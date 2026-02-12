Nowy dreszczowiec rozgromił użytkowników Netfliksa. Kolejny sezon ma być ASAP

Ładowanie...

Niemiecki dreszczowiec opowiada historię na pozór normalnej pary. Meret i Simon prowadzą restaurację i planują 16 urodziny swojej córki. I wtedy wszystko się sypie. Zgodnie z tytułem byli szpiedzy zostają zdemaskowani. Teraz muszą uciekać, żeby ocalić swoje życie. Dostarczają przy tym użytkownikom Netfliksa tyle emocji, że ci wciągają wszystkie odcinki na raz.



Można było się spodziewać, że "Zdemaskowani" dostarczą użytkonikom Netfliksa sporej dawki rozrywki. W końcu jest świetnie oceniany przez krytyków. Co prawda wielu recenzji nie ma, ale na cztery teksty aż trzy są pozytywne. Choć - zaznaczmy - w żaden sposób nie odzwierciedla szału, w jaki na jego punkcie wpadli zwykli widzowie.

Zdemaskowani - opinie o dreszczowcu Netfliksa

Zresztą na pewno wiecie, jak to dokładnie wygląda. Od 5 lutego - dnia premiery - "Zdemaskowani" nie schodzili z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Netfliksie w naszym kraju. Ze szczytu zestawienia spadli dopiero przed chwilą, po niemal tygodniu. Zdetronizować ich udało się polskim "Ołowianym dzieciom".

Nie jesteśmy jedyni. Użytkownicy Netfliksa z całego świata oszaleli na punkcie niemieckiego dreszczowca. Wystarczy spojrzeć na opinie w sieci. Jeden z użytkowników IMDB napisał, że nie mógł przestać serialu oglądać. Oglądał jeden odcinek za drugim aż do 2:30 w nocy. A to nie jedyny wpis, który potwierdza bindżowalny charakter "Zdemaskowanych".

Netflix, dziękuję za "Zdemaskowanych", byli niesamowici



Właśnie skończyłem kolejny serial limitowany, 6 odcinków "Zdemaskowani" (Netflix), niemiecki thriller szpiegowski. Jeden z lepszch jakie widziałem od dłuższego czasu, lekko 8/10 bądź wyżej. Genialne tempo i atrakcje po prostu się nie kończą. A sam finał urywa opowieść w fascynującym punkcie



Netflix... Powiedz po prostu kiedy 2. sezon "Zdemaskowanych" się pojawi. ASAP! Nie możemy tego tak zostawić



Proszę, proszę, proszę zróbcie sezon 2., 3.,4.... "Zdemaskowanych"! Trafiłam na to i skończyłam oglądać na jednym posiedzeniu. Najlepsze z najlepszych na Netfliksie. Chcę więcej... więcej, więcej, więcej proszę - czytamy na X (dawny Twitter).

Mówiąc w skrócie: użytkownicy Netfliksa szybko "Zdemasowanych" załatwili. Obejrzeli wszystkie odcinki za jednym zamachem i teraz potrzebują 2. sezonu. Na ten moment nie wiadomo, czy go dostaną. Ale jeśli niemiecki dreszczowiec wciąż będzie cieszył się taką popularnością, być może marzenia fanów się spełnią.

Rafał Christ 12.02.2026 15:22

