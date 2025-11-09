Nie masz dość Frankensteina? 6 najlepszych i poruszających filmów

Ładowanie...

Kino grozy kocha przerażające monstra. "Frankenstein" jednak nigdy nie był historią, w której człowiek był dobry, a potwór zły. Wręcz przeciwnie - tutaj nie ma jednoznacznie dobrych i jednoznacznie złych: człowiek goni za postępem i nauką nierzadko w słusznym celu, ale gdy bawi się w Boga i usiłuje posiąść wiedzę absolutną, czeka go zguba. Potwór zaś, jakkolwiek oszpecony, nadnaturalny i przerażający, jest w pewnym sensie ofiarą, skazaną na samotność i nierozumiejącą świata, w którym się znalazła. W historii kina

Ważne filmy ze świata Frankensteina - TOP 6

Frankenstein (1931)

Rok produkcji: 1931

Czas trwania: 70 minut

Reżyser: James Whale

Obsada: Boris Karloff, Colin Clive, Mae Clarke, Dwight Frye

Ocena IMDb: 7.7/10

"Frankenstein" z 1931 roku prawdopodobnie nie powstałby, gdyby nie sukces wydanego w tym samym roku "Drakuli". Podobnie jak Bela Lugosi we wspomnianym filmie, wcielający się w rolę stworzonego przez Frankensteina potwora Boris Karloff zapisał się swoją kreacją w historii kina grozy i tak naprawdę sprawiła, że znaczna większość ról tego aktora mieściła się w tej szufladce gatunkowej. Produkcja sprzed prawie 100 lat nie jest uznawana za najwierniejszą adaptację powieści Shelley, natomiast niewątpliwie jest historyczna - to pierwsza adaptacja, która nie była reprezentantem kina niemego. Kilka lat później powstała kontynuacja, "Narzeczona Frankensteina", w której Karloff powtórzył swój występ u boku Elsy Lanchester, wcielającej się w tytułową rolę.

FRANKENSTEIN SkyShowtime SkyShowtime

Frankenstein (1994)

Rok produkcji: 1994

Czas trwania: 123 minuty

Reżyser: Kenneth Branagh

Obsada: Robert De Niro, Kenneth Branagh, Helena Bonham Carter, Tom Hulce

Ocena IMDb: 6.3/10

Kto zetknął się z kinem Kennetha Branagha, ten wie, że ten reżyser ma skłonność do teatralności i pompatyczności w swoich filmach. Nic dziwnego - Branagh jako reżyser mocno zasłynął dzięki adaptacjom twórczości Williama Szekspira. W 1994 roku wziął na warsztat klasyka w postaci powieści Shelley, a w tytułowej roli obsadził - a jakże - samego siebie. Okazało się to bardzo dobrym wyborem, podobnie jak w przypadku reszty obsady - Helena Bonham Carter rewelacyjnie sportretowała Elizabeth, a rozdzierającą kreację potwora pokazał światu znakomity Robert De Niro. Branagh kapitalnie uchwycił pogoń głównego bohatera za nieosiągalnym oszukaniem śmierci, skoncentrował się w fabule na procesie, poszukiwaniu przez Victora odpowiedzi, konsekwencji ludzkich czynów i okrucieństwie, które nasz gatunek potrafi okazywać inności.

Frankenweenie

Rok produkcji: 2012

Czas trwania: 87 minut

Reżyser: Tim Burton

Obsada: Charlie Tahan, Catherine O’Hara, Martin Short, Winona Ryder

Ocena IMDb: 6.9/10

Nie ma chyba reżysera (poza del Toro, do którego przejdziemy), który bardziej pasuje do tego świata niż Tim Burton, Książę Ciemności i filmowy obrońca wyrzutków we własnej osobie. W 2012 roku wydał on na świat wypracowany w ramach animacji poklatkowej, będący efektem współpracy reżysera z Disneyem hołd złożony powieści Mary Shelley w postaci "Frankenweenie". Victor Frankenstein w burtonowskiej koncepcji to chłopiec, którego ukochany pies zostaje potrącony przez samochód. Postanawia dokonać eksperymentu i przywrócić go do życia. Choć ten ryzykowny czyn się udaje, a psiak zostaje ożywiony, Victor musi się spotkać z konsekwencjami tego, co zrobił.

FRANKENWEENIE

Victor Frankenstein

Rok produkcji: 2015

Czas trwania: 110 minut

Reżyser: Paul McGuigan

Obsada: James McAvoy, Daniel Radcliffe, Jessica Brown Findlay, Andrew Scott

Ocena IMDb: 6.0/10

Historia Frankensteina opowiedziana z nieco innej perspektywy niż zwykle. Filmowe wydarzenia tym razem widz obserwuje oczami Igora - młodego mężczyzny, który zostaje asystentem studiującego medycynę Victora. Obu mężczyzn łączy wizja pomocy ludzkości poprzez prowadzenie przełomowych badań i eksperymentów. Z biegiem czasu Victor (McAvoy) posuwa się w swoich działaniach coraz mocniej, pogrąża się w obsesji na punkcie stworzenia potwora. Igor jest jedynym, który ma jakąkolwiek szansę, by powstrzymać przyjaciela przed przekroczeniem granicy. Czy jest to najlepsza w historii ekranizacja słynnej historii? Z pewnością nie. Wybory Radcliffe'a i McAvoya do głównych ról okazały się jednak niezwykle trafne - osobiście jestem tutaj szczególnym fanem tego drugiego, który ma w swojej prezencji coś takiego, że nie miałem problemu z kupieniem jego kreacji jako coraz bardziej szalejącego naukowca.

Frankenstein (2025)

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 135 minut

Reżyser: Guillermo del Toro

Obsada: Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz

Ocena IMDb: 7.8/10

Gwóźdź programu, wyczekiwany film, który już lada dzień pojawi się na Netfliksie. Oprócz Burtona drugim, któremu "Frankenstein" był przeznaczony, był Guillermo del Toro - meksykański reżyser, książę kina grozy, który zasłynął nie tylko z filtrowania horrory przez swoją wyjątkową wrażliwość, ale w grozie zawsze widział coś więcej - emocje, uczucia, ludzi. "Frankenstein" zachwycił widzów na festiwalu w Wenecji, zachwyca amerykańską publiczność i wiele wskazuje na to, że podobne wrażenia wywoła wśród polskich subskrybentów Netfliksa. Del Toro rolę potwora powierzył Jacobowi Elordiemu i wiele wskazuje na to, że dla aktora to będzie przełomowa kreacja - mówi się nawet, że jest on kandydatem w tegorocznym oscarowym wyścigu - podobnie jak sam film, który stopniowo wyrasta na czołowego reprezentanta Netfliksa w stawce. Sam reżyser zasłynął również z tego, że jest wielkim przeciwnikiem sztucznych efektów specjalnych i stawia na praktyczne, będące efektem wyrobniczej, ludzkiej pracy. Gdy do tego dodamy Oscara Isaaca w roli Victora oraz Mię Goth w podwójnej roli, ciężko nie czekać na premierę tego filmu jak opętany.

Premiera filmu na Netfliksie 7 listopada.

FRANKENSTEIN Netflix Netflix

Panna młoda!

Rok premiery: 2026

Reżyser: Maggie Gyllenhaal

Obsada: Christian Bale, Jesse Buckley, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, Annette Bening

Kilkanaście miesięcy temu dowiedzieliśmy się od pracami nad dwoma adaptacjami "Frankensteina" - netfliksową w wykonaniu Del Toro, a także tą autorstwa Maggie Gyllenhaal. Ostatnimi czasy miała się borykać z pewnymi perypetiami w związku z terminami premiery, ale stało się: "Panna młoda!" trafi do kin. Jeszcze trochę na nią poczekamy - konkretniej do marca. Wiele wskazuje na to, że warto. Akcja rozgrywa się w dość zaskakującym klimacie - rzecz dzieje się bowiem w Chicago lat 30. ubiegłego wieku. Potwór (jak zwykle niesamowicie skłonny do fizycznych transformacji Christian Bale) prosi doktor Euphronius (Annette Bening) o stworzenie dla niego partnerki. Słowo staje się ciałem, a konkretniej Panną Młodą (Jessie Buckley), która powstaje z ciała zamordowanej poprzednio kobiety. Zwiastun zapowiada nieco inne podejście do znanej nam historii - buzuje z niego fajna energia, gotycko-romantyczny klimat, w którym Frankenstein i jego ukochana są w centrum radykalnych zmian społecznych swoich czasów.

Premiera filmu 6 marca w polskich kinach.

