REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Uznaję Netfliksa za winnego wrzucania zbyt wielu kryminałów naraz

Nadchodzi mroczny tydzień na Netfliksie. Fani kryminałów będą w swoim żywiole. Platforma doda bowiem całe mnóstwo seriali ze zbrodnią na pierwszym lub dalszym planie. Bierzcie urlop, bo do obejrzenia jest nie tylko "Bestia we mnie" i "Kryształowa kukułka".

Rafał Christ
bestia we mnie serial kryminalny netflix co obejrzeć
REKLAMA

To już ten czas. Halloween za nami, więc zbliża się okres świąteczny. Na Netfliksie również, bo wielkimi krokami na platformę zmierza nowa komedia bożonarodzeniowa. "Święta z eks" dopiero otworzą wielki wór z podobnymi produkcjami, bo nawet w tym miesiącu jeszcze parę nas ich czeka. Ale najpierw coś dla miłośników zupełnie innych klimatów. Tych w serwisie zazwyczaj najpopularniejszych. Nawet teraz przecież w topce najchętniej oglądanych seriali dominują kryminały pokroju "Inwigilacji", "Amsterdam Empire", "Władców Rio" czy "Złej influencerki".

Za chwilę produkcji w podobnie mrocznym tonie na Netfliksie będzie jeszcze więcej. Platforma swoich użytkowników nie oszczędza. Ciągle dostarcza im treści, które chcą konsumować, konsumować i konsumować. W najbliższych dniach w serwisie pojawi się więc kilka interesujących tytułów o zabarwieniu (mniejszym bądź większym) kryminalnym. Na pierwszy ogień idzie "Bestia we mnie".

REKLAMA

Netflix - co obejrzeć?

"Bestia we mnie" to akurat psychologiczny dreszczowiec, w którym jeden z bohaterów może być groźnym mordercą. O krwawe zbrodnia podejrzewa swojego nowego bogatego sąsiada bogata pisarka. Razem plątają się w skomplikowaną grę, pełną nawarstwiających się podejrzeń i mylących tropów. Brzmi to więc na hit, po jakim będzie trzeba czasu, aby ochłonąć. Użytkownicy Netfliksa nie otrzymają jednak takiego luksusu.

Już dzień po premierze "Bestii we mnie", dokładnie 14 listopada na Netfliksie pojawi się "Kryształowa kukułka". To akurat serial hiszpański, który śledzi losy młodej lekarki, chcącej dowiedzieć się czegoś więcej o dawcy przeszczepionego jej serca. W tym celu trafia do małego miasteczka. A jak to w kryminałach już bywa, małe miasteczko pełne jest mrocznych sekretów, stopniowo odkrywanych przez główną bohaterkę.

Również po "Kryształowej kukułce" fani kryminałów z subskrypcją Netfliksa nie dostaną czasu na ochłonięcie. Ba! Niech się szykują na brak snu, bo 14 listopada na platformie pojawi się również "Absentia". Też zechcecie ją obejrzeć, gdyż skupia się na agentce FBI, która ucieka z rąk seryjnego mordercy. Wraca do swojej rodziny, ale ta przecież myślała, że ona nie żyje, przez co ułożyła sobie życie na nowo. Jakby problemów było mało, dochodzi do kolejnej zbrodni.

To tylko krótki przegląd zmierzających na Netfliksa mrocznych produkcji o zabarwieniu kryminalnym. A przecież fani podobnych opowieści nie mogą też przeoczyć pełnometrażowego true crime'a. Już 12 listopada dostaniemy "Sprawę Eloi: Porwanie na żywo", czyli dokument o zbrodni, która wstrząsnęła całą Brazylią. Ta historia nastolatki porwanej przez byłego chłopaka wydaje się tak nieprawdopodobna, że nawet Hollywood nie byłoby w stanie jej wymyślić.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

  • Dr Seuss: Snicze 03/11/2025
  • Wśród fal i na wojnie 03/11/2025
  • Leanne Morgan: Unspeakable Things 04/11/2025
  • Squid Game: Wyzwanie: Sezon 2 04/11/2025
  • Transformers: Wiek zagłady 04/11/2025
  • Transformers 3 04/11/2025
  • Egzorcysta: Wyznawca 04/11/2025
  • Transformers 04/11/2025
  • Transformers: Ostatni Rycerz 04/11/2025
  • Transformers: Zemsta upadłych 04/11/2025
  • Czas zabijania 05/11/2025
  • Po prostu Alice 05/11/2025
  • Heweliusz 05/11/2025
  • Odliczanie: Jake vs. Tank 05/11/2025
  • Pan Wilk i spółka: Włamanie 06/11/2025
  • The Vince Staples Show: Sezon 2 06/11/2025
  • Śmierć od pioruna 06/11/2025
  • Którą wybrać? 07/11/2025
  • Frankenstein 07/11/2025
  • Mango 07/11/2025
  • Baramulla 07/11/2025
  • Gdy inni stali z boku 07/11/2025
  • Szpilka 07/11/2025
  • Kac Vegas 07/11/2025
  • Kac Vegas w Bangkoku 07/11/2025
  • Kac Vegas III 07/11/2025
  • Bad Boys: Ride or Die 07/11/2025
  • Bleeding Tiger: Internal Affairs 08/11/2025
  • The Meg 08/11/2025
  • Twisters 08/11/2025
REKLAMA

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

  • MARINES 10/11/2025
  • Ulica Sezamkowa - Część 1 10/11/2025
  • Gerry Dee: Funny You Should Say That 12/11/2025
  • Sprawa Eloi: Porwanie na żywo 12/11/2025
  • Jestem Eddie 12/11/2025
  • Święta z eks 12/11/2025
  • Selling Sunset: Orange County: Sezon 4 12/11/2025
  • Pani Playmen 12/11/2025
  • Wybuchowy pocałunek 12/11/2025
  • Snajper 12/11/2025
  • Szeregowiec Ryan 13/11/2025
  • Tee Yai: Książę złodziei 13/11/2025
  • Akademia Jednorożców: Rozdział 4 13/11/2025
  • Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca - Część 1 13/11/2025
  • Bitwa samurajów 13/11/2025
  • Bestia we mnie 13/11/2025
  • Delhi Crime: Sezon 3 13/11/2025
  • Lefter: Piłkarski profesor 14/11/2025
  • W krainie snów 14/11/2025
  • Jak wygrać na loterii 14/11/2025
  • Kryształowa kukułka 14/11/2025
  • 13 godzin: Tajna misja w Benghazi 14/11/2025
  • Absentia 14/11/2025
  • Operation Mistletoe 15/11/2025
  • A Cinderella Christmas Ball 15/11/2025
  • Christmas Under the Northern Lights 15/11/2025
  • Skąd wiesz? 15/11/2025
  • Renovation Romance 15/11/2025
  • Rodzinny dom wariatów 15/11/2025
  • Król rozrywki 15/11/2025
REKLAMA
Rafał Christ
09.11.2025 08:33
Tagi: Co obejrzeć?Seriale kryminalneSeriale Netflix
Najnowsze
16:32
Nowy serial twórcy Breaking Bad to banger. Już nazywa się go arcydziełem
Aktualizacja: 2025-11-08T16:32:00+01:00
15:27
Frankenstein ma ponad 200 lat. Stworzyła go niesamowita kobieta
Aktualizacja: 2025-11-08T15:27:00+01:00
14:00
Najdziwniejsze sci-fi 2025 roku oszołomiło nawet gwiazdy. Oto co nam powiedziały
Aktualizacja: 2025-11-08T14:00:00+01:00
13:02
Jedyna: kiedy kolejne odcinki nowego sci-fi od Apple TV+?
Aktualizacja: 2025-11-08T13:02:00+01:00
12:08
Dlaczego filmowcy uwielbiają Frankensteina? Powód nie jest taki oczywisty
Aktualizacja: 2025-11-08T12:08:00+01:00
10:52
Najlepszy horror 2025 roku ominął kina. Nareszcie trafił do streamingu
Aktualizacja: 2025-11-08T10:52:00+01:00
9:22
Użytkownicy Disney+ nie mają zarzutów do nowego serialu prawniczego
Aktualizacja: 2025-11-08T09:22:00+01:00
8:01
Użytkownicy Prime Video mają słabość do twórcy najgłupszych filmów
Aktualizacja: 2025-11-08T08:01:00+01:00
6:15
Predator: gdzie obejrzeć wszystkie filmy z uniwersum sci-fi?
Aktualizacja: 2025-11-08T06:15:00+01:00
20:06
Jedyna: wyjaśniamy, o co chodzi w najbardziej zagadkowym sci-fi 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-07T20:06:00+01:00
19:02
Nowy miniserial Netfliksa dowozi. Śmierć od pioruna to kawał świetnego kina
Aktualizacja: 2025-11-07T19:02:00+01:00
18:03
Pluribus: co znaczy tytuł nowego serialu twórcy Breaking Bad?
Aktualizacja: 2025-11-07T18:03:00+01:00
17:02
Czy nowy Predator: Strefa zagrożenia i Obcy to to samo uniwersum?
Aktualizacja: 2025-11-07T17:02:00+01:00
16:01
Netflix - co obejrzeć w ten weekend? Serwis w ofensywie, 5 znakomitych nowości
Aktualizacja: 2025-11-07T16:01:00+01:00
15:18
W historii Witolda Skirmuntta z Heweliusza jest ziarno prawdy
Aktualizacja: 2025-11-07T15:18:32+01:00
13:33
The Office PL pokazało intymny fragment z życia Darka. Co tu się dzieje?
Aktualizacja: 2025-11-07T13:33:00+01:00
13:20
Czułem, że Frankenstein od Netfliksa będzie dobry. Myliłem się: jest wybitny
Aktualizacja: 2025-11-07T13:20:30+01:00
11:46
Na CANAL+ telewizję ogląda się jak streaming. Świetna nowa oferta
Aktualizacja: 2025-11-07T11:46:41+01:00
11:04
Polka jest gwiazdą nowego serialu od twórcy Breaking Bad. Świetna rola
Aktualizacja: 2025-11-07T11:04:19+01:00
9:59
Kim były tajemnicze kobiety na pokładzie Heweliusza? Wyjaśniamy ważny wątek
Aktualizacja: 2025-11-07T09:59:39+01:00
8:25
„Jedyna” wykręciła mi mózg. Widziałem nowość od twórcy "Breaking Bad"
Aktualizacja: 2025-11-07T08:25:31+01:00
18:55
Tak wygląda nowy serial Stranger Things. To spin-off hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-06T18:55:47+01:00
18:19
David Harbour opuścił trasę promocyjną Stranger Things. Powód jest znany
Aktualizacja: 2025-11-06T18:19:19+01:00
17:31
Czy Piotr Binter z Heweliusza naprawdę istniał? Zaskakująca historia
Aktualizacja: 2025-11-06T17:31:00+01:00
16:01
To: Witajcie w Derry pokaże największego wroga Pennywise'a. King przerażony
Aktualizacja: 2025-11-06T16:01:00+01:00
15:34
Pono nie żyje. Legendarny polski raper miał 49 lat
Aktualizacja: 2025-11-06T15:34:11+01:00
13:21
Serialowy Harry Potter z narratorem czy bez? Możesz odetchnąć z ulgą
Aktualizacja: 2025-11-06T13:21:57+01:00
11:25
Nieznany thriller podbija Prime Video. Wrzyna się w mózg
Aktualizacja: 2025-11-06T11:25:53+01:00
9:55
K-Popowe łowczynie demonów 2 zapowiedziane. Dziwaczna data premiery
Aktualizacja: 2025-11-06T09:55:37+01:00
9:11
Meghan Markle wraca do aktorstwa. Ma taką rolę, że nie musi się starać
Aktualizacja: 2025-11-06T09:11:01+01:00
8:48
Netflix usuwa najbardziej wciągający polski dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-06T08:48:34+01:00
21:18
Widzowie przerażeni jakością nowego hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-05T21:18:00+01:00
20:14
Ile to jest 9 mln starych złotych? Liczymy kasę marynarza z Heweliusza
Aktualizacja: 2025-11-05T20:14:00+01:00
19:41
Heweliusz: czy Niemcy mogli uratować więcej rozbitków? Kontrowersje wokół akcji
Aktualizacja: 2025-11-05T19:41:00+01:00
16:46
Katastrofa Heweliusza minuta po minucie. Jak tonął polski prom?
Aktualizacja: 2025-11-05T16:46:00+01:00
15:55
Nowy serial Disney+ oglądają wszyscy, ale nikt nie wystawił mu dobrej oceny
Aktualizacja: 2025-11-05T15:55:00+01:00
15:27
Youtuberzy Friza nagrywali obok obozu koncentracyjnego. Muzeum zabrało głos
Aktualizacja: 2025-11-05T15:27:52+01:00
13:54
Nowości Canal+ na listopad. Powrót kultowego polskiego serialu
Aktualizacja: 2025-11-05T13:54:11+01:00
12:39
Gwiazda Heweliusza dziękuje bliskim nieżyjącego kapitana. „Ta rola to mój hołd”
Aktualizacja: 2025-11-05T12:39:49+01:00
11:55
Serial o katastrofie Heweliusza oparty jest na faktach. Co zmyślono?
Aktualizacja: 2025-11-05T11:55:40+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA