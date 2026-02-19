REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Ród Smoka wraca. Kiedy premiera 3. sezonu? Już niedługo

„Ród Smoka” wraca z 3. sezonem. Nareszcie poznaliśmy przybliżoną i oficjalną datę premiery produkcji HBO Max.

Konrad Chwast
rod smoka kiedy
REKLAMA

Jesteśmy już na ostatniej prostej „Rycerza Siedmiu Królestw”. Już w poniedziałek zobaczymy ostatni odcinek premierowej serii. To doskonały moment, aby trochę więcej opowiedzieć o pozostałych projektach ze świata (powiedzmy umownie) „Gry o tron”.

Chwilę temu pisaliśmy, że świat wykreowany przez George’a R.R. Martina zostanie rozbudowany o sztukę teatralną, a teraz HBO Max potwierdziło oficjalnie wstępną datę 3. sezonu „Rodu Smoka”.

REKLAMA

Ród Smoka: kiedy premiera 3. sezonu serialu?

Najnowsza odsłona „Rodu Smoka” pojawi się na ekranach telewizorów jeszcze w tym roku. A konkretnie w czerwcu 2026.

Wcześniej już spekulowano, iż premiera odbędzie się latem, ale dopiero teraz mamy oficjalne potwierdzenie. HBO Max poinformowało o tym w swoich mediach społecznościowych wraz z informacją, że dzisiaj pojawi się również pierwsza zapowiedź wideo.

Zdjęcia do „Rodu smoka” zakończyły się w październiku zeszłego roku.

Co ważne, 3. seria będzie przedostatnią odsłoną tej opowieści. Twórcy i HBO Max zdecydowali, że produkcja otrzyma 4. sezony. Pozostaje nam mieć nadzieję, że tym razem nie dojdzie do finansowych cięć i nerwowych ruchów korporacji, jak to miało miejsce w przypadku poprzedniej odsłony. Przypomnijmy, że bardzo ważna z perspektywy fabuły bitwa w Gardzieli została przeniesiona właśnie na 3. sezon z powodów finansowych.

Możemy spodziewać się, że najnowsza odsłona „Rodu Smoka” utrzyma poziom poprzedniczki. Choć warto wspomnieć, że showrunner serialu Ryan Condal jest aktualnie w konflikcie z Martinem. Powodem oczywiście są różnice artystyczne i ignorowanie (zdaniem pisarza) jego uwag.

Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: Martin na wojnie z twórcą Rodu smoka. „To już nie moja historia” 

REKLAMA
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Jeśli w oczekiwaniu na finał "Rycerza Siedmiu Królestw" chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na to możecie przeczytać naszą recenzję. Z kolei tu możecie znaleźć pełny harmonogram odcinków, a w tym miejscu zapoznacie się z ser Lyonelem Baratheonem. Możecie też poznać odpowiedź na pytanie: gdzie podziały się smoki? Pisaliśmy też o pojawieniu się Jaja w "Grze o tron", wyjaśnialiśmy, kim jest hedge knight - wędrowny rycerz, a także omówiliśmy nowych Targaryenów i wielki twist. A może nie wiecie, jak serialowa zdrada łączy się z "GoT" i dlaczego Baleor ma czarne włosy?

REKLAMA
Konrad Chwast
19.02.2026 11:23
Tagi: HBO MaxRód Smoka
Najnowsze
11:02
Disney zablokował powrót Kylo Rena. Twórcy filmu się wściekli
Aktualizacja: 2026-02-19T11:02:47+01:00
10:05
Powstaje prequel Gry o Tron. Nawet George R.R. Martin jest zaskoczony
Aktualizacja: 2026-02-19T10:05:13+01:00
8:52
Bad Bunny zagra w filmie. Główna rola i mega mocna ekipa
Aktualizacja: 2026-02-19T08:52:37+01:00
19:01
Dla nowego dreszczowca Prime Video zarwałem nockę. I teraz chodzę niewyspany
Aktualizacja: 2026-02-18T19:01:00+01:00
17:16
Netflix dodał mocarny horror sci-fi. A subskrybenci się na niego rzucili
Aktualizacja: 2026-02-18T17:16:05+01:00
16:12
Użytkownicy Netfliksa z całego świata doceniają polski serial. Wielki hit
Aktualizacja: 2026-02-18T16:12:00+01:00
14:59
Piep*zyć Mickiewicza 3 to wielkie rozczarowanie. Nadzieja we mnie umarła
Aktualizacja: 2026-02-18T14:59:00+01:00
12:28
To fantasy na HBO Max staje się coraz lepsze. Fani zaciskają zęby
Aktualizacja: 2026-02-18T12:28:11+01:00
10:48
Daniel Radcliffe mówi wprost: trzeba chronić aktorów z serialu Harry Potter
Aktualizacja: 2026-02-18T10:48:02+01:00
10:28
Światłowód do VOD. Jaki wybrać i ile to właściwie kosztuje?
Aktualizacja: 2026-02-18T10:28:14+01:00
10:11
Hail Mary to potwór. Ujawniono czas trwania nowego science fiction
Aktualizacja: 2026-02-18T10:11:12+01:00
8:58
Prequel Stranger Things narobi kłopotów. Netflix tego nie przemyślał
Aktualizacja: 2026-02-18T08:58:36+01:00
19:40
Kryminał Netfliksa już wcześniej był bardzo brutalny. Teraz jest za ostry
Aktualizacja: 2026-02-17T19:40:00+01:00
18:39
Ten serial wojenny katapultuje widzów w niebo. Ciągle do niego wracają
Aktualizacja: 2026-02-17T18:39:21+01:00
17:33
Rebelia Blackfyre’ów. Dlaczego to tak ważne w Rycerzu Siedmiu Królestw?
Aktualizacja: 2026-02-17T17:33:00+01:00
15:49
Żulczyk broni Taco Hemingwaya: "Czegoś tu nie łapię"
Aktualizacja: 2026-02-17T15:49:17+01:00
14:57
Kiedy Piep*zyć Mickiewicza 3 trafi na Netfliksa? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-17T14:57:38+01:00
14:23
Wnuk bohaterki Ołowianych dzieci krytykuje serial. Staje w obronie babci
Aktualizacja: 2026-02-17T14:23:15+01:00
13:24
Uwielbiana seria w końcu na Netfliksie. To definicja nostalgii
Aktualizacja: 2026-02-17T13:24:21+01:00
12:55
Masz dość grzecznego kina? Te filmy doprowadzą cię do ekstazy w kinie
Aktualizacja: 2026-02-17T12:55:44+01:00
11:49
Pomoc domowa z nową datą premiery w streamingu. Gdzie obejrzeć thriller online?
Aktualizacja: 2026-02-17T11:49:39+01:00
10:28
Zamachowski kradnie drugi plan w Ołowianych dzieciach. Najlepsza rola od dawna
Aktualizacja: 2026-02-17T10:28:39+01:00
9:22
Nowy Spider-Man będzie zupełnie inny. Więcej przeciwników, Pajączek wytrzyma
Aktualizacja: 2026-02-17T09:22:39+01:00
9:05
Kultowy horror Stephena Kinga leci na Prime Video. Autor to mistrz serialowej grozy
Aktualizacja: 2026-02-17T09:05:31+01:00
19:49
Robert Duvall nie żyje. Legendarny aktor miał 95 lat
Aktualizacja: 2026-02-16T19:49:09+01:00
19:03
Okłamali was. Crime 101 nie jest drugą Gorączką
Aktualizacja: 2026-02-16T19:03:19+01:00
18:59
Kultowa seria horrorów opanowała HBO Max. Czegoś takiego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-02-16T18:59:18+01:00
18:40
Tragedia podczas zdjęć do serialu Apple TV. Nie żyje producentka
Aktualizacja: 2026-02-16T18:40:58+01:00
17:22
Gwiazdor Stranger Things zbeształ teorię fanów. "Już nas nie potrzebujecie"
Aktualizacja: 2026-02-16T17:22:03+01:00
16:04
7 błędów Ołowianych dzieci. Autorka książki je wypunktowała
Aktualizacja: 2026-02-16T16:04:00+01:00
15:01
Tragiczny finał Sądu Siedmiu w Rycerzu Siedmiu Królestw. Kto zginął?
Aktualizacja: 2026-02-16T15:01:10+01:00
14:21
Kiedy nowe odcinki Rodzinki.pl? Nie pozbierałam się jeszcze po ostatnim sezonie
Aktualizacja: 2026-02-16T14:21:30+01:00
13:10
Doda jak Taylor Swift. Ceny biletów na jej koncert to nie żart
Aktualizacja: 2026-02-16T13:10:35+01:00
13:07
Technologia w podpasce - nie wierzysz? Zobacz, jak Procter & Gamble zmienia reguły gry w codziennej higienie
Aktualizacja: 2026-02-16T13:07:00+01:00
12:43
Joe odwiedza uniwerki na Netfliksie. Ja potrzebuję spa dla oczu
Aktualizacja: 2026-02-16T12:43:36+01:00
11:24
Zostań Rycerzem Siedmiu Królestw - konkurs. Wygraj projektory Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-16T11:24:51+01:00
10:21
Wichrowe Wzgórza nie są tak złe, jak próbują wam wmówić. Serio
Aktualizacja: 2026-02-16T10:21:52+01:00
10:06
Paramount atakuje. Netflix nie może spać spokojnie
Aktualizacja: 2026-02-16T10:06:33+01:00
9:06
Użytkownicy Netfliksa włączają nowy dreszczowiec i łykają go na raz
Aktualizacja: 2026-02-16T09:06:46+01:00
15:03
Netflix nadrabia zaległości. Prequel Yellowstone już dostępny
Aktualizacja: 2026-02-15T15:03:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA