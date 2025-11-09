REKLAMA
Premiera Burgera Drwala 2025 potwierdzona. Będzie wcześniej

McDonald co roku otwiera sezon zimowy wprowadzeniem do swojej oferty Burgera Drwala, co zwykle odbywa się pod koniec listopada. Pojawiła się już oficjalna informacja, kiedy kanapka zadebiutuje w sieci restauracji. W jakim mieście odbędzie się premiera?

Anna Bortniak
drwal 2025 jest oficjalna dataa
Burger Drwala to jedna z najbardziej wyczekiwanych kanapek w McDonaldzie, która cieszy się ogromną popularnością wśród gości fast foodowej restauracji. W związku z tym, że burger jest dostępny w ofercie McDonalda wyłącznie w okresie jesienno-zimowym, konsumenci co roku wyczekują, aż w końcu pojawi się w menu. Zwykle następuje to w połowie lub pod koniec listopada. Jak będzie w tym roku?

Burger Drwala 2025 - data. Kiedy premiera w McDonaldzie?

Zgodnie z wcześniejszymi nieoficjalnymi informacjami, Burger Drwala miał pojawić się 19 listopada. Pod koniec bieżącego tygodnia w mediach społecznościowych McDonalda ogłoszono, że uwielbiana przez Polaków kanapka wróci do Maka już 13 listopada. Oznacza to, że fani Drwala będą mogli spróbować jej wcześniej, niż w zeszłym roku.

Co roku uroczysta premiera Drwala odbywa się w którymś z polskich miast. Towarzyszą jej wyjątkowe akcje i pomysłowe dekoracje. W minionych latach McDonald w Ustroniu został "wydziergany" z włóczki, restauracja w Łodzi zmieniła się w grę planszową, a w 2024 r. Mak we Wrocławiu przypominał wielką interaktywną kolorowankę. Jak będzie w tym roku?

Ujawniono, że miastem, w którym odbędzie się tegoroczna inauguracja Drwala, będzie Poznań. Nie wiadomo jeszcze jednak, jaką niespodziankę szykuje dla swoich klientów McDonald's pod względem wystroju. Nie jest również jasne, czy w ofercie Drwala pojawią się jakieś nowe smaki, czy zostaną takie same, jak w zeszłym roku. W 2024 r. do rodziny najpopularniejszej kanapki Maka po raz pierwszy dołączył Drwal z kurkami. Oprócz niego można było zjeść wersję klasyczną, z kurczakiem, z żurawiną i z chrzanem.

Anna Bortniak
09.11.2025 14:55
