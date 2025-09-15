REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

The Pitt: spadkobierca Ostrego dyżuru rozbił bank. Co wiemy o 2. sezonie?

Duchowy spadkobierca kultowego „Ostrego dyżuru” od NBC doczekał się 13 nominacji do Emmy i ostatecznie zatriumfował w kategorii najlepszy dramat, pokonując hit Apple TV+ pt. „Rozdzielenie”, czyli najczęściej nominowaną produkcję roku. Wcześniej tego samego dnia „The Pitt” zdobyło nagrody za najlepszą główną rolę męską (Noah Wyle) i najlepszą drugoplanową rolę kobiecą (Katherine LaNasa). Fani już ostrzą sobie zęby na kontynuację, która nadejdzie już wkrótce.

W swojej przemowie podczas gali Emmy 2025 twórcy „The Pitt” podziękowali ratownikom i pracownikom pierwszej linii pomocy, apelując: „szanujcie ich, chrońcie ich, ufajcie im”. Przypomnę, że akcja serialu rozgrywa się w ciągu jednej, piętnastogodzinnej zmiany w ośrodku urazowym w Pittsburghu. Na jego czele stoi Wyle - weteran „Ostrego dyżuru” - który wciela się w rolę lekarza dyżurnego.

Jedna godzina serialu równa jest, mniej więcej, godzinie pracy serialowych medyków. Znaczy się: narracja w istocie rozwija się w czasie rzeczywistym; choć może to brzmieć jak tani chwyt formalny, w praktyce zabieg nadał każdemu odcinkowi intensywność i odpowiednią dawkę napięcia. Poza tym lekarze z „The Pitt” są - podobnie jak ich pacjenci - głęboko ludzcy, ale równocześnie urastają do rangi bohaterów. Ten balans sprawił, że serial pokochało także realne środowisko medyczne.

Michał Jarecki
the pitt sezon 2
REKLAMA

The Pitt: sezon 2. Kiedy premiera? O czym opowie?

Twórcy postawili na realistyczne ukazanie wyzwań, z jakimi mierzą się medycy w codziennej pracy. Produkcja przyciągnęła dodatkową uwagę także dzięki powrotowi Noaha Wyle’a do lekarskiego uniformu.

Jeszcze przed premierą serial znalazł się w centrum kontrowersji - spadkobiercy Michaela Crichtona, pomysłodawcy „Ostrego dyżuru”, pozwali Warner Bros., producenta „The Pitt”, zarzucając, że jest to nieautoryzowany reboot słynnego medycznego dramatu NBC. Wytwórnia odpowiedziała, że „The Pitt” nie stanowi „dzieła pochodnego” względem „ER”. Co ciekawe, sprawa wciąż czeka na rozstrzygnięcie.

A co wiemy o 2. sezonie serialu?

REKLAMA

Akcja 2. serii rozpocznie się dziesięć miesięcy później, w realiach weekendu z okazji Święta Niepodległości. W trakcie 1. sezonu Mel i Langdon zacieśniali więź podczas długiej zmiany, wielokrotnie dzieląc się ze sobą najskrytszymi myślami i zmaganiami. Tuż przed końcem dyżuru Mel, Langdon znika jednak w tajemniczych okolicznościach. Przypomnę, że Dr Robby wyrzucił Langdona ze szpitala, gdy wyszło na jaw, że ten podkradał środki odurzające z magazynu. Bohater powrócił jednak w końcówce, by wraz z kadrą pomóc ofiarom strzelaniny.

2. odsłona wprowadzi nowych pielęgniarzy i pacjentów pracujących u boku doktora Robby’ego i reszty szpitalnego personelu. Aktorka Supriya Ganesh uchyliła rąbka tajemnicy, zdradzając kluczowy wątek fabularny rozgrywający się podczas świątecznego weekendu: 

Nie chcę zdradzać za wiele, ale w 2. sezonie jest scena z udziałem niemowlęcia. A ponieważ można filmować z dziećmi tylko przez dwadzieścia minut, na planie panował absolutny chaos.

W nowych odcinkach nie powróci jednak dr Collins grana przez Tracy Ifeachor - wbrew pogłoskom, Noah Wyle podtrzymuje, że brak tej postaci podyktowany jest wyłącznie kwestiami fabularnymi. 

REKLAMA

To duży serial z liczną obsadą. Nie przywiązywałbym do tego zbytniej wagi, poza tym, że jest to serial o jednej zmianie w szpitalu, godzina po godzinie. Będzie więc wiele osób przychodzących i odchodzących. W nowym sezonie pojawiają się nowi lekarze. To normalne. Częścią tego, co jest ekscytujące w tym formacie, jest to, że sytuacja może się szybko zmienić

- przypomina szef HBO.

The Pitt powróci z 2. sezonem w styczniu 2026 r.

REKLAMA
Michał Jarecki
15.09.2025 09:23
Tagi: HBO Max
Najnowsze
8:11
Emmy 2025 rozdane. Najlepsze seriale docenione, ale zwycięzca mógł być tylko jeden
Aktualizacja: 2025-09-15T08:11:12+02:00
23:04
Po latach obejrzałam Taniec z gwiazdami. Uśmiech nie schodził mi z twarzy
Aktualizacja: 2025-09-14T23:04:37+02:00
13:37
Najlepsze komedie na Prime Video. TOP 15 filmów
Aktualizacja: 2025-09-14T13:37:00+02:00
11:40
Na Disney+ obejrzycie thriller ze wspaniałą rolą Marcina Dorocińskiego
Aktualizacja: 2025-09-14T11:40:00+02:00
11:09
Możecie tego nie pamiętać, ale oni naprawdę brali udział w Tańcu z Gwiazdami
Aktualizacja: 2025-09-14T11:09:00+02:00
10:02
Cokolwiek by Netflix nie wrzucił i tak będziecie oglądać ten serial. To polski fenomen
Aktualizacja: 2025-09-14T10:02:00+02:00
9:59
Netflix ujawnił datę premiery 4. sezonu Wiedźmina. Oj, źle to wygląda
Aktualizacja: 2025-09-14T09:59:50+02:00
9:05
Twoja Twarz Brzmi Znajomo: TOP 10 najlepszych uczestników
Aktualizacja: 2025-09-14T09:05:00+02:00
8:01
Strzeżcie się nowego thrillera Netfliksa. Można zanudzić się na śmierć
Aktualizacja: 2025-09-14T08:01:00+02:00
17:02
Teściowie 3 - recenzja filmu. Powrót do formy czy katastrofa?
Aktualizacja: 2025-09-13T17:02:49+02:00
16:45
Książki kryminalne. Zapowiedzi na jesień 2025. Co warto przeczytać?
Aktualizacja: 2025-09-13T16:45:00+02:00
14:51
Najlepsze polskie filmy w serwisie Netflix. 15 tytułów
Aktualizacja: 2025-09-13T14:51:49+02:00
12:51
Nowa perełka fantasy nareszcie w streamingu. Najlepsza opcja na wspólny rodzinny seans
Aktualizacja: 2025-09-13T12:51:05+02:00
11:02
Na VOD obejrzysz mocarny film akcji z Liamem Neesonem, którego sequel podbija Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-13T11:02:00+02:00
9:19
Użytkownicy Prime Video od razu pokochali szalony dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-09-13T09:19:00+02:00
8:12
Użytkownicy Disney+ długo czekali na ten kryminał. Tylko patrzeć, jak się na niego rzucają
Aktualizacja: 2025-09-13T08:12:00+02:00
6:01
Randka w ciemno wraca do TV. Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-13T06:01:00+02:00
19:16
Typowa nowość Netfliksa: koncept wspaniały, tylko film słaby
Aktualizacja: 2025-09-12T19:16:00+02:00
18:11
Fenomen Marcina Dorocińskiego. Ten aktor umie zagrać wszystko
Aktualizacja: 2025-09-12T18:11:00+02:00
17:15
Netflix: TOP 6 nowości na weekend, w tym polski hit kinowy
Aktualizacja: 2025-09-12T17:15:00+02:00
14:40
Piłka nożna czy siatkówka? Polacy odpowiedzieli, który sport wolą
Aktualizacja: 2025-09-12T14:40:39+02:00
13:19
Najlepszy polski serial ostatnich lat wrócił z 2. sezonem. Jeszcze mocniejszym
Aktualizacja: 2025-09-12T13:19:58+02:00
12:16
Nowy horror został najlepiej ocenianą adaptacją Stephena Kinga w historii
Aktualizacja: 2025-09-12T12:16:08+02:00
11:04
5 powodów, żeby obejrzeć Breslau na Disney+
Aktualizacja: 2025-09-12T11:04:44+02:00
10:25
Cillian Murphy jako Voldemort? Aktor odpowiedział wprost
Aktualizacja: 2025-09-12T10:25:37+02:00
9:39
Najlepszy serial science fiction od lat dostanie nowy sezon. Świetne wieści
Aktualizacja: 2025-09-12T09:39:38+02:00
9:22
To może być jedno z największych przejęć w historii. Paramount chce kupić Warner Bros
Aktualizacja: 2025-09-12T09:22:56+02:00
8:57
Wielki powrót Wielkich kłamstewek. HBO nakręci 3. sezon
Aktualizacja: 2025-09-12T08:57:14+02:00
8:39
Marvel ujawnia wygląd Doktora Dooma. Dajcie mi już film
Aktualizacja: 2025-09-12T08:39:09+02:00
21:06
Zabite - czy thriller Netfliksa jest oparty na faktach?
Aktualizacja: 2025-09-11T21:06:00+02:00
18:21
Ta książka zaczynała jako fanfik o Hermionie i Malfoyu. Dostanie ekranizację
Aktualizacja: 2025-09-11T18:21:26+02:00
18:15
Nowy thriller z cudowną obsadą rozbił bank w jeden dzień. Prime Video ma nowy hit
Aktualizacja: 2025-09-11T18:15:00+02:00
16:41
Użytkownicy Netfliksa mają nowy ulubiony serial. W Polsce o nim cicho
Aktualizacja: 2025-09-11T16:41:00+02:00
15:33
Nazywa się go najlepszym filmem akcji tego roku. Właśnie wpadł na VOD
Aktualizacja: 2025-09-11T15:33:00+02:00
15:00
Hiszpania grozi, że wycofa się z Eurowizji
Aktualizacja: 2025-09-11T15:00:30+02:00
14:27
Polsat Box Go ma nowy pakiet. Tak tanio nie było
Aktualizacja: 2025-09-11T14:27:24+02:00
13:04
Lada chwila poznamy polskiego kandydata do Oscara. Oto faworyci
Aktualizacja: 2025-09-11T13:04:58+02:00
12:10
Czop, Boczarska, Popławska i Dziędziel w nowym filmie Zapiski śmiertelnika. Data premiery i plakat teaserowy
Aktualizacja: 2025-09-11T12:10:18+02:00
11:32
Użytkownicy Netfliksa wydali wyrok. To najlepszy serial na podstawie Harlana Cobena
Aktualizacja: 2025-09-11T11:32:42+02:00
10:45
Disney+ wjechał z nową promocją. Super cena za kilka miesięcy oglądania
Aktualizacja: 2025-09-11T10:45:57+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA