Hitowy kryminał wrócił na Prime Video. Kiedy nowe odcinki serialu Cross?
Kiedy jeszcze w 2024 roku "Cross" zadebiutował na Prime Video, mogliśmy z nim spędzić całą noc. Dostaliśmy bowiem wszystkie odcinki naraz. Serial aż się prosił o bindżowanie. W przypadku 2. sezonu hitowego kryminału nie ma już tak dobrze.
"Cross" powrócił na Prime Video po nieco ponad rocznej przerwie. Co prawda już wystrychnął niebezpiecznego mordercę Eda Ramseya na dudka, ale teraz musi się zmierzyć z konsekwencjami swoich działań. Przynajmniej w sferze prywatnej. Bo w zawodowej dostaje kolejną zagadkę kryminalną do rozwiązania. Ktoś bowiem dybie na życie pewnego miliardera. Główny bohater próbuje więc zrozumieć dlaczego i powstrzymać tragedię.
Właśnie tak rozpoczyna się 2. sezon "Crossa", który właśnie dzisiaj, 11 lutego, zadebiutował na Prime Video. Hitowy kryminał nie powrócił jednak w taki sposób, abyśmy znowu mogli zarwać dla niego nockę. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Kolejne odcinki będą pojawiać się na platformie Amazona w tygodniowych odstępach.
Cross 2 - kiedy nowe odcinki kryminału Prime Video?
Na start dostaliśmy pierwsze trzy odcinki 2. sezonu "Crossa". One już są dostępne na Prime Video. Tak jak poprzednio, produkcja składa się jednak aż z ośmiu epizodów. Kiedy więc na platformie Amazona zadebiutują kolejne?
Trochę tygodni z 2. sezonem "Crossa" na pewno spędzimy. W końcu przed nami jeszcze pięć odcinków. Oznacza to, że finałowy odcinek nowej odsłony kryminału Prime Video dostaniemy za nieco ponad miesiąc. Dokładna rozpiska emisji prezentuje się następująco:
- Odcinki 1-3: 11 lutego, już dostępne
- Odcinek 4: 18 lutego
- Odcinek 5: 25 lutego
- Odcinek 6: 4 marca
- Odcinek 7: 11 marca
- Odcinek 8: 18 marca
Kolejne odcinki 2. sezonu serialu "Cross" będą więc debiutować na Prime Video w nadchodzące środy. A mówiąc jeszcze ściślej: następnych odcinków kryminału wypatrujcie na platformie Amazona w środy o 9:00.
