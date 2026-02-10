Logo
Nowy serial Netfliksa jest absurdalny. Bawiłam się przednio

Muszę zwrócić Netfliksowi honor. Zanim wybrałam przycisk odtwarzania, miałam wątpliwości co do najnowszego serialu streamingowego giganta. Wystarczyło jednak kilka pierwszych minut, żebym wciągnęła się w tę szaloną historię kobiet, które zrobią wszystko, by wykaraskać się z długów i zacząć godnie żyć. Nawet jeśli w grę wchodzi przebranie się za facetów i napad na bank.

Anna Bortniak
lwice serial netflix opinia komedia
Komedie Netfliksa zwykle omijam szerokim łukiem. Tym razem na szczęście tego nie zrobiłam i bardzo dobrze - popełniłabym błąd, olewając ten najnowszy serial. "Lwice" to biblioteki streamingowego giganta wpadły przed weekendem, a już zdążyły narobić rabanu. Niedługo po premierze komedia kryminalna stworzona przez Carine Prévôt i Oliviera Rosemberga trafiła do zestawienia najchętniej oglądanych tytułów Netfliksa, no i nie ma się co dziwić - to jest serial, na którym można płakać jednocześnie ze wzruszenia i ze śmiechu.

Lwice - opinia o komedii kryminalnej Netfliksa

Bohaterkami serialu są cztery zdesperowane kobiety, które borykają się przede wszystkim z problemami finansowymi. Rosalie (Rebecca Marder) pracuje w banku, gdzie dowiaduje się, że będzie musiała utrzymać swoją rodzinę za 30 euro tygodniowo. Wszystko przez dług, który jej mąż zaciągnął u barona narkotykowego Ézéchiela (Olivier Rosemberg). Wyjaśnia to próbę kradzieży lalek Barbie w fałszywym brzuchu ciążowym, do czego kobieta była namawiana przez swoją przyjaciółkę, Kim (Zoé Marchal). Ona również zresztą potrzebuje niemałej sumki, by spełnić swoje marzenie i otworzyć salon piękności.

Tymczasem Sofii (Naidra Ayadi), przyjaciółce Rosalie i Kim, w związku z mizernymi warunkami życia grozi utrata dzieci, które mogą zostać jej odebrane przez opiekę społeczną. Z kolei Alex (Tya Deslauriers), kuzynka Rosalie, chce w końcu dysponować pokaźną kwotą pieniędzy i przestać pracować w fast foodowej sieci restauracji. W pewnym momencie każdej z nich kończy się już cierpliwość i decydują się podjąć radykalne kroki. Zainspirowana ćwiczeniami z fałszywych napadów na bank, Rosalie proponuje przyjaciółkom napad na placówkę, w której pracuje.

Plan jest prosty: wszystkie cztery przebiorą się za mężczyzn, a porozumiewać się będą za pomocą modyfikatorów głosów. Kiedy już zaopatrują się w fantazyjne przebrania, składające się z "szybkich" okularów, strojów moro i kolorowych bród, pozostaje im tylko zorganizować samochód, którym będą mogły uciec. W tym celu udają się do bogatej kilientki Kim, Chloé (Pascale Arbillot). Podczas próby kradzieży jednego z jej samochodów orientują się, że Chloé leży nieprzytomna na tylnych siedzeniach. Przyjaciółki postanawiają ratować stłamszoną przez męża kobietę i tym samym staje się ona członkinią ich drużyny.

"Lwice" to serial, który wciągnął mnie już od pierwszych minut, a przypominam, że w większości przypadków komedie Netfliksa na mnie po prostu nie działają. Tym razem jednak było inaczej, co jest zasługą przede wszystkim szalonej historii i jej wyrazistych bohaterek. Wszystkie cztery urzekają swoim uporem i determinacją, w związku z czym chce się im kibicować. Mimo że każda z nich boryka się z zupełnie innymi problemami i potrzebuje pieniędzy na odmienny cel, walczą w kryzysowej sytuacji ramię w ramię, dostarczając przy tym porządnej dawki śmiechu - z radości i ze wzruszenia.

Wielowątkowa produkcja porusza jednak nie tylko problemy głównych bohaterek, ale również postaci pobocznych. I robi to w sposób niezwykle interesujący. Okazuje się, że odnaleziona w samochodzie Chloé, która mierzy się z agresywnym i przemocowym mężem, wpada w oko Malikowi (Sami Outalbali), policyjnemu detektywowi. Jest on również bratem Sofii, dzięki czemu przyjaciółki mają w szeregach policji kogoś, kto zamiecie drobne przewinienia pod dywan. W pewnym momencie okazuje się, że pozostałe postaci w jakiś sposób się ze sobą łączą i jest to wyjątkowo satysfakcjonujące. To jeden z powodów, dla którego po prostu trudno przerwać oglądanie. "Lwice" ryczą wyjątkowo głośno.

10.02.2026 18:02
Tagi: Komedie NetflixSeriale Netflix
