Ród Smoka wraca. Kiedy premiera 3. sezonu? Już niedługo

Jesteśmy już na ostatniej prostej „Rycerza Siedmiu Królestw”. Już w poniedziałek zobaczymy ostatni odcinek premierowej serii. To doskonały moment, aby trochę więcej opowiedzieć o pozostałych projektach ze świata (powiedzmy umownie) „Gry o tron”.

Chwilę temu pisaliśmy, że świat wykreowany przez George’a R.R. Martina zostanie rozbudowany o sztukę teatralną, a teraz HBO Max potwierdziło oficjalnie wstępną datę 3. sezonu „Rodu Smoka”.

Ród Smoka: kiedy premiera 3. sezonu serialu?

Najnowsza odsłona „Rodu Smoka” pojawi się na ekranach telewizorów jeszcze w tym roku. A konkretnie w czerwcu 2026.

Wcześniej już spekulowano, iż premiera odbędzie się latem, ale dopiero teraz mamy oficjalne potwierdzenie. HBO Max poinformowało o tym w swoich mediach społecznościowych wraz z informacją, że dzisiaj pojawi się również pierwsza zapowiedź wideo.

Zdjęcia do „Rodu smoka” zakończyły się w październiku zeszłego roku.

Co ważne, 3. seria będzie przedostatnią odsłoną tej opowieści. Twórcy i HBO Max zdecydowali, że produkcja otrzyma 4. sezony. Pozostaje nam mieć nadzieję, że tym razem nie dojdzie do finansowych cięć i nerwowych ruchów korporacji, jak to miało miejsce w przypadku poprzedniej odsłony. Przypomnijmy, że bardzo ważna z perspektywy fabuły bitwa w Gardzieli została przeniesiona właśnie na 3. sezon z powodów finansowych.

Możemy spodziewać się, że najnowsza odsłona „Rodu Smoka” utrzyma poziom poprzedniczki. Choć warto wspomnieć, że showrunner serialu Ryan Condal jest aktualnie w konflikcie z Martinem. Powodem oczywiście są różnice artystyczne i ignorowanie (zdaniem pisarza) jego uwag.

Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: Martin na wojnie z twórcą Rodu smoka. „To już nie moja historia”

Konrad Chwast 19.02.2026 11:23

