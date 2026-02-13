Eternity w streamingu. To najbardziej fantastyczna komedia romantyczna 2025 roku
Ten film żeni komedię romantyczną z fantasy. Jest to bardzo ciekawe połączenie, przez co "Eternity. Wybieram ciebie" cieszyło się dużym poklaskiem w czasie premiery. Teraz możemy obejrzeć produkcję w domu bez dodatkowych opłat. Właśnie trafiła na Apple TV.
"Eternity. Wybieram ciebie" przyciąga uwagę widzów już gwiazdorską obsadą. Na ekranie zobaczymy bowiem Elizabeth Olsen czy Milesa Tellera. Ta komedia romantyczna ma jednak znacznie więcej do zaoferowania, bo opiera się również na fascynującym koncepcie. To historia Joan, która po śmierci utyka gdzieś między niebem a piekłem. Ma siedem dni, żeby podjąć decyzję z kim chce spędzić całą wieczność. O jej względy walczy nie tylko mąż, ale też jej pierwszy, utracony zbyt wcześnie ukochany.
Kogo wybierze główna bohaterka? Wokół tego pytania twórcy budują całą dramaturgię swojej opowieści. I robią to bardzo dobrze. Po swojej premierze kinowej w zeszłym roku (na polskie ekrany film trafił 28 listopada) krytycy zakochali się w "Eternity. Wybieram ciebie". Produkcja cieszy się 77 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, a do tego można było ją znaleźć na niektórych listach (na pewno tych dłuższych niż TOP 10) najlepszych tytułów 2025 roku (w rankingach komedii romantycznych nieraz wręcz królowała).
Eternity - fantastyczna komedia romantyczna już na Apple TV
W parze z pozytywnymi opiniami krytyków nie poszedł jednak sukces komercyjnymi. Nie znaczy to jednak, że "Eternity. Wybieram ciebie" było klapą. Jak na swoje możliwości film miał całkiem przyzwoity wynik. Kosztował 12 mln dol., a na całym świecie zarobił trzykrotność swojego budżetu - ponad 36 mln. Jeśli jednak przegapiliście go w kinie, to teraz nadarza się idealna okazja, aby nadrobić zaległości.
Trochę na ten moment musieliśmy poczekać, bo "Eternity. Wybieram ciebie" nie trafiło na platformy VOD, gdzie moglibyśmy je wypożyczyć za dodatkową opłatą. Zamiast tego trafiło do streamingu. W ramach subskrypcji można film obejrzeć na Apple TV.
Więcej o filmach poczytasz na Spider's Web:
- Boskie science fiction nareszcie w streamingu. Piękny prezent na weekend
- Po tym filmie widzowie szukają ukojenia w Gorącej rywalizacji na HBO Max. Jest tak ostry
- Nowe Wichrowe wzgórza już pobiły rekord. Od 90 lat nie było tak dobrze
- Pomoc domowa z nową datą premiery w streamingu. Gdzie obejrzeć thriller online?
- Tak wygląda The Drama z Pattinsonem i Zendayą. Na ten film trzeba iść do kina