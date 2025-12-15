Logo
To: Witajcie w Derry wcale się nie żegna. Kiedy 2. sezon?

„To: Witajcie w Derry”  za nami. Ostatni odcinek premierowego sezonu właśnie wjechał na HBO Max. Niespokojni widzowie pewnie pytają już, co z 2. sezonem? Postaramy się na to pytanie odpowiedzieć.

Konrad Chwast
„To: Witajcie w Derry” właśnie zakończyło swój premierowy sezon. Podróż okazała się więcej niż tylko prostym prequelem. To serial, który dowozi przede wszystkim nastrojem, klimatem, trochę przemocą, ale również – bardzo dobrze opowiedzianą historią. Twórcom udało się w brawurowy sposób rozwinąć filmową dylogię „To”, jednocześnie zachowując szacunek do powieści Stephena Kinga.

„To: Witajcie w Derry”   - co z 2. sezonem? Kiedy będzie?

Oczywiście rodzi się pytanie, czy 2. sezon serialu „To: Witajcie w Derry” pojawi się w HBO Max. Sprawa jest złożona, choć patrzę na to raczej optymistycznie. Od samego początku bowiem mówiło się o tym, że serial pomyślany jest jako całość, która obejmie 3 okresy historii Derry i zarazem 3 różne momenty, gdy Pennywise był aktywny.

Twórcy serialu Andy i Barbara Muschietti oraz Jason Fuchs od początku planowali serial na 3 sezony. Można znaleźć masę wypowiedzi, które to potwierdzają. Faktem jest jednak, że HBO Max nie potwierdziło oficjalnie, że ruszyły już prace nad serialem. Dopiero taka deklaracja będzie oznaczała stuprocentową pewność, że kolejna seria powstanie.

Możemy jednak założyć, że skoro twórcy tak pewnie opowiadają o kolejnych seriach, oficjalne potwierdzenie jest tylko kwestią czasu. „To: Witajcie w Derry”  przy okazji realizuje większy plan na tworzenie swoich światów, uniwersów.

Kiedy możemy spodziewać się 2. sezonu?

Nawet zakładając, że scenariusze do kolejnych sezonów są z grubsza gotowe, to nie powinniśmy spodziewać się, że produkcja pojawi się wcześniej niż w 2027 roku. Wszystko to przy założeniu, że zdjęcia rozpoczęłyby się w 2026 roku.

2. sezon serialu ma przenieść akcję do 1935 roku, a kolejny sięgnie aż do 1908.

Konrad Chwast
15.12.2025 18:35
Tagi: Stephen King
