Daisy Ridley chce wrócić jako Rey w "Star Wars". Mocy broń! Pora na reboot “Gwiezdnych wojen”

Czy to całkowity, czy to częściowy - to już rzecz drugorzędna. Co ciekawe, wymazanie trylogii sequeli sposób znany z kinowych „Star Treków”, bez robienia zamachu na świętość w postaci oryginalnej trylogii… wcale nie jest nierealne. W amiacji „Wojny klonów” pojawił się motyw quasi-podróży w czasie poprzez Świat Między Światami. Można go wykorzystać i uznać, iż trylogia sequeli rozgrywała się w linii czasowej, z której Ahsoka zniknęła, a np. „Mandalorianin” to już nowa rzeczywistość, do której Torgutanka przeskoczyła.