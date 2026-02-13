Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Eternity w streamingu. To najbardziej fantastyczna komedia romantyczna 2025 roku

Ten film żeni komedię romantyczną z fantasy. Jest to bardzo ciekawe połączenie, przez co "Eternity. Wybieram ciebie" cieszyło się dużym poklaskiem w czasie premiery. Teraz możemy obejrzeć produkcję w domu bez dodatkowych opłat. Właśnie trafiła na Apple TV.

Rafał Christ
eternity komedia romantyczna fantasy apple tv co obejrzeć
REKLAMA

"Eternity. Wybieram ciebie" przyciąga uwagę widzów już gwiazdorską obsadą. Na ekranie zobaczymy bowiem Elizabeth Olsen czy Milesa Tellera. Ta komedia romantyczna ma jednak znacznie więcej do zaoferowania, bo opiera się również na fascynującym koncepcie. To historia Joan, która po śmierci utyka gdzieś między niebem a piekłem. Ma siedem dni, żeby podjąć decyzję z kim chce spędzić całą wieczność. O jej względy walczy nie tylko mąż, ale też jej pierwszy, utracony zbyt wcześnie ukochany.

Kogo wybierze główna bohaterka? Wokół tego pytania twórcy budują całą dramaturgię swojej opowieści. I robią to bardzo dobrze. Po swojej premierze kinowej w zeszłym roku (na polskie ekrany film trafił 28 listopada) krytycy zakochali się w "Eternity. Wybieram ciebie". Produkcja cieszy się 77 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, a do tego można było ją znaleźć na niektórych listach (na pewno tych dłuższych niż TOP 10) najlepszych tytułów 2025 roku (w rankingach komedii romantycznych nieraz wręcz królowała).

REKLAMA
Ładowanie produktów...

Eternity - fantastyczna komedia romantyczna już na Apple TV

W parze z pozytywnymi opiniami krytyków nie poszedł jednak sukces komercyjnymi. Nie znaczy to jednak, że "Eternity. Wybieram ciebie" było klapą. Jak na swoje możliwości film miał całkiem przyzwoity wynik. Kosztował 12 mln dol., a na całym świecie zarobił trzykrotność swojego budżetu - ponad 36 mln. Jeśli jednak przegapiliście go w kinie, to teraz nadarza się idealna okazja, aby nadrobić zaległości.

Trochę na ten moment musieliśmy poczekać, bo "Eternity. Wybieram ciebie" nie trafiło na platformy VOD, gdzie moglibyśmy je wypożyczyć za dodatkową opłatą. Zamiast tego trafiło do streamingu. W ramach subskrypcji można film obejrzeć na Apple TV.

"ETERNITY. WYBIERAM CIEBIE" OBEJRZYSZ NA:
Apple TV+
ETERNITY. WYBIERAM CIEBIE
Apple TV+
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o filmach poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
13.02.2026 09:43
Tagi: Apple TVCo obejrzeć?Fantasykomedia romantyczna
Najnowsze
9:07
Ależ niespodzianka od HBO Max. Dziki, hitowy horror pojawił się bez żadnej zapowiedzi
Aktualizacja: 2026-02-13T09:07:14+01:00
7:55
Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka miała 77 lat
Aktualizacja: 2026-02-13T07:55:40+01:00
19:02
Nowy kryminał Prime Video może być hitem dopiero po czasie. Mnie też to wkurza
Aktualizacja: 2026-02-12T19:02:00+01:00
18:01
Prime Video z mocnymi nowościami na 2026 rok. Robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-02-12T18:01:00+01:00
15:22
Nowy dreszczowiec rozgromił użytkowników Netfliksa. Kolejny sezon ma być ASAP
Aktualizacja: 2026-02-12T15:22:23+01:00
14:04
Jerzy Ziętek w serialu Netfliksa ratował ołowiane dzieci. Jak było naprawdę?
Aktualizacja: 2026-02-12T14:04:46+01:00
12:18
Disney+ teraz przesadził. Najlepszy serial przygodowy stał się jeszcze lepszy
Aktualizacja: 2026-02-12T12:18:26+01:00
12:09
Najlepszy serwis przejął hit science fiction. Będą poszerzać uniwersum serialu
Aktualizacja: 2026-02-12T12:09:08+01:00
11:08
Boskie science fiction nareszcie w streamingu. Piękny prezent na weekend
Aktualizacja: 2026-02-12T11:08:52+01:00
10:29
Franza Kafkę obejrzycie w VOD. Film miał walczyć o Oscara
Aktualizacja: 2026-02-12T10:29:39+01:00
9:21
Prawdziwa historia Ołowianych dzieci. Tak było naprawdę
Aktualizacja: 2026-02-12T09:21:40+01:00
8:52
Za granicą polecają polski serial. Nowość Netfliksa porównywana do Czarnobyla
Aktualizacja: 2026-02-12T08:52:20+01:00
19:56
Użytkownicy Netfliksa wsiąknęli w ten dreszczowiec. Zarywają dla niego nocki
Aktualizacja: 2026-02-11T19:56:37+01:00
18:17
Ten film wojenny na Prime Video kopnie was z półobrotu. I zechcecie więcej
Aktualizacja: 2026-02-11T18:17:00+01:00
17:05
To kto w końcu zrzucił bomby w Falloucie? Analizujemy serial i gry
Aktualizacja: 2026-02-11T17:05:00+01:00
16:02
Bohaterowie Ołowianych dzieci. Kto z serialu Netfliksa istniał naprawdę?
Aktualizacja: 2026-02-11T16:02:00+01:00
15:01
Po tym filmie widzowie szukają ukojenia w Gorącej rywalizacji na HBO Max. Jest tak ostry
Aktualizacja: 2026-02-11T15:01:00+01:00
12:32
Hitowy kryminał wrócił na Prime Video. Kiedy nowe odcinki serialu Cross?
Aktualizacja: 2026-02-11T12:32:56+01:00
12:20
Ołowica i jej objawy. Poważna choroba, z którą walczyła bohaterka Ołowianych dzieci
Aktualizacja: 2026-02-11T12:20:14+01:00
12:08
Piep*zyć Mickiewicza 3: gdzie obejrzeć poprzednie filmy online? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-11T12:08:20+01:00
10:12
Ołowiane dzieci to kandydat na polski serial roku. Zachwyca i przeraża
Aktualizacja: 2026-02-11T10:12:16+01:00
8:54
Netflix pokaże prequel Stranger Things. Mieliśmy go nie zobaczyć
Aktualizacja: 2026-02-11T08:54:09+01:00
8:41
Twórca Rycerza Siedmiu Królestw przyznaje: ta zmiana była błędem
Aktualizacja: 2026-02-11T08:41:23+01:00
19:11
Film reżysera 1670 już w VOD. Komedia zachwyciła widzów
Aktualizacja: 2026-02-10T19:11:29+01:00
18:02
Nowy serial Netfliksa jest absurdalny. Bawiłam się przednio
Aktualizacja: 2026-02-10T18:02:00+01:00
15:28
Prawnik z Lincolna, sezon 5. Co z kontynuacją? Mamy dobre wieści
Aktualizacja: 2026-02-10T15:28:14+01:00
13:54
Takiego Malfoya nie znaliśmy. Serial Harry Potter pokaże coś nowego
Aktualizacja: 2026-02-10T13:54:28+01:00
12:34
Nie przegonisz dzików z Frizem. Allegro usunęło aukcję WOŚP
Aktualizacja: 2026-02-10T12:34:27+01:00
12:17
Spielbierg i Cooper mieli ożywić klasykę kina akcji. Nic z tego
Aktualizacja: 2026-02-10T12:17:19+01:00
12:02
Twórcy genialnego filmu żądają usunięcia ich muzyki z gniotu Amazona
Aktualizacja: 2026-02-10T12:02:49+01:00
11:58
Pojedynek Lalek. Ta od Netfliksa intryguje mnie bardziej
Aktualizacja: 2026-02-10T11:58:44+01:00
10:41
Nowe Wichrowe wzgórza już pobiły rekord. Od 90 lat nie było tak dobrze
Aktualizacja: 2026-02-10T10:41:27+01:00
8:35
Uwielbiany kryminał Netfliksa zmienia scenerię. Tego nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:35:47+01:00
8:31
Nawet Papa Brenner nie lubi finału Stranger Things. Jedyny aktor, który to przyznał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:31:33+01:00
20:51
Prawnik z Lincolna ma coś lepszego niż główny bohater. Zakochałem się
Aktualizacja: 2026-02-09T20:51:00+01:00
18:49
Serial Harry Potter przyćmi inne premiery. Ma być wydarzeniem dekady
Aktualizacja: 2026-02-09T18:49:23+01:00
18:13
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Gdzie obejrzeć? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-02-09T18:13:00+01:00
17:06
Książe Baleor uratował Dunka. Dlaczego ten Targaryen ma czarne włosy?
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:00+01:00
15:13
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T15:13:57+01:00
14:44
SkyShowtime: cena, pakiety, oferta. Ile kosztuje serwis w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T14:44:16+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA