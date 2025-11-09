Premiera Burgera Drwala 2025 potwierdzona. Będzie wcześniej

Ładowanie...

Burger Drwala to jedna z najbardziej wyczekiwanych kanapek w McDonaldzie, która cieszy się ogromną popularnością wśród gości fast foodowej restauracji. W związku z tym, że burger jest dostępny w ofercie McDonalda wyłącznie w okresie jesienno-zimowym, konsumenci co roku wyczekują, aż w końcu pojawi się w menu. Zwykle następuje to w połowie lub pod koniec listopada. Jak będzie w tym roku?

Burger Drwala 2025 - data. Kiedy premiera w McDonaldzie?

Zgodnie z wcześniejszymi nieoficjalnymi informacjami, Burger Drwala miał pojawić się 19 listopada. Pod koniec bieżącego tygodnia w mediach społecznościowych McDonalda ogłoszono, że uwielbiana przez Polaków kanapka wróci do Maka już 13 listopada. Oznacza to, że fani Drwala będą mogli spróbować jej wcześniej, niż w zeszłym roku.

Co roku uroczysta premiera Drwala odbywa się w którymś z polskich miast. Towarzyszą jej wyjątkowe akcje i pomysłowe dekoracje. W minionych latach McDonald w Ustroniu został "wydziergany" z włóczki, restauracja w Łodzi zmieniła się w grę planszową, a w 2024 r. Mak we Wrocławiu przypominał wielką interaktywną kolorowankę. Jak będzie w tym roku?

Ujawniono, że miastem, w którym odbędzie się tegoroczna inauguracja Drwala, będzie Poznań. Nie wiadomo jeszcze jednak, jaką niespodziankę szykuje dla swoich klientów McDonald's pod względem wystroju. Nie jest również jasne, czy w ofercie Drwala pojawią się jakieś nowe smaki, czy zostaną takie same, jak w zeszłym roku. W 2024 r. do rodziny najpopularniejszej kanapki Maka po raz pierwszy dołączył Drwal z kurkami. Oprócz niego można było zjeść wersję klasyczną, z kurczakiem, z żurawiną i z chrzanem.

