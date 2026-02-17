Logo
Masz dość grzecznego kina? Te filmy doprowadzą cię do ekstazy w kinie

Rocznica śmierci bezkompromisowego polskiego reżysera to idealny moment, aby doświadczyć jego filmów jak należy. Dlatego właśnie w ramach przeglądu "Żuławski. Kino ekstazy" będziemy mogli obejrzeć trzy dzieła z francuskiego okresu twórczości artysty. Wydarzenie rusza już dzisiaj.

Rafał Christ
żuławski filmy opętanie co obejrzeć ekstaza
Dokładnie dzisiaj, 17 lutego 2026 roku, wypada 10. rocznica śmierci jednego z najbardziej bezkompromisowych wizjonerów światowego kina. Polaka. Andrzeja Żuławskiego. Właśnie z tej okazji rusza przegląd jego filmów. W ramach wydarzenia "Żuławski. Kino ekstazy" widzowie będą mogli zapoznać się z trzema dziełami pochodzącymi z francuskiego okresu twórczości reżysera. To one zdefiniowały jego styl: operowy rozmach, emocjonalne ekstremum i dionizyjską energię.

Za sprawą przeglądu widzowie z różnych polskich od dzisiaj mają okazję obejrzeć "Narwaną miłość", "Najważniejsze to kochać" i kultowe "Opętanie", które w 2023 roku - ponad 40 lat od swojego światowego debiutu! - doczekało się rodzimej premiery z prawdziwego zdarzenia. Jeśli wtedy przegapiliście seanse psychologicznego horroru, teraz możecie nadrobić zaległości.

Żuławski. Kino ekstazy - przegląd filmów polskiego reżysera

Przegląd "Żuławski. Kino ekstazy" organizowany jest przez firmę dystrybucyjną Reset, która swoją działalność rozpoczęła właśnie od wprowadzenia "Opętania" na wielkie ekrany w naszym kraju. Jak czytamy w informacji prasowej, wydarzenie ma być nie tylko hołdem dla zmarłego artysty, ale też próbą przybliżenia polskim widzom kina całkowicie bezkompromisowego. W dobie ugrzecznionych produkcji ma przypominać, że "film może być doświadczeniem fizycznym, wyczerpującym i oczyszczającym jednocześnie".

Żuławskiemu zawdzięczamy bardzo wiele. Dzięki powodzeniu „Opętania” w kinach mogliśmy kontynuować naszą działalność. Był to nasz pierwszy tytuł i zawsze będzie zajmować wyjątkowe miejsce. „Szamanka” była za to pierwszym doświadczeniem z dystrybucją taśmy 35mm. A teraz, po raz pierwszy organizujemy nasz autorski przegląd. Tak więc Żuławski był i jest pierwszy. Andrzej Żuławski wciąż jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich twórców na świecie. Warto, aby w kraju, z którym był związany i o którego historii także opowiadał, jego twórczość była bardziej rozpoznawalna

- mówi Patryk Tomiczek, właściciel Resetu.

Żuławski. Kino ekstazy - jakie filmy?

Narwana miłość - w połowie lat 80. francuskie kino pulsowało kolorami i żywiołową akcją. Cinéma du look przedkładało widowisko nad treść, estetykę nad psychologię, a twórcy tacy jak Jean-Jacques Beineix, Leos Carax czy Luc Besson wnosili na ekrany świeżość, jednocześnie udowadniając, że kino gatunkowe może być w pełni autorskie. „Narwana miłość” wpisuje się w nieformalne założenia tego nurtu, lecz Andrzej Żuławski w swojej wizji idzie jeszcze dalej. To dzieło dzikie, nieokiełznane, nieustannie balansujące na krawędzi dramatu, zgrywy i psychodelicznej halucynacji. Czerpiąc inspirację z „Idioty” Dostojewskiego Żuławski po raz kolejny wraca do jednego z najważniejszych tematów swojej twórczości, przygląda się dynamice emocjonalnego trójkąta, tu rozpisanego między młodą Mary (Sophie Marceu) i jej kochanków – gangstera Micky’ego (Tchéky Karyo) oraz naiwnego marzyciela Leona (Francis Huster). Egzystencjalny dramat u Żuławskiego przybiera formę szalonego teledysku (świetna muzyka Stanisława Syrewicza), w którym wydarzyć się może wszystko. To połączenie romansu, kina sensacyjnego (z najlepszą sceną napadu na bank przynajmniej do czasu „Mrocznego rycerza” Christophera Nolana), błazeńskiej komedii i energii z kreskówek – nieprzypadkowo w pierwszej scenie bandyci pojawiają się w maskach postaci z filmów Disneya. Żuławski wpuszcza widzów na pole minowe, atakuje bodźcami i nie podsuwa łatwych rozwiązań. „Narwana miłość” to audiowizualne doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. 

Najważniejsze to kochać - kipiący emocjami dramat, historia burzliwych relacji między zmęczoną życiem podrzędną aktorką Nadine, zakochanym w niej fotografem Servaisem i jej wzgardzonym mężem Jacquesem. Lecz przede wszystkim to film o miłości do kina (ileż frajdy sprawia patrzenie na plakaty wiszące w mieszkaniu Nadine) jako ucieczki od rzeczywistości i bezpiecznego – także dzięki ciemnościom sali projekcyjnej – schronienia. "W latach, kiedy powstawał film, kino było wciąż gigantycznym polem ucieczki dla różnego rodzaju nieszczęśliwych ludzi, frustratów. Kina działały od 10 rano, jak się kupiło jeden bilet, to można było przesiedzieć cały dzień", wspominał Żuławski. 

Opętanie - "Opętanie" ma dwa źródła – wspominał dla miesięcznika "Film" Andrzej Żuławski. – Pierwsze jest związane z moim życiem osobistym. Niemal wszystko, co trafiło na ekran, wydarzyło mi się naprawdę. Zmyśleniem jest tylko szpiegowska profesja bohatera i warstwa fantastyczna. Jednak szok człowieka, który po powrocie do domu widzi koniec tego, w co naprawdę wierzył, jest wzięty  moich doświadczeń. Nawet część dialogów jest przeniesiona żywcem z tego, co zapamiętałem. Drugim źródłem inspiracji były "Sceny z życia małżeńskiego" Bergmana. To mądry, przenikliwy film. Jednak po wyjściu z kina czułem niedosyt. Zobaczyłem realia, ale zabrakło mi syntezy. Ja jestem inny, wierzę w bajki".

Oficjalnie przegląd ruszy 17 lutego o 18:00 w warszawskiej Kinotece. Po dyskusji o dziedzictwie Andrzeja Żuławskiego, widzowie obejrzą "Narwaną miłość". Terminy i miejsca pozostałych pokazów na terenie całej Polski znajdziecie na stronie dystrybutora.

Rafał Christ
17.02.2026 12:55
Tagi: Co obejrzeć?
