęła całą Brazylią. Ta historia nastolatki porwanej przez byłego chłopaka wydaje się tak nieprawdopodobna, że nawet Hollywood nie byłoby w stanie jej wymyślić.
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Dr Seuss: Snicze 03/11/2025
- Wśród fal i na wojnie 03/11/2025
- Leanne Morgan: Unspeakable Things 04/11/2025
- Squid Game: Wyzwanie: Sezon 2 04/11/2025
- Transformers: Wiek zagłady 04/11/2025
- Transformers 3 04/11/2025
- Egzorcysta: Wyznawca 04/11/2025
- Transformers 04/11/2025
- Transformers: Ostatni Rycerz 04/11/2025
- Transformers: Zemsta upadłych 04/11/2025
- Czas zabijania 05/11/2025
- Po prostu Alice 05/11/2025
- Heweliusz 05/11/2025
- Odliczanie: Jake vs. Tank 05/11/2025
- Pan Wilk i spółka: Włamanie 06/11/2025
- The Vince Staples Show: Sezon 2 06/11/2025
- Śmierć od pioruna 06/11/2025
- Którą wybrać? 07/11/2025
- Frankenstein 07/11/2025
- Mango 07/11/2025
- Baramulla 07/11/2025
- Gdy inni stali z boku 07/11/2025
- Szpilka 07/11/2025
- Kac Vegas 07/11/2025
- Kac Vegas w Bangkoku 07/11/2025
- Kac Vegas III 07/11/2025
- Bad Boys: Ride or Die 07/11/2025
- Bleeding Tiger: Internal Affairs 08/11/2025
- The Meg 08/11/2025
- Twisters 08/11/2025
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- MARINES 10/11/2025
- Ulica Sezamkowa - Część 1 10/11/2025
- Gerry Dee: Funny You Should Say That 12/11/2025
- Sprawa Eloi: Porwanie na żywo 12/11/2025
- Jestem Eddie 12/11/2025
- Święta z eks 12/11/2025
- Selling Sunset: Orange County: Sezon 4 12/11/2025
- Pani Playmen 12/11/2025
- Wybuchowy pocałunek 12/11/2025
- Snajper 12/11/2025
- Szeregowiec Ryan 13/11/2025
- Tee Yai: Książę złodziei 13/11/2025
- Akademia Jednorożców: Rozdział 4 13/11/2025
- Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca - Część 1 13/11/2025
- Bitwa samurajów 13/11/2025
- Bestia we mnie 13/11/2025
- Delhi Crime: Sezon 3 13/11/2025
- Lefter: Piłkarski profesor 14/11/2025
- W krainie snów 14/11/2025
- Jak wygrać na loterii 14/11/2025
- Kryształowa kukułka 14/11/2025
- 13 godzin: Tajna misja w Benghazi 14/11/2025
- Absentia 14/11/2025
- Operation Mistletoe 15/11/2025
- A Cinderella Christmas Ball 15/11/2025
- Christmas Under the Northern Lights 15/11/2025
- Skąd wiesz? 15/11/2025
- Renovation Romance 15/11/2025
- Rodzinny dom wariatów 15/11/2025
- Król rozrywki 15/11/2025