Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Hitowy kryminał wrócił na Prime Video. Kiedy nowe odcinki serialu Cross?

Kiedy jeszcze w 2024 roku "Cross" zadebiutował na Prime Video, mogliśmy z nim spędzić całą noc. Dostaliśmy bowiem wszystkie odcinki naraz. Serial aż się prosił o bindżowanie. W przypadku 2. sezonu hitowego kryminału nie ma już tak dobrze.

Rafał Christ
cross 2 sezon kiedy odcinki premiera amazon prime video
REKLAMA

"Cross" powrócił na Prime Video po nieco ponad rocznej przerwie. Co prawda już wystrychnął niebezpiecznego mordercę Eda Ramseya na dudka, ale teraz musi się zmierzyć z konsekwencjami swoich działań. Przynajmniej w sferze prywatnej. Bo w zawodowej dostaje kolejną zagadkę kryminalną do rozwiązania. Ktoś bowiem dybie na życie pewnego miliardera. Główny bohater próbuje więc zrozumieć dlaczego i powstrzymać tragedię.

Właśnie tak rozpoczyna się 2. sezon "Crossa", który właśnie dzisiaj, 11 lutego, zadebiutował na Prime Video. Hitowy kryminał nie powrócił jednak w taki sposób, abyśmy znowu mogli zarwać dla niego nockę. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Kolejne odcinki będą pojawiać się na platformie Amazona w tygodniowych odstępach.

SERIAL "CROSS" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
CROSS
Prime Video
REKLAMA

Cross 2 - kiedy nowe odcinki kryminału Prime Video?

Na start dostaliśmy pierwsze trzy odcinki 2. sezonu "Crossa". One już są dostępne na Prime Video. Tak jak poprzednio, produkcja składa się jednak aż z ośmiu epizodów. Kiedy więc na platformie Amazona zadebiutują kolejne?

Trochę tygodni z 2. sezonem "Crossa" na pewno spędzimy. W końcu przed nami jeszcze pięć odcinków. Oznacza to, że finałowy odcinek nowej odsłony kryminału Prime Video dostaniemy za nieco ponad miesiąc. Dokładna rozpiska emisji prezentuje się następująco:

  • Odcinki 1-3: 11 lutego, już dostępne
  • Odcinek 4: 18 lutego
  • Odcinek 5: 25 lutego
  • Odcinek 6: 4 marca
  • Odcinek 7: 11 marca
  • Odcinek 8: 18 marca

Kolejne odcinki 2. sezonu serialu "Cross" będą więc debiutować na Prime Video w nadchodzące środy. A mówiąc jeszcze ściślej: następnych odcinków kryminału wypatrujcie na platformie Amazona w środy o 9:00.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
11.02.2026 12:32
Tagi: AmazonCo obejrzeć?Prime VideoSeriale kryminalne
Najnowsze
15:01
Po tym filmie widzowie szukają ukojenia w Gorącej rywalizacji na HBO Max. Jest tak ostry
Aktualizacja: 2026-02-11T15:01:00+01:00
12:32
Hitowy kryminał wrócił na Prime Video. Kiedy nowe odcinki serialu Cross?
Aktualizacja: 2026-02-11T12:32:56+01:00
12:20
Ołowica i jej objawy. Poważna choroba, z którą walczyła bohaterka Ołowianych dzieci
Aktualizacja: 2026-02-11T12:20:14+01:00
12:08
Piep*zyć Mickiewicza 3: gdzie obejrzeć poprzednie filmy online? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-11T12:08:20+01:00
10:12
Ołowiane dzieci to kandydat na polski serial roku. Zachwyca i przeraża
Aktualizacja: 2026-02-11T10:12:16+01:00
8:54
Netflix pokaże prequel Stranger Things. Mieliśmy go nie zobaczyć
Aktualizacja: 2026-02-11T08:54:09+01:00
8:41
Twórca Rycerza Siedmiu Królestw przyznaje: ta zmiana była błędem
Aktualizacja: 2026-02-11T08:41:23+01:00
19:11
Film reżysera 1670 już w VOD. Komedia zachwyciła widzów
Aktualizacja: 2026-02-10T19:11:29+01:00
18:02
Nowy serial Netfliksa jest absurdalny. Bawiłam się przednio
Aktualizacja: 2026-02-10T18:02:00+01:00
15:28
Prawnik z Lincolna, sezon 5. Co z kontynuacją? Mamy dobre wieści
Aktualizacja: 2026-02-10T15:28:14+01:00
13:54
Takiego Malfoya nie znaliśmy. Serial Harry Potter pokaże coś nowego
Aktualizacja: 2026-02-10T13:54:28+01:00
12:34
Nie przegonisz dzików z Frizem. Allegro usunęło aukcję WOŚP
Aktualizacja: 2026-02-10T12:34:27+01:00
12:17
Spielbierg i Cooper mieli ożywić klasykę kina akcji. Nic z tego
Aktualizacja: 2026-02-10T12:17:19+01:00
12:02
Twórcy genialnego filmu żądają usunięcia ich muzyki z gniotu Amazona
Aktualizacja: 2026-02-10T12:02:49+01:00
11:58
Pojedynek Lalek. Ta od Netfliksa intryguje mnie bardziej
Aktualizacja: 2026-02-10T11:58:44+01:00
10:41
Nowe Wichrowe wzgórza już pobiły rekord. Od 90 lat nie było tak dobrze
Aktualizacja: 2026-02-10T10:41:27+01:00
8:35
Uwielbiany kryminał Netfliksa zmienia scenerię. Tego nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:35:47+01:00
8:31
Nawet Papa Brenner nie lubi finału Stranger Things. Jedyny aktor, który to przyznał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:31:33+01:00
20:51
Prawnik z Lincolna ma coś lepszego niż główny bohater. Zakochałem się
Aktualizacja: 2026-02-09T20:51:00+01:00
18:49
Serial Harry Potter przyćmi inne premiery. Ma być wydarzeniem dekady
Aktualizacja: 2026-02-09T18:49:23+01:00
18:13
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Gdzie obejrzeć? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-02-09T18:13:00+01:00
17:06
Książe Baleor uratował Dunka. Dlaczego ten Targaryen ma czarne włosy?
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:00+01:00
15:13
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T15:13:57+01:00
14:44
SkyShowtime: cena, pakiety, oferta. Ile kosztuje serwis w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T14:44:16+01:00
13:53
Netflix pokazał zwiastun Lalki. Serial i film dzieli przepaść
Aktualizacja: 2026-02-09T13:53:47+01:00
13:51
Prawnik z Lincolna dowiózł najlepszy sezon. Netflix, robisz to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-09T13:51:06+01:00
13:42
Filmowy profesor Lupin o serialu Harry Potter. Wróci do swojej roli?
Aktualizacja: 2026-02-09T13:42:37+01:00
10:43
Zdrada w 4. odcinku Rycerza Siedmiu Królestw. Jak łączy się z Grą o tron?
Aktualizacja: 2026-02-09T10:43:50+01:00
10:11
Gwiazda Stranger Things chce grać Spider-Mana. Biorę
Aktualizacja: 2026-02-09T10:11:52+01:00
9:05
Spielberg wraca z hukiem. Wspaniały zwiastun Dnia objawienia
Aktualizacja: 2026-02-09T09:05:36+01:00
8:33
To już jest science fiction roku. Wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-02-09T08:33:47+01:00
14:02
Widzowie ocenili nowy odcinek Rycerza Siedmiu Królestw. Zapisze się w historii
Aktualizacja: 2026-02-08T14:02:00+01:00
13:13
Niezwyciężony wraca z 4. sezonem. Kiedy premiera w Prime Video?
Aktualizacja: 2026-02-08T13:13:00+01:00
12:03
Zapowiedzi kryminałów 2026. Tych tytułów nie możemy się doczekać
Aktualizacja: 2026-02-08T12:03:00+01:00
11:12
Znajomi i sąsiedzi już zaraz. Kiedy premiera 2. sezonu?
Aktualizacja: 2026-02-08T11:12:00+01:00
10:13
Po seansie Tajnego agenta stwierdzam: to nie jest oscarowa rola
Aktualizacja: 2026-02-08T10:13:00+01:00
9:56
Brad Arnold nie żyje. Był wokalistą zespołu 3 Doors Down
Aktualizacja: 2026-02-08T09:56:06+01:00
9:05
Na Netfliksie jest jeden z pierwszych filmów Elordiego. Śmiało, można płakać
Aktualizacja: 2026-02-08T09:05:00+01:00
8:01
Netflix ma prezent dla polskich widzów. Rzucicie się na ten serial
Aktualizacja: 2026-02-08T08:01:00+01:00
6:11
To nie koniec Fallouta. Ale na 3. sezon trochę poczekamy
Aktualizacja: 2026-02-08T06:11:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA