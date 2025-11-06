REKLAMA
Pono nie żyje. Legendarny polski raper miał 49 lat

Nie żyje Pono, czyli Rafał Artur Poniedzielski - raper, producent muzyczny, działacz społeczny i przedsiębiorca. Przecierał szlaki w polskim hip-hopie od lat 90.

Michał Jarecki
pono nie żyje
O śmierci legendarnego rapera najpierw poinformował na swoim facebookowym oraz instagramowym profilu Sokół, kolejna ikona gatunku w naszym kraju, a następnie oficjalne konto ZIP Składu, którego Pono był członkiem i współtwórcą. Nie znamy przyczyny śmierci artysty.

Pono zaczął swą muzyczną działalność w 1996 r. w duecie TPWC, a od 1997 r. współtworzył właśnie kolektyw ZIP Skład. Z przerwami - od 1999 r. - występował także w grupie Zipera (i w tym przypadku był zresztą współzałożycielem). Nie stronił też od działalności solowej.

Pono nie żyje. Raper miał zaledwie 49 lat

Wychowywał się na warszawskim Służewcu; w młodości chciał zostać dżokejem, podobnie jak wujek - przeszkodziły mu w tym jednak warunku fizyczne. Co ciekawe, w podstawówce uczęszczał do jednej klasy z Włodim (Molesta Ewenement).

W drugiej połowie lat 90. obrał kierunek: rap. Wraz ze wspomnianym Sokołem stworzył TPWC, rok później ZIP Skład, a reszta jest historią. 

Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś

- napisał Sokół.

Zdjęcie główne: kadr z teledysku do utworu pt. SZCZERZE

Michał Jarecki
06.11.2025 15:34
Tagi: RapŚmierć
