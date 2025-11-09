REKLAMA
Wszystkie filmy Wojciecha Smarzowskiego. Od najgorszego do najsmutniejszego

Lada dzień na ekrany kin wejdzie nowa produkcja w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego - "Dom dobry". Z tej okazji postanowiliśmy przyjrzeć się jego dotychczasowemu dorobkowi i sprawdzić, jak wygląda odbiór jego filmów. Oto zestawienie wszystkich dzieł reżysera - od najgorszego do najlepszego.

Adam Kudyba
wojciech smarzowski filmy top
Nie ma chyba w polskim kinie kogoś, kto polaryzuje widownię mocniej, niż robi to Wojciech Smarzowski. Jego filmy najczęściej są dosadne, mocne, drastyczne, przyglądającego się temu, co w ludziach najgorsze i najbardziej odrażające. Osobiście nie jestem w pełni sympatykiem tego typu kinematografii, natomiast zdaję sobie sprawę, że filmami tego typu też trzeba się zajmować, trzeba tworzyć obrazy, które nie są łatwe, przesuwać pewne granice i prowokować dyskusje na tematy, o których się nie mówi. Jeśli chcecie przeczytać recenzję najnowszego filmu Smarzowskiego, "Domu dobrego", znajdziecie ją tutaj.

Wojciech Smarzowski - filmy. Od najgorszego do najlepszego

Oto wszystkie produkcje wyreżyserowane przez Smarzowskiego - uszeregowane od najgorzej ocenianych do tych uznawanych za najlepsze.

9. Wesele (2021)

  • Rok produkcji: 2021
  • Czas trwania: 135 minut
  • Reżyser: Wojciech Smarzowski
  • Obsada: Robert Więckiewicz, Arkadiusz Jakubik, Agata Kulesza, Michalina Łabacz
  • Ocena IMDb: 6.7/10

Co dwa "Wesela" to nie jedno. Smarzowski wie o tym jak mało kto, bowiem nakręcił dwa filmy o tym samym tytule. Końcówkę zestawienia okupuje ta nowsza wersja. Zaczyna się, jak to na weselu - pijani gości suną po parkiecie w rytm muzyki, druhny zacięcie rywalizują ze sobą w konkursach, słowem - dzieje się. Jak zwykle, uroki uroczystości są przykrywką dla coraz bardziej rosnącego napięcia. Panna młoda (Łabacz) chciałaby emigrować za granicę, biznes jej ojca (Więckiewicz) wisi na włosku, a seniora rodu bierze na dramatyczne wspomnienia dawnych lat.

8. Pod Mocnym Aniołem

  • Rok produkcji: 2014
  • Czas trwania: 110 minut
  • Reżyser: Wojciech Smarzowski
  • Obsada: Robert Więckiewicz, Julia Kijowska, Andrzej Grabowski, Jacek Braciak
  • Ocena IMDb: 6.9/10

Zanim Smarzowski nakręcił ten film, wiele lat wcześniej powstała będąca materiałem źródłowym książka Jerzego Pilcha. W 2014 roku doszło do jej ekranizacji, a w głównej roli obsadzono jednego z ulubieńców reżysera - Roberta Więckiewicza. Aktor wcielił się w Jerzego, pisarza, który zmaga się z alkoholizmem, a podczas pobytu w ośrodku leczenia użależnień poznaje historie innych zmagających się z nałogiem ludzi.

7. Dom dobry

  • Rok produkcji: 2025 (premiera w kinach 7 listopada)
  • Czas trwania: 107 minut
  • Reżyser: Wojciech Smarzowski 
  • Obsada: Tomasz Schuchardt, Agata Turkot, Maria Sobocińska
  • Ocena IMDb: 7/10

Najnowszy, niedawno pokazany na festiwalu w Gdyni film Smarzowskiego. Tytuł nie jest tutaj przypadkiem - akcja rozgrywa się bowiem w przestrzeni domu zamieszkałego przez pozornie szczęśliwe i zakochane w sobie po uszy małżeństwo. Początkowo tak właśnie jest - Gosia (Turkot) poznaje w internecie Grześka (Schuchardt), który zdaje się jej facetem jak z bajki. Oboje się w sobie zakochują, później biorą ze sobą ślub. Z czasem jednak bezpieczeństwo w związku ustępuje na rzecz coraz bardziej toksycznej, przemocowej atmosfery.

6. Drogówka

  • Rok produkcji: 2013
  • Czas trwania: 118 minut
  • Reżyser: Wojciech Smarzowski
  • Obsada: Bartłomiej Topa, Arkadiusz Jakubik, Robert Wabich, Marcin Dorociński
  • Ocena IMDb: 7.3/10

Tym razem Smarzowski bierze na warsztat aż siedem historii. Bohaterem tego "zbiorowego" filmu są policjanci, których, poza pracą, łączy sporo na poziomie osobistym - przyjaźń, imprezy, sportowe samochody i wspólne interesy. Sielanka trwa, ale wszystko się zmienia, gdy w tajemniczych okolicznościach ginie jeden z nich. O morderstwo zostaje oskarżony sierżant Ryszard Król (Topa). Mężczyzna próbuje oczyścić się z zarzutów i udowodnić swoją niewinność, a z czasem odkrywa szerokie powiązania na szczytach hierarchii.

5. Dom zły

  • Rok produkcji: 2009
  • Czas trwania: 96 minut
  • Reżyser: Wojciech Smarzowski
  • Obsada: Arkadiusz Jakubik, Marian Dziędziel, Kinga Preis, Bartłomiej Topa
  • Ocena IMDb: 7.3/10

eden z najlepiej przyjętych przez krytyków wytworów wyobraźni Smarzowskiego. Centralną postacią opowiadanej przez reżysera historii jest Edward Środoń (Arkadiusz Jakubik), który nieoczekiwanie pojawia się w domu małżeństwa Bożeny i Zdzisława Dziabasów (Preis i Dziędziel). Kilka lat później Środoń jest głównym podejrzanym w sprawie rzekomego morderstwa mężczyzny. Śledztwo w sprawie Środonia prowadzi porucznik Mróz (Bartłomiej Topa), który z czasem orientuje się, że uwikłał się w niebezpieczną grę.

4. Kler

  • Rok produkcji: 2018
  • Czas trwania: 133 minuty
  • Reżyser: Wojciech Smarzowski
  • Obsada: Arkadiusz Jakubik, Robert Więckiewicz, Jacek Braciak, Janusz Gajos
  • Ocena IMDb: 7.3/10

Choć nie jest to najlepszy film Smarzowskiego, niewątpliwie dołożył on gigantyczny kamyczek do ogólnospołecznej dyskusji poświęconej tematowi pedofilii w Kościele i szeroko pojętych nadużyć, jakich dopuściła się ta instytucja. Reżyser używa do tego postaci trzech fikcyjnych księży: ambitnego i marzącego o karierze w Watykanie Lisowskiego (Braciak), ulegającego ludzkim słabościom wiejskiego proboszcza Trybusa (Więckiewicz) i tracącego zaufanie wskutek oskarżeń o pedofilię Kukuły (Jakubik).

3. Róża

  • Rok produkcji: 2011
  • Czas trwania: 98 minut
  • Reżyser: Wojciech Smarzowski
  • Obsada: Agata Kulesza, Marcin Dorociński, Kinga Preis, Jacek Braciak
  • Ocena IMDb: 7.6/10

Podium otwiera zgodnie uznawany za jeden z najlepszych filmów Smarzowskiego - co do tego istnieje względny konsensus wśród krytyków reprezentujących różne poglądy. Reżyser tym razem postanowił przenieść widza do czasów świeżo po zakończeniu II wojny światowej. Jednym z głównych bohaterów tej historii jest Tadeusz (Dorociński), straumatyzowany polski żołnierz, który dociera na mazurskie ziemie, które przed wojną należały do Niemiec, a po wojnie zostały przyznane Polsce. Wkrótce poznaje tytułową Różę (Kulesza) - wdowę po niemieckim żołnierzu. Mężczyzna planuje początkowo przenocować u kobiety na jedną dobę, jednak z czasem decyduje się pomóc jej prowadzić gospodarstwo.

2. Wołyń

  • Rok produkcji: 2016
  • Czas trwania: 150 minut
  • Reżyser: Wojciech Smarzowski
  • Obsada: Michalina Łabacz, Arkadiusz Jakubik, Wasyl Wasylik, Adrian Zaremba
  • Ocena IMDb: 7.6/10

W tym filmie Smarzowski chyba najmocniej wbił ostrze w rany i temat, który po dziś dzień stanowi jedno z najpoważniejszych źródeł historycznego konfliktu pomiędzy mieszkańcami Polski a Ukrainy. Jak nietrudno się domyślić po tytule, film nawiązuje do rzezi wołyńskiej - dokonanego na Polakach ludobójstwa. Co ciekawe, w ukraińskich kinach tego filmu nie wyemitowano. Smarzowski osadza akcję i historię wokół losów Zosi Głowackiej (Łabacz), 17-latki zakochanej w swoim rówieśniku, Ukraińcu Petrze. Ojciec postanawia jednak wydać ją wbrew woli za bogatego polskiego gospodarza Macieja Skibę (Jakubik) wdowca z dwójką dzieci. Z biegiem czasu Zosia staje się naocznym świadkiem rosnących napięć, które prowadzą do nieuchronnej tragedii.

WOŁYŃ

1. Wesele (2004)

  • Rok produkcji: 2004
  • Czas trwania: 108 minut
  • Reżyser: Wojciech Smarzowski
  • Obsada: Marian Dziędziel, Tamara Arciuch, Iwona Bielska, Bartłomiej Topa
  • Ocena IMDb: 7.7/10

Zwycięzca mnie nie dziwi - gdy zasięgnąłem na ten temat opinii zewnętrznych, praktycznie każdy, kogo zapytałem, odpowiedział tak samo: najlepszym filmem "Smarzola" jest oryginalne "Wesele" z 2004 roku. To jedyna produkcja reżysera, która zasilił Listę Polskiego Dziedzictwa Filmowego jako „wywierających wpływ na polską kulturę, wyobraźnię i pamięć". Abstrahując od subiektywnych wrażeń, tego stanowiącemu satyrę na polską mentalność "Weselu" odmówić nie można. Wojnar (Marian Dziędziel) to jeden z najbogatszych mieszkańców małego miasteczka, który urządza córce Kasi (Tamara Arciuch) wesele. Im bardziej rozkręca się zabawa, tym bardziej wszystko zaczyna się walić. 

