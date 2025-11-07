Na CANAL+ telewizję ogląda się jak streaming. Świetna nowa oferta

Ładowanie...

TELEWIZJA INTERNETOWA od CANAL+ została stworzona z myślą o widzach, którzy chcą korzystać z tradycyjnych kanałów telewizyjnych, lecz oczekują do nich dostępu przez aplikację i bez dedykowanego dekodera oraz elastycznych płatności za usługę. Nowa oferta pozwala użytkownikom oglądać ulubione stacje online w dowolnym miejscu, czasie i na niemal dowolnym urządzeniu. Wszystko to w dobrze nam znanym modelu subskrypcyjnym.



Bo TELEWIZJA INTERNETOWA od CANAL+ funkcjonuje teraz na zasadach serwisów streamingowych. Wprowadzono bowiem rozwiązania, dzięki którym na większości kanałów widzowie mogą zatrzymać program na żywo w dowolnym momencie, obejrzeć go od początku bądź nawet cofnąć emisję o kilka godzin. Innymi słowy: telewizja na żywo niekoniecznie jest na żywo, a można z niej korzystać na życzenie.

CANAL+ - nowa oferta TELEWIZJA INTERNETOWA

Jakby tego było mało, w nowej ofercie TELEWIZJI INTERNETOWEJ CANAL+ wprowadzono również funkcję kontynuowania oglądania na innym ekranie. Bardziej wymagający widzowie mogą też równocześnie śledzić kilka kanałów naraz, czyli oglądać np. sport i informacje na żywo jednocześnie.

Nowa oferta TELEWIZJI INTERNETOWEJ powstała z myślą o szerokim segmencie widzów, którzy nadal chcą oglądać kanały telewizyjne, ale oczekują większej swobody znanej ze świata streamingu, czyli telewizji bez dekodera, bez kabli, w pełni online i płatnej w modelu subskrypcyjnym. Przygotowaliśmy więc dla nich produkt, który spełnia wszystkie te oczekiwania, daje możliwość wyboru kilku pakietów oraz pozwala korzystać z funkcji znanych ze świata online - mówi Magdalena Plichta-Kaput, dyrektorka ds. produktu digital i OTT w CANAL+ Polska.

TELEWIZJA INTERNETOWA CANAL+ - cena i pakiety

Oferta obejmuje trzy pakiety, różniących się dostępnością kanałów. Dzięki temu każdy użytkownik ma możliwość dobrania stacji odpowiadających jego zainteresowaniom. Może postawić na podstawową rozrywkę, filmy i seriale, bądź kanały tematyczne:

ENTRY+ – 19 zł/mies. – 49 kanałów

RELAX+ – 29 zł/mies. – 68 kanałów

EXTRA+ – 59 zł/mies. – 126 kanałów

Z racji startu TELEWIZJI INTERNETOWEJ CANAL+ nowi klienci mogą skorzystać z promocji, dzięki której za 19 zł/mies. otrzymają oni pakiet RELAX+. Nie ma co zwlekać z wykupieniem subskrypcji w okazyjnej cenie, bo oferta jest czasowo ograniczona.

Jeśli zaś chodzi o dotychczasowych klientów dla nich CANAL+ też przygotował prezent z okazji startu TELEWIZJI INTERNETOWEJ. Użytkownicy pakietów CANAL+ Seriale i Filmy oraz CANAL+ Super Sport otrzymają w ramach subskrypcji dostęp do pakietu ENTRY+ i możliwość poszerzenia go o większą liczbę kanałów z RELAX+ lub EXTRA+.



Z oferty można skorzystać poprzez dedykowaną stronę.



Rafał Christ 07.11.2025 11:46

