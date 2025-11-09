REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Genialny serial na SkyShowtime pokochałby Tarantino. Pewnie go nie znasz

Jakiś czas temu w ofercie SkyShowtime wylądował genialny miniserial z 2020 r. Produkcja w Polsce nieznana i trudno dostępna, a szkoda, bo jestem zdania, że zasługuje na naszą uwagę. Dlaczego?

Michał Jarecki
ptak dobrego boga serial opinie co obejrzeć skyshowtime
REKLAMA

„Ptak dobrego boga” to historyczny dramat, miniserial oparty na nagrodzonej powieści Jamesa McBride’a z 2013 r. o tym samym tytule. Produkcja skupia się na postaci Johna Browna (Ethan Hawke, cóż on tu wyprawia!) i jego zbrojnym sprzeciwie wobec niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych. Serial stworzyli i wyprodukowali sam Hawke oraz Mark Richard, a za produkcję odpowiadał również Jason Blum z Blumhouse Television. A jeśli 98 proc. pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes to dla was za mało, pozwólcie, że dorzucę swoje entuzjastyczne trzy grosze.

Opowieść śledzimy z perspektywy chłopca-niewolnika, Henry’ego „Oniona” Shackleforda (postać fikcyjna, w tej roli uzdolniony Joshua Caleb Johnson), który dołącza do barwnej grupy abolicjonistów dowodzonych przez wspomnianego Browna. Akcja rozgrywa się w czasach tzw. „Krwawiącego Kansas” - nazwa ta obejmuje serię gwałtownych starć pomiędzy przeciwnikami niewolnictwa, freesoilerami, oraz jego zwolennikami, znanymi jako „łotry pogranicza”, do jakich dochodziło właśnie na Terytorium Kansas i zachodnich obrzeżach stanu Missouri w latach 1854-1858. Fabuła prowadzi bohaterów aż do słynnego rajdu Browna na federalny arsenał w Harpers Ferry w 1859 r. Jakkolwiek atak nie doprowadził do planowanego powstania niewolników, stał się jednym z kluczowych wydarzeń, które przyczyniły się do wybuchu amerykańskiej wojny secesyjnej.

Rzecz jasna serial nie opowiada wyłącznie o samym Brownie, lecz także o ludziach, którzy mu towarzyszyli. 

REKLAMA

Ptak dobrego boga - opinia o serialu SkyShowtime. Dlaczego warto go obejrzeć?

„Ptak” jest serialem nietypowym - nie ma typowego dla produkcji osadzonych w epoce wojny secesyjnej surowego, przecinanego momentami egzaltacji tonu. Dostajemy tu coś nieprzewidywalnego i niejednoznacznego: satyrę, czarny humor, odrobinę obłędu protagonisty. Zgadza się: choć produkcja pozostaje dramatem, całość jest też podszyta zaskakującym, momentami wręcz absurdalnym dowcipem, który zaskakująco dobrze kontrastuje z powagą historii.

Wydaje mi się też, że mamy tu do czynienia z jedną z najlepszych ról w karierze Ethana Hawke'a - owszem, facet szarżuje, ale ta szarża doskonale wpasowuje się w wykręconą atmosferę całości (trochę Coenów, trochę Tarantino, serio). Powiem więcej: takiego go jeszcze nie widzieliście. Sceny akcji (strzelaniny) są emocjonujące i dynamiczne, muzyka wywołuje gęsią skórkę, a kinowe zdjęcia zachwycają. Dostajemy tu jedne z najpiękniejszych, a zarazem surowych i realistycznych kadrów spośród wszystkich seriali ostatniego pięciolecia, a imponująca scenografia i dopracowane historyczne detale tylko podbijają wrażenie, jakie całość wywiera.

Co ciekawe, fabuła jest dość zniuansowana; to satyra, rzecz jasna, przede wszystkim wymierzona w niewolnictwo, ale i na pewne aspekty abolicjonizmu: bezwzględność podpieraną świętym przekonaniem o wypełnianiu boskiej woli oraz o tym, że cel uświęca środki, że w imię wiary można (a nawet należy) dopuszczać się czynów radykalnych.

Nie jest to zatem opowieść o białym zbawcy - historia Oniona wręcz rozbija ten mit. Jeden z wątków komentuje zresztą kwestię tego, jak łatwo można pozbawić kogoś własnej tożsamości, władzy nad swoim życiem. W pewnym sensie bowiem serialowi abolicjoniści to właśnie robią. Dlatego też produkcja stawia między wierszami pytania o istotę wolności - i o to, jak szybko wyzwoliciele mogą przeistoczyć się w nowych oprawców, oczywiście o odmiennych intencjach.

Twórcy nie uderzają jednak w banalny dydaktyzm, nie udzielają łatwych odpowiedzi, nie moralizują: raczej się zastanawiają, a wyciąganie wniosków należy do widza.

Jeśli coś tu szwankuje, to momentami tempo - serial potrafi być bardzo dynamiczny, a czasami nieco zbyt bardzo zwolnić, a wówczas nieco się dłuży. Nic to. Dla tej unikalnie opowiedzianej, momentami ocierającej się o wybitność historii i szalonego Hawke’a warto. Nie pożałujecie.

Serial obejrzysz tutaj:
SkyShowtime
PTAK DOBREGO BOGA
SkyShowtime
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
09.11.2025 10:58
Tagi: Co obejrzeć?ethan hawkeSkyShowtime
Najnowsze
10:58
Genialny serial na SkyShowtime pokochałby Tarantino. Pewnie go nie znasz
Aktualizacja: 2025-11-09T10:58:00+01:00
9:19
TVP nakręciła dobry thriller. Czarna śmierć to serial, który się udał
Aktualizacja: 2025-11-09T09:19:00+01:00
8:33
Uznaję Netfliksa za winnego wrzucania zbyt wielu kryminałów naraz
Aktualizacja: 2025-11-09T08:33:00+01:00
16:32
Nowy serial twórcy Breaking Bad to banger. Już nazywa się go arcydziełem
Aktualizacja: 2025-11-08T16:32:00+01:00
15:27
Frankenstein ma ponad 200 lat. Stworzyła go niesamowita kobieta
Aktualizacja: 2025-11-08T15:27:00+01:00
14:00
Najdziwniejsze sci-fi 2025 roku oszołomiło nawet gwiazdy. Oto co nam powiedziały
Aktualizacja: 2025-11-08T14:00:00+01:00
13:02
Jedyna: kiedy kolejne odcinki nowego sci-fi od Apple TV+?
Aktualizacja: 2025-11-08T13:02:00+01:00
12:08
Dlaczego filmowcy uwielbiają Frankensteina? Powód nie jest taki oczywisty
Aktualizacja: 2025-11-08T12:08:00+01:00
10:52
Najlepszy horror 2025 roku ominął kina. Nareszcie trafił do streamingu
Aktualizacja: 2025-11-08T10:52:00+01:00
9:22
Użytkownicy Disney+ nie mają zarzutów do nowego serialu prawniczego
Aktualizacja: 2025-11-08T09:22:00+01:00
8:01
Użytkownicy Prime Video mają słabość do twórcy najgłupszych filmów
Aktualizacja: 2025-11-08T08:01:00+01:00
6:15
Predator: gdzie obejrzeć wszystkie filmy z uniwersum sci-fi?
Aktualizacja: 2025-11-08T06:15:00+01:00
20:06
Jedyna: wyjaśniamy, o co chodzi w najbardziej zagadkowym sci-fi 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-07T20:06:00+01:00
19:02
Nowy miniserial Netfliksa dowozi. Śmierć od pioruna to kawał świetnego kina
Aktualizacja: 2025-11-07T19:02:00+01:00
18:03
Pluribus: co znaczy tytuł nowego serialu twórcy Breaking Bad?
Aktualizacja: 2025-11-07T18:03:00+01:00
17:02
Czy nowy Predator: Strefa zagrożenia i Obcy to to samo uniwersum?
Aktualizacja: 2025-11-07T17:02:00+01:00
16:01
Netflix - co obejrzeć w ten weekend? Serwis w ofensywie, 5 znakomitych nowości
Aktualizacja: 2025-11-07T16:01:00+01:00
15:18
W historii Witolda Skirmuntta z Heweliusza jest ziarno prawdy
Aktualizacja: 2025-11-07T15:18:32+01:00
13:33
The Office PL pokazało intymny fragment z życia Darka. Co tu się dzieje?
Aktualizacja: 2025-11-07T13:33:00+01:00
13:20
Czułem, że Frankenstein od Netfliksa będzie dobry. Myliłem się: jest wybitny
Aktualizacja: 2025-11-07T13:20:30+01:00
11:46
Na CANAL+ telewizję ogląda się jak streaming. Świetna nowa oferta
Aktualizacja: 2025-11-07T11:46:41+01:00
11:04
Polka jest gwiazdą nowego serialu od twórcy Breaking Bad. Świetna rola
Aktualizacja: 2025-11-07T11:04:19+01:00
9:59
Kim były tajemnicze kobiety na pokładzie Heweliusza? Wyjaśniamy ważny wątek
Aktualizacja: 2025-11-07T09:59:39+01:00
8:25
„Jedyna” wykręciła mi mózg. Widziałem nowość od twórcy "Breaking Bad"
Aktualizacja: 2025-11-07T08:25:31+01:00
18:55
Tak wygląda nowy serial Stranger Things. To spin-off hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-06T18:55:47+01:00
18:19
David Harbour opuścił trasę promocyjną Stranger Things. Powód jest znany
Aktualizacja: 2025-11-06T18:19:19+01:00
17:31
Czy Piotr Binter z Heweliusza naprawdę istniał? Zaskakująca historia
Aktualizacja: 2025-11-06T17:31:00+01:00
16:01
To: Witajcie w Derry pokaże największego wroga Pennywise'a. King przerażony
Aktualizacja: 2025-11-06T16:01:00+01:00
15:34
Pono nie żyje. Legendarny polski raper miał 49 lat
Aktualizacja: 2025-11-06T15:34:11+01:00
13:21
Serialowy Harry Potter z narratorem czy bez? Możesz odetchnąć z ulgą
Aktualizacja: 2025-11-06T13:21:57+01:00
11:25
Nieznany thriller podbija Prime Video. Wrzyna się w mózg
Aktualizacja: 2025-11-06T11:25:53+01:00
9:55
K-Popowe łowczynie demonów 2 zapowiedziane. Dziwaczna data premiery
Aktualizacja: 2025-11-06T09:55:37+01:00
9:11
Meghan Markle wraca do aktorstwa. Ma taką rolę, że nie musi się starać
Aktualizacja: 2025-11-06T09:11:01+01:00
8:48
Netflix usuwa najbardziej wciągający polski dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-06T08:48:34+01:00
21:18
Widzowie przerażeni jakością nowego hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-05T21:18:00+01:00
20:14
Ile to jest 9 mln starych złotych? Liczymy kasę marynarza z Heweliusza
Aktualizacja: 2025-11-05T20:14:00+01:00
19:41
Heweliusz: czy Niemcy mogli uratować więcej rozbitków? Kontrowersje wokół akcji
Aktualizacja: 2025-11-05T19:41:00+01:00
16:46
Katastrofa Heweliusza minuta po minucie. Jak tonął polski prom?
Aktualizacja: 2025-11-05T16:46:00+01:00
15:55
Nowy serial Disney+ oglądają wszyscy, ale nikt nie wystawił mu dobrej oceny
Aktualizacja: 2025-11-05T15:55:00+01:00
15:27
Youtuberzy Friza nagrywali obok obozu koncentracyjnego. Muzeum zabrało głos
Aktualizacja: 2025-11-05T15:27:52+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA