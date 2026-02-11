Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Użytkownicy Netfliksa wsiąknęli w ten dreszczowiec. Zarywają dla niego nocki

Takiego dreszczowca użytkownicy Netfliksa wprost łaknęli. Gdy tylko trafił na platformę od razu się na niego rzucili. I teraz nie mogą się od niego oderwać. Wciągają wszystkie odcinki "Salvadora" na raz. Nawet kosztem snu. W mediach społecznościowych piszą, że nie spali przez niego do 3:00 nad ranem.

Rafał Christ
salvador dreszczowiec netflix opinie co obejrzeć
REKLAMA

Tytułowy "Salvador" to kierowca karetki. Pewnej nocy jego praca ciąży mu szczególnie. Na ulicach Madrytu ścierają się bowiem hiszpańscy i francuscy kibice. Co więcej, w ich towarzystwie rozpoznaje swoją córkę. Kiedy w wirze brutalnych wydarzeń dziewczyna ginie, on postanawia na własną rękę znaleźć jej mordercę. Wchodzi więc do bezwzględnego świata piłkarskich ultrasów, w którym rządzą przemoc, rasizm, nazizm i homofobia.

"Salvador" to dreszczowiec hiszpański. Już po samym tym fakcie można było się spodziewać, że będzie hitem. Użytkownicy Netfliksa uwielbiają tego typu produkcje. Pochłaniają je w ogromnych ilościach. Nawet bez szeroko zakrojonej akcji promocyjnej, nowy serial musiał przykuć ich uwagę. Od czasu premiery 6 lutego cieszy się ogromnym wzięciem. Aktualnie znajduje się na trzecim miejscu topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju.

REKLAMA

Salvador - opinie o hiszpańskim dreszczowcu Netfliksa

Ale! Nie jesteśmy przecież wyjątkiem. Na całym świecie użytkownicy Netfliksa ogądają "Salvadora" jak najęci. Dlatego w mediach społecznościowych nie brakuje zachwytów nad hiszpańskim dreszczowcem. Internauci piszą, że mamy do czynienia z serialem, który wciąga już od pierwszego odcinka. Chwyta wtedy za gardło i nie chce puścić do samego końca.

Dziś po długim czasie obejrzałam cały serial na raz. 8 odcinków jednym ciągiem, bez zaglądania do telefonu. Wciągnął mnie i dobrze się bawiłam... tylko że teraz jest 3:00 w nocy

Nie jestem już na tym etapie kimś, kogo łatwo zrobić wrażenie albo zaskoczyć. Ale pierwszy odcinek tego serialu dosłownie przykuł mnie i wbił w kanapę. Bez oddechu. Momentami go zatrzymywałem ze względu na ciężar tego, co opowiada

Gorąco polecam serial "Salvador" na Netfliksie! Jest świetny! Trzyma w napięciu od początku do końca

- czytamy na X (dawny Twitter).

Jeśli więc seans "Salvadora" na Netfliksie dopiero przed wami, szykujcie się na sporo mocnych wrażeń. Według powyższych wpisów od hiszpańskiego dreszczowca się nie oderwiecie. Nawet o śnie zapomnicie.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"SALVADORA" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
SALVADOR
Netflix
REKLAMA
Rafał Christ
11.02.2026 19:56
Tagi: Co obejrzeć?hiszpaniaSeriale NetflixThrillery
Najnowsze
18:17
Ten film wojenny na Prime Video kopnie was z półobrotu. I zechcecie więcej
Aktualizacja: 2026-02-11T18:17:00+01:00
17:05
To kto w końcu zrzucił bomby w Falloucie? Analizujemy serial i gry
Aktualizacja: 2026-02-11T17:05:00+01:00
16:02
Bohaterowie Ołowianych dzieci. Kto z serialu Netfliksa istniał naprawdę?
Aktualizacja: 2026-02-11T16:02:00+01:00
15:01
Po tym filmie widzowie szukają ukojenia w Gorącej rywalizacji na HBO Max. Jest tak ostry
Aktualizacja: 2026-02-11T15:01:00+01:00
12:32
Hitowy kryminał wrócił na Prime Video. Kiedy nowe odcinki serialu Cross?
Aktualizacja: 2026-02-11T12:32:56+01:00
12:20
Ołowica i jej objawy. Poważna choroba, z którą walczyła bohaterka Ołowianych dzieci
Aktualizacja: 2026-02-11T12:20:14+01:00
12:08
Piep*zyć Mickiewicza 3: gdzie obejrzeć poprzednie filmy online? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-11T12:08:20+01:00
10:12
Ołowiane dzieci to kandydat na polski serial roku. Zachwyca i przeraża
Aktualizacja: 2026-02-11T10:12:16+01:00
8:54
Netflix pokaże prequel Stranger Things. Mieliśmy go nie zobaczyć
Aktualizacja: 2026-02-11T08:54:09+01:00
8:41
Twórca Rycerza Siedmiu Królestw przyznaje: ta zmiana była błędem
Aktualizacja: 2026-02-11T08:41:23+01:00
19:11
Film reżysera 1670 już w VOD. Komedia zachwyciła widzów
Aktualizacja: 2026-02-10T19:11:29+01:00
18:02
Nowy serial Netfliksa jest absurdalny. Bawiłam się przednio
Aktualizacja: 2026-02-10T18:02:00+01:00
15:28
Prawnik z Lincolna, sezon 5. Co z kontynuacją? Mamy dobre wieści
Aktualizacja: 2026-02-10T15:28:14+01:00
13:54
Takiego Malfoya nie znaliśmy. Serial Harry Potter pokaże coś nowego
Aktualizacja: 2026-02-10T13:54:28+01:00
12:34
Nie przegonisz dzików z Frizem. Allegro usunęło aukcję WOŚP
Aktualizacja: 2026-02-10T12:34:27+01:00
12:17
Spielbierg i Cooper mieli ożywić klasykę kina akcji. Nic z tego
Aktualizacja: 2026-02-10T12:17:19+01:00
12:02
Twórcy genialnego filmu żądają usunięcia ich muzyki z gniotu Amazona
Aktualizacja: 2026-02-10T12:02:49+01:00
11:58
Pojedynek Lalek. Ta od Netfliksa intryguje mnie bardziej
Aktualizacja: 2026-02-10T11:58:44+01:00
10:41
Nowe Wichrowe wzgórza już pobiły rekord. Od 90 lat nie było tak dobrze
Aktualizacja: 2026-02-10T10:41:27+01:00
8:35
Uwielbiany kryminał Netfliksa zmienia scenerię. Tego nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:35:47+01:00
8:31
Nawet Papa Brenner nie lubi finału Stranger Things. Jedyny aktor, który to przyznał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:31:33+01:00
20:51
Prawnik z Lincolna ma coś lepszego niż główny bohater. Zakochałem się
Aktualizacja: 2026-02-09T20:51:00+01:00
18:49
Serial Harry Potter przyćmi inne premiery. Ma być wydarzeniem dekady
Aktualizacja: 2026-02-09T18:49:23+01:00
18:13
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Gdzie obejrzeć? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-02-09T18:13:00+01:00
17:06
Książe Baleor uratował Dunka. Dlaczego ten Targaryen ma czarne włosy?
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:00+01:00
15:13
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T15:13:57+01:00
14:44
SkyShowtime: cena, pakiety, oferta. Ile kosztuje serwis w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T14:44:16+01:00
13:53
Netflix pokazał zwiastun Lalki. Serial i film dzieli przepaść
Aktualizacja: 2026-02-09T13:53:47+01:00
13:51
Prawnik z Lincolna dowiózł najlepszy sezon. Netflix, robisz to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-09T13:51:06+01:00
13:42
Filmowy profesor Lupin o serialu Harry Potter. Wróci do swojej roli?
Aktualizacja: 2026-02-09T13:42:37+01:00
10:43
Zdrada w 4. odcinku Rycerza Siedmiu Królestw. Jak łączy się z Grą o tron?
Aktualizacja: 2026-02-09T10:43:50+01:00
10:11
Gwiazda Stranger Things chce grać Spider-Mana. Biorę
Aktualizacja: 2026-02-09T10:11:52+01:00
9:05
Spielberg wraca z hukiem. Wspaniały zwiastun Dnia objawienia
Aktualizacja: 2026-02-09T09:05:36+01:00
8:33
To już jest science fiction roku. Wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-02-09T08:33:47+01:00
14:02
Widzowie ocenili nowy odcinek Rycerza Siedmiu Królestw. Zapisze się w historii
Aktualizacja: 2026-02-08T14:02:00+01:00
13:13
Niezwyciężony wraca z 4. sezonem. Kiedy premiera w Prime Video?
Aktualizacja: 2026-02-08T13:13:00+01:00
12:03
Zapowiedzi kryminałów 2026. Tych tytułów nie możemy się doczekać
Aktualizacja: 2026-02-08T12:03:00+01:00
11:12
Znajomi i sąsiedzi już zaraz. Kiedy premiera 2. sezonu?
Aktualizacja: 2026-02-08T11:12:00+01:00
10:13
Po seansie Tajnego agenta stwierdzam: to nie jest oscarowa rola
Aktualizacja: 2026-02-08T10:13:00+01:00
9:56
Brad Arnold nie żyje. Był wokalistą zespołu 3 Doors Down
Aktualizacja: 2026-02-08T09:56:06+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA