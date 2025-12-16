Logo
Netflix podjął decyzję w sprawie kontrowersyjnego serialu wojskowego

Na tę decyzje fani z całego świata czekali od października. Po dwóch miesiącach wreszcie dowiedzieliśmy się, jaka przyszłość czeka serial Netfliksa, który wywołał niemałe poruszenie nawet w Pentagonie. Czy dostaniemy 2. sezon popularnych "Rekrutów"?

Rafał Christ
rekruci 2 sezon woke netflix premiera co obejrzeć
"Rekruci" śledzą losy nastolatka, który pod wpływem impulsu zaciąga się do Marines, niespodziewanie odnajdując sens życia i poczucie wspólnoty. Gdzie w tym wszystkim kontrowersje? Otóż wątkiem centralnym tej opowieści spod znaku coming of age staje się orientacja głównego bohatera. Oparty na faktach serial Netfliksa osadzony jest w latach 90. i śledzi losy ukrytego homoseksualisty, wchodzącego do świata, w którym nie brakuje homofobii, seksizmu i rasizmu.

Produkcja weszła na Netfliksa 9 października, kiedy to wszyscy jeszcze oglądali niedawnego "Potwora: Historię Eda Geina" i szykowali się do seansu 3. sezonu "Dyplomatki". A jednak gdzieś pomiędzy tymi tytułami wcisnęli "Rekrutów" i byli zachwyceni nawet bardziej od krytyków. Serial zdobył 90 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes i stał się prawdziwym hitem - może i na szczyt globalnej topki platformy nie zaszedł, ale przez wiele tygodni z niej nie schodził.

Rekruci - czy będzie 2. sezon serialu Netfliksa?

Zaraz po premierze o "Rekrutach" mówiło się tyle, że serial przykuł uwagę Pentagonu. Produkcja została oficjalnie zdyskredytowana jako "śmieciowe woke". Tak mocna krytyka przyniosła jednak skutek odwrotny do zamierzonego. Kontrowersje stały się paliwem dla oglądalności tytułu. Dalej wzbudzał ogromne zainteresowanie użytkowników.

Tym samym już od dłuższego czasu fani z całego świata czekają na oficjalne informacje w sprawie kontynuacji. Jak podaje Deadline, one właśnie nadeszły. Co więcej, mogą sugerować, że przy podejmowaniu decyzji o przedłużaniu swoich seriali Netflix jednak nie bierze pod uwagę wyłącznie wyników oglądalności. Postanowił bowiem kontrowersyjną produkcję skasować po pierwszej odsłonie. Nie będzie 2. sezonu "Rekrutów".

Rafał Christ
16.12.2025 08:32
