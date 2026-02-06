Nowy Predator w Disney+. Jest data premiery Strefy zagrożenia

Ładowanie...

Jakiś czas temu informowaliśmy, że "Predator: Strefa zagrożenia" jest dostępny w usłudze VOD. To był pierwszy sygnał, że już za jakiś czas powinniśmy móc zobaczyć ten film w którymś z serwisów streamingowych. Oczywistym kandydatem był Disney+ - na tej platformie bowiem znajdziemy również sporo innych filmów z serii. Słowo stało się ciałem, a "Strefa zagrożenia" lada dzień trafi właśnie do oferty streamingu spod znaku Myszki Miki.

REKLAMA

Predator: Strefa zagrożenia - kiedy premiera w Disney+?

Głównym bohaterem filmu w reżyserii Dana Trachtenberga jest młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), który zostaje wyklęty przez swój klan i wystawiony na ekstremalnie niebezpieczną próbę. Jedyną nadzieją zdeterminowanego przedstawiciela rasy Yautja na przetrwanie okazuje się zaskakujący sojusz z tajemniczą Thią (Elle Fanning). Razem wyruszają w podróż, która prowadzi ich do starcia z wrogiem godnym prawdziwego łowcy.

"Strefa zagrożenia" nie okazała się przesadnym sukcesem finansowym - przy budżecie 105 milionów dolarów zarobek rzędu 184,6 mln raczej ciężko nazwać spełniającymi oczekiwania pod tym względem. Na szczęście nowy "Predator" dużo lepiej przyjął się, jeśli chodzi o opinie zarówno krytyków, jak i publiczności. Pierwsza z powyższych grup wystawiła filmowi średnią notę 86%, zaś widzowie byli bardziej łaskawsi, oceniając film Trachtenberga na 95%. Są też tacy, którzy nie zdążyli załapać się na kinowy seans - Disney+ wychodzi im naprzeciw. "Predator: Strefa zagrożenia" trafi do serwisu 12 lutego.

Podejrzewam, że produkcja ta prędko zyska miano jednej z najchętniej oglądanych na platformie - jest ona bowiem częścią kultowej serii, która ma już swoją bazę fanów obeznanych w świecie przedstawionym oraz tworzących go postaciach. Czas jednak zweryfikuje, czy streamingowy popyt na nowego "Predatora" rzeczywiście jest tak duży. Na pewno fani kina akcji połączonego ze sci-fi zyskają nowy obiekt uwagi.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Więcej o ofercie Disney+ przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 06.02.2026 10:14

Ładowanie...