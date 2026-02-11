Hitowy kryminał wrócił na Prime Video. Kiedy nowe odcinki serialu Cross?

Ładowanie...

"Cross" powrócił na Prime Video po nieco ponad rocznej przerwie. Co prawda już wystrychnął niebezpiecznego mordercę Eda Ramseya na dudka, ale teraz musi się zmierzyć z konsekwencjami swoich działań. Przynajmniej w sferze prywatnej. Bo w zawodowej dostaje kolejną zagadkę kryminalną do rozwiązania. Ktoś bowiem dybie na życie pewnego miliardera. Główny bohater próbuje więc zrozumieć dlaczego i powstrzymać tragedię.



Właśnie tak rozpoczyna się 2. sezon "Crossa", który właśnie dzisiaj, 11 lutego, zadebiutował na Prime Video. Hitowy kryminał nie powrócił jednak w taki sposób, abyśmy znowu mogli zarwać dla niego nockę. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Kolejne odcinki będą pojawiać się na platformie Amazona w tygodniowych odstępach.

SERIAL "CROSS" OBEJRZYSZ NA: CROSS Prime Video

REKLAMA

Cross 2 - kiedy nowe odcinki kryminału Prime Video?

Na start dostaliśmy pierwsze trzy odcinki 2. sezonu "Crossa". One już są dostępne na Prime Video. Tak jak poprzednio, produkcja składa się jednak aż z ośmiu epizodów. Kiedy więc na platformie Amazona zadebiutują kolejne?

Trochę tygodni z 2. sezonem "Crossa" na pewno spędzimy. W końcu przed nami jeszcze pięć odcinków. Oznacza to, że finałowy odcinek nowej odsłony kryminału Prime Video dostaniemy za nieco ponad miesiąc. Dokładna rozpiska emisji prezentuje się następująco:

Odcinki 1-3: 11 lutego, już dostępne

Odcinek 4: 18 lutego

Odcinek 5: 25 lutego

Odcinek 6: 4 marca

Odcinek 7: 11 marca

Odcinek 8: 18 marca

Kolejne odcinki 2. sezonu serialu "Cross" będą więc debiutować na Prime Video w nadchodzące środy. A mówiąc jeszcze ściślej: następnych odcinków kryminału wypatrujcie na platformie Amazona w środy o 9:00.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Rafał Christ 11.02.2026 12:32

Ładowanie...