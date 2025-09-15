The Pitt: spadkobierca Ostrego dyżuru rozbił bank. Co wiemy o 2. sezonie?

Ładowanie...

The Pitt: sezon 2. Kiedy premiera? O czym opowie?



Twórcy postawili na realistyczne ukazanie wyzwań, z jakimi mierzą się medycy w codziennej pracy. Produkcja przyciągnęła dodatkową uwagę także dzięki powrotowi Noaha Wyle’a do lekarskiego uniformu.



Jeszcze przed premierą serial znalazł się w centrum kontrowersji - spadkobiercy Michaela Crichtona, pomysłodawcy „Ostrego dyżuru”, pozwali Warner Bros., producenta „The Pitt”, zarzucając, że jest to nieautoryzowany reboot słynnego medycznego dramatu NBC. Wytwórnia odpowiedziała, że „The Pitt” nie stanowi „dzieła pochodnego” względem „ER”. Co ciekawe, sprawa wciąż czeka na rozstrzygnięcie.

A co wiemy o 2. sezonie serialu?

Akcja 2. serii rozpocznie się dziesięć miesięcy później, w realiach weekendu z okazji Święta Niepodległości. W trakcie 1. sezonu Mel i Langdon zacieśniali więź podczas długiej zmiany, wielokrotnie dzieląc się ze sobą najskrytszymi myślami i zmaganiami. Tuż przed końcem dyżuru Mel, Langdon znika jednak w tajemniczych okolicznościach. Przypomnę, że Dr Robby wyrzucił Langdona ze szpitala, gdy wyszło na jaw, że ten podkradał środki odurzające z magazynu. Bohater powrócił jednak w końcówce, by wraz z kadrą pomóc ofiarom strzelaniny.



2. odsłona wprowadzi nowych pielęgniarzy i pacjentów pracujących u boku doktora Robby’ego i reszty szpitalnego personelu. Aktorka Supriya Ganesh uchyliła rąbka tajemnicy, zdradzając kluczowy wątek fabularny rozgrywający się podczas świątecznego weekendu:

Nie chcę zdradzać za wiele, ale w 2. sezonie jest scena z udziałem niemowlęcia. A ponieważ można filmować z dziećmi tylko przez dwadzieścia minut, na planie panował absolutny chaos.

W nowych odcinkach nie powróci jednak dr Collins grana przez Tracy Ifeachor - wbrew pogłoskom, Noah Wyle podtrzymuje, że brak tej postaci podyktowany jest wyłącznie kwestiami fabularnymi.

To duży serial z liczną obsadą. Nie przywiązywałbym do tego zbytniej wagi, poza tym, że jest to serial o jednej zmianie w szpitalu, godzina po godzinie. Będzie więc wiele osób przychodzących i odchodzących. W nowym sezonie pojawiają się nowi lekarze. To normalne. Częścią tego, co jest ekscytujące w tym formacie, jest to, że sytuacja może się szybko zmienić



- przypomina szef HBO.

The Pitt powróci z 2. sezonem w styczniu 2026 r.

15.09.2025

