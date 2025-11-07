REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Kim były tajemnicze kobiety na pokładzie Heweliusza? Wyjaśniamy ważny wątek

W serialu "Heweliusz" pojawił się wątek, który mógł być dla części widzów niezrozumiały. Nic dziwnego - ostatecznie nie został on do końca wyjaśniony, no i też poświęcono mu niewiele czasu. Chodzi konkretnie o Annę i Martę z Navica Ferries, które wzięły udział w ostatnim rejsie Jana Heweliusza. Bohaterki zostały zainspirowane prawdziwymi osobami z firmy armatorskiej, które figurują na liście ofiar promu.

Anna Bortniak
anna marta navica ferries wyjasnienie o co chodzi heweliusz
REKLAMA

Anna i Marta (w tych rolach Anna Dereszowska i z Navica Ferries były w firmie armatorskiej osobami na wysokich szczeblach. Dlaczego znalazły się na pokładzie promu MF Jan Heweliusz podczas ostatniego rejsu? W serialu dosyć pobieżnie wyjaśniono ich obecność i dla wielu widzów może być nie do końca jasne, dlaczego ten wątek w ogóle się w nim znalazł. Bo chociaż kobiety nie odegrały dużej roli podczas katastrofy, to obecność jednej z nich mogła przyczynić się do tego, że kapitan Andrzej Ułasiewicz - mimo sztormu - zdecydował się obrać kurs na Ystad.

REKLAMA

Anna i Marta z Navica Ferries - o co chodzi z tym wątkiem w serialu Heweliusz?

Anna i Marta mogły być zainspirowane kobietami, które istniały naprawdę - Agnieszką Goldman i Barbarą Zaborską. Goldman była 54-letnią zastępczynią dyrektora firmy armatorskiej i kluczową postacią, bez której firma by nie powstała. 39-letnia Zaborska z kolei piastowała stanowisko kierowniczki działu eksploatacji w tym przedsiębiorstwie. Dlaczego akurat te dwie postaci znalazły się na pokładzie Jana Heweliusza?

14 stycznia Goldman miała zaplanowane spotkanie ze szwedzkimi kontrahentami, które miało odbyć się w Ystad. Planowała podczas niego omówić plany biznesowe na bieżący rok. Mimo że Heweliusz nie był promem pasażerskim, dyrektorka zdecydowała się nim popłynąć. Serialowa Anna podkreśla ten fakt i waha się, czy nie wybrać innego środka transportu, jednak ostatecznie zostaje przekonana - no bo jak by to wyglądało, gdyby popłynęła ona liniami innego przewoźnika? W rzeczywistości nie wiadomo, czy Goldman miała jakieś wątpliwości. Ostatecznie wsiada na pokład wraz z koleżanką.

Anna i Marta z Navica Ferries

Obecność Goldman na pokładzie jest kluczowa dla całej sprawy. W związku z tym, że tak ważna osoba firmy armatorskiej płynęła na Heweliuszu na ważne spotkanie, kapitan mógł być skupiony na tym, by za wszelką cenę dopłynąć do Ystad. Nawet mimo sztormu. Oczywiście nigdy nie będziemy mieli stuprocentowej pewności, jak było naprawdę - są to tylko domysły. Mimo to warto przybliżyć ten wątek, ponieważ nie był on w serialu wystarczająco dobrze wyjaśniony.

REKLAMA

Ostatecznie Goldman nie wyszła ze swojej kajuty. Najprawdopodobniej z powodu tego, że wyjście do jej kajuty było zatarasowane meblami, które przemieściły się podczas przechyłu. W serialu natomiast Anna z Navica Ferries orientuje się, że akcja ratunkowa już nie nadejdzie i nie zamierza opuszczać swojej kajuty, chcąc umrzeć w spokoju.

Po przeczytaniu tego artykułu zapoznaj się z naszą recenzją serialu "Heweliusz". W Spider's Web piszemy również, które wątki są prawdą, a które fikcją, oraz analizujemy katastrofę promu minuta po minucie. Sprawdź, czy Piotr Binter był postacią, która istniała naprawdę, oraz ile Witek dostał odszkodowania w związku z katastrofą.

REKLAMA
Anna Bortniak
07.11.2025 09:59
Tagi: HeweliuszPolskie serialeSeriale Netflix
Najnowsze
8:25
„Jedyna” wykręciła mi mózg. Widziałem nowość od twórcy "Breaking Bad"
Aktualizacja: 2025-11-07T08:25:31+01:00
18:55
Tak wygląda nowy serial Stranger Things. To spin-off hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-06T18:55:47+01:00
18:19
David Harbour opuścił trasę promocyjną Stranger Things. Powód jest znany
Aktualizacja: 2025-11-06T18:19:19+01:00
17:31
Czy Piotr Binter z Heweliusza naprawdę istniał? Zaskakująca historia
Aktualizacja: 2025-11-06T17:31:00+01:00
16:01
To: Witajcie w Derry pokaże największego wroga Pennywise'a. King przerażony
Aktualizacja: 2025-11-06T16:01:00+01:00
15:34
Pono nie żyje. Legendarny polski raper miał 49 lat
Aktualizacja: 2025-11-06T15:34:11+01:00
13:21
Serialowy Harry Potter z narratorem czy bez? Możesz odetchnąć z ulgą
Aktualizacja: 2025-11-06T13:21:57+01:00
11:25
Nieznany thriller podbija Prime Video. Wrzyna się w mózg
Aktualizacja: 2025-11-06T11:25:53+01:00
9:55
K-Popowe łowczynie demonów 2 zapowiedziane. Dziwaczna data premiery
Aktualizacja: 2025-11-06T09:55:37+01:00
9:11
Meghan Markle wraca do aktorstwa. Ma taką rolę, że nie musi się starać
Aktualizacja: 2025-11-06T09:11:01+01:00
8:48
Netflix usuwa najbardziej wciągający polski dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-06T08:48:34+01:00
21:18
Widzowie przerażeni jakością nowego hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-05T21:18:00+01:00
20:14
Ile to jest 9 mln starych złotych? Liczymy kasę marynarza z Heweliusza
Aktualizacja: 2025-11-05T20:14:00+01:00
19:41
Heweliusz: czy Niemcy mogli uratować więcej rozbitków? Kontrowersje wokół akcji
Aktualizacja: 2025-11-05T19:41:00+01:00
16:46
Katastrofa Heweliusza minuta po minucie. Jak tonął polski prom?
Aktualizacja: 2025-11-05T16:46:00+01:00
15:55
Nowy serial Disney+ oglądają wszyscy, ale nikt nie wystawił mu dobrej oceny
Aktualizacja: 2025-11-05T15:55:00+01:00
15:27
Youtuberzy Friza nagrywali obok obozu koncentracyjnego. Muzeum zabrało głos
Aktualizacja: 2025-11-05T15:27:52+01:00
13:54
Nowości Canal+ na listopad. Powrót kultowego polskiego serialu
Aktualizacja: 2025-11-05T13:54:11+01:00
12:39
Gwiazda Heweliusza dziękuje bliskim nieżyjącego kapitana. „Ta rola to mój hołd”
Aktualizacja: 2025-11-05T12:39:49+01:00
11:55
Serial o katastrofie Heweliusza oparty jest na faktach. Co zmyślono?
Aktualizacja: 2025-11-05T11:55:40+01:00
10:52
Nowy burmistrz Nowego Jorku to syn słynnej reżyserki z Hollywood
Aktualizacja: 2025-11-05T10:52:05+01:00
10:06
Nadchodzi Mumia 4. Kultowy film, kultowa obsada, nic tylko się jarać
Aktualizacja: 2025-11-05T10:06:44+01:00
9:27
Paramount ma "czarną listę" aktorów. Nie dostaną pracy przez poglądy
Aktualizacja: 2025-11-05T09:27:01+01:00
9:06
Serial Harry Potter wprowadza dużą zmianę. Będzie ryk, choć jest potrzebna
Aktualizacja: 2025-11-05T09:06:28+01:00
6:02
Heweliusz mnie zaskoczył. Netflix wiedział, co robi
Aktualizacja: 2025-11-05T06:02:00+01:00
19:00
Predator: Strefa zagrożenia - recenzja. To nie jest Predator dla dzieci
Aktualizacja: 2025-11-04T19:00:00+01:00
17:01
Nowy serial HBO podzieli widzów. Jest strasznie irytujący, a i tak go uwielbiam
Aktualizacja: 2025-11-04T17:01:00+01:00
15:58
Netflix wrzucił serię uwielbianego (choć kontrowersyjnego) science fiction
Aktualizacja: 2025-11-04T15:58:31+01:00
15:37
Serial Wszystko dozwolone od Disney+ to pogromca inceli, ale również rozumu
Aktualizacja: 2025-11-04T15:37:50+01:00
13:38
Środa to ulubiony dzień miłośników kryminałów. Wraca ich serial
Aktualizacja: 2025-11-04T13:38:25+01:00
13:08
Wielki marsz - gdzie obejrzeć genialną adaptację Stephena Kinga? Premiera w VOD
Aktualizacja: 2025-11-04T13:08:12+01:00
11:43
Fani Byliśmy łgarzami mogą odetchnąć. Problem z fabułą 2. sezonu rozwiązany
Aktualizacja: 2025-11-04T11:43:39+01:00
10:28
Disney+ właśnie dołączył do Vectry. Dobre ceny na start
Aktualizacja: 2025-11-04T10:28:20+01:00
9:28
Żegnamy Diane Ladd. Zagrała w kultowych filmach i serialach
Aktualizacja: 2025-11-04T09:28:14+01:00
8:47
Netflix odwołuje walkę influencera. Miała się odbyć jeszcze w tym miesiącu
Aktualizacja: 2025-11-04T08:47:42+01:00
20:27
Ten kryminał to ukryta perła HBO Max. Najlepszy serial, o którym się nie mówi
Aktualizacja: 2025-11-03T20:27:00+01:00
19:15
Netflix tak się pogubił z nowym Wiedźminem, że sam nie wie, czym ma być
Aktualizacja: 2025-11-03T19:15:00+01:00
17:43
Przegapiacie kryminał od Netfliksa, od którego fani nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-11-03T17:43:40+01:00
16:15
Była żona Davida Harboura opowiedziała o ich burzliwej relacji. Nagrała album
Aktualizacja: 2025-11-03T16:15:00+01:00
15:32
Wiedźmin: kto zabił Szczury? Trochę się nie dziwię, że nie wiecie
Aktualizacja: 2025-11-03T15:32:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA