Uznaję Netfliksa za winnego wrzucania zbyt wielu kryminałów naraz

To już ten czas. Halloween za nami, więc zbliża się okres świąteczny. Na Netfliksie również, bo wielkimi krokami na platformę zmierza nowa komedia bożonarodzeniowa. "Święta z eks" dopiero otworzą wielki wór z podobnymi produkcjami, bo nawet w tym miesiącu jeszcze parę nas ich czeka. Ale najpierw coś dla miłośników zupełnie innych klimatów. Tych w serwisie zazwyczaj najpopularniejszych. Nawet teraz przecież w topce najchętniej oglądanych seriali dominują kryminały pokroju "Inwigilacji", "Amsterdam Empire", "Władców Rio" czy "Złej influencerki".



Za chwilę produkcji w podobnie mrocznym tonie na Netfliksie będzie jeszcze więcej. Platforma swoich użytkowników nie oszczędza. Ciągle dostarcza im treści, które chcą konsumować, konsumować i konsumować. W najbliższych dniach w serwisie pojawi się więc kilka interesujących tytułów o zabarwieniu (mniejszym bądź większym) kryminalnym. Na pierwszy ogień idzie "Bestia we mnie".

Netflix - co obejrzeć?

"Bestia we mnie" to akurat psychologiczny dreszczowiec, w którym jeden z bohaterów może być groźnym mordercą. O krwawe zbrodnia podejrzewa swojego nowego bogatego sąsiada bogata pisarka. Razem plątają się w skomplikowaną grę, pełną nawarstwiających się podejrzeń i mylących tropów. Brzmi to więc na hit, po jakim będzie trzeba czasu, aby ochłonąć. Użytkownicy Netfliksa nie otrzymają jednak takiego luksusu.

Już dzień po premierze "Bestii we mnie", dokładnie 14 listopada na Netfliksie pojawi się "Kryształowa kukułka". To akurat serial hiszpański, który śledzi losy młodej lekarki, chcącej dowiedzieć się czegoś więcej o dawcy przeszczepionego jej serca. W tym celu trafia do małego miasteczka. A jak to w kryminałach już bywa, małe miasteczko pełne jest mrocznych sekretów, stopniowo odkrywanych przez główną bohaterkę.

Również po "Kryształowej kukułce" fani kryminałów z subskrypcją Netfliksa nie dostaną czasu na ochłonięcie. Ba! Niech się szykują na brak snu, bo 14 listopada na platformie pojawi się również "Absentia". Też zechcecie ją obejrzeć, gdyż skupia się na agentce FBI, która ucieka z rąk seryjnego mordercy. Wraca do swojej rodziny, ale ta przecież myślała, że ona nie żyje, przez co ułożyła sobie życie na nowo. Jakby problemów było mało, dochodzi do kolejnej zbrodni.

To tylko krótki przegląd zmierzających na Netfliksa mrocznych produkcji o zabarwieniu kryminalnym. A przecież fani podobnych opowieści nie mogą też przeoczyć pełnometrażowego true crime'a. Już 12 listopada dostaniemy "Sprawę Eloi: Porwanie na żywo", czyli dokument o zbrodni, która wstrząsnęła całą Brazylią. Ta historia nastolatki porwanej przez byłego chłopaka wydaje się tak nieprawdopodobna, że nawet Hollywood nie byłoby w stanie jej wymyślić.



Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Dr Seuss: Snicze 03/11/2025

Wśród fal i na wojnie 03/11/2025

Leanne Morgan: Unspeakable Things 04/11/2025

Squid Game: Wyzwanie: Sezon 2 04/11/2025

Transformers: Wiek zagłady 04/11/2025

Transformers 3 04/11/2025

Egzorcysta: Wyznawca 04/11/2025

Transformers 04/11/2025

Transformers: Ostatni Rycerz 04/11/2025

Transformers: Zemsta upadłych 04/11/2025

Czas zabijania 05/11/2025

Po prostu Alice 05/11/2025

Heweliusz 05/11/2025

Odliczanie: Jake vs. Tank 05/11/2025

Pan Wilk i spółka: Włamanie 06/11/2025

The Vince Staples Show: Sezon 2 06/11/2025

Śmierć od pioruna 06/11/2025

Którą wybrać? 07/11/2025

Frankenstein 07/11/2025

Mango 07/11/2025

Baramulla 07/11/2025

Gdy inni stali z boku 07/11/2025

Szpilka 07/11/2025

Kac Vegas 07/11/2025

Kac Vegas w Bangkoku 07/11/2025

Kac Vegas III 07/11/2025

Bad Boys: Ride or Die 07/11/2025

Bleeding Tiger: Internal Affairs 08/11/2025

The Meg 08/11/2025

Twisters 08/11/2025

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

MARINES 10/11/2025

Ulica Sezamkowa - Część 1 10/11/2025

Gerry Dee: Funny You Should Say That 12/11/2025

Sprawa Eloi: Porwanie na żywo 12/11/2025

Jestem Eddie 12/11/2025

Święta z eks 12/11/2025

Selling Sunset: Orange County: Sezon 4 12/11/2025

Pani Playmen 12/11/2025

Wybuchowy pocałunek 12/11/2025

Snajper 12/11/2025

Szeregowiec Ryan 13/11/2025

Tee Yai: Książę złodziei 13/11/2025

Akademia Jednorożców: Rozdział 4 13/11/2025

Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca - Część 1 13/11/2025

Bitwa samurajów 13/11/2025

Bestia we mnie 13/11/2025

Delhi Crime: Sezon 3 13/11/2025

Lefter: Piłkarski profesor 14/11/2025

W krainie snów 14/11/2025

Jak wygrać na loterii 14/11/2025

Kryształowa kukułka 14/11/2025

13 godzin: Tajna misja w Benghazi 14/11/2025

Absentia 14/11/2025

Operation Mistletoe 15/11/2025

A Cinderella Christmas Ball 15/11/2025

Christmas Under the Northern Lights 15/11/2025

Skąd wiesz? 15/11/2025

Renovation Romance 15/11/2025

Rodzinny dom wariatów 15/11/2025

Król rozrywki 15/11/2025

Rafał Christ 09.11.2025 08:33

