Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Gdzie obejrzeć? Harmonogram

Ceremonia otwarcia tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich odbyła się 6 lutego. Tego dnia zapłonął olimpijski znicz, a widzowie mogli przystąpić do oglądania zmagań w rozmaitych kategoriach. Podczas wydarzenia, które potrwa do niedzieli, 22 lutego, będzie można śledzić również poczynania Polaków. Na olimpiadę udało się 60 naszych rodaków, w tym 31 kobiet i 28 mężczyzn, którzy będą rywalizować w sumie w 12 dyscyplinach, m.in. w skokach i biegach narciarskich, biathlonie czy snowboardzie.

Transmisje z Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 można oglądać na kanałach TVP oraz na płatnych platformach Eurosport i HBO Max. Kiedy? Oto szczegółowy harmonogram wydarzenia.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 - harmonogram

6 lutego, piątek

Ceremonia otwarcia - 20:00

Curling

Hokej na lodzie (kobiety)

Łyżwiarstwo figurowe (zawody drużynowe)

7 lutego, sobota

Biegi narciarskie

Łyżwiarstwo szybkie

Narciarstwo alpejskie

Skoki narciarskie

Snowboard

Curling

Hokej na lodzie (kobiety)

Łyżwiarstwo figurowe (zawody drużynowe)

Narciarstwo dowolne

Saneczkarstwo

8 lutego, niedziela

Biathlon

Biegi narciarskie

Łyżwiarstwo szybkie

Narciarstwo alpejskie

Saneczkarstwo

Snowboard - slalom gigant równoległy

Łyżwiarstwo figurowe - zawody drużynowe

Snowboard

Curling

Hokej na lodzie (kobiety)

9 lutego, poniedziałek

Łyżwiarstwo szybkie

Narciarstwo alpejskie

Narciarstwo dowolne

Skoki narciarskie

Snowboard

Curling

Hokej na lodzie (kobiety)

Łyżwiarstwo figurowe

Saneczkarstwo

10 lutego, wtorek

Biathlon

Biegi narciarskie

Curling

Narciarstwo alpejskie

Narciarstwo dowolne

Saneczkarstwo

Short track

Skoki narciarskie

Hokej na lodzie (kobiety)

Łyżwiarstwo figurowe

11 lutego, środa

Biathlon

Kombinacja norweska

Łyżwiarstwo szybkie

Łyżwiarstwo figurowe

Narciarstwo alpejskie

Narciarstwo dowolne

Saneczkarstwo

Snowboard

Hokej na lodzie (mężczyźni)

Curling

12 lutego, czwartek

Biegi narciarskie

Łyżwiarstwo szybkie

Narciarstwo alpejskie

Narciarstwo dowolne

Saneczkarstwo

Short track

Snowboard

Skeleton

Hokej na lodzie (mężczyźni)

Curling

13 lutego, piątek

Biathlon

Biegi narciarskie

Łyżwiarstwo figurowe

Łyżwiarstwo szybkie

Skeleton

Snowboard

Hokej na lodzie

Curling

14 lutego, sobota

Biathlon

Biegi narciarskie

Łyżwiarstwo szybkie

Narciarstwo alpejskie

Narciarstwo dowolne

Short track

Skeleton

Skoki narciarskie

Snowboard

Hokej na lodzie

Curling

15 lutego, niedziela

Biathlon

Biegi narciarskie

Łyżwiarstwo szybkie

Narciarstwo alpejskie

Narciarstwo dowolne

Snowboard

Skeleton

Skoki narciarskie

Bobsleje

Hokej na lodzie (mężczyźni)

Łyżwiarstwo figurowe

Łyżwiarstwo szybkie

16 lutego, poniedziałek

Bobsleje

Łyżwiarstwo figurowe

Narciarstwo alpejskie (mężczyźni)

Narciarstwo dowolne

Short track

Skoki narciarskie (mężczyźni)

Snowboard

Hokej na lodzie (kobiety)

17 lutego, wtorek

Biathlon

Bobsleje

Kombinacja norweska

Łyżwiarstwo szybkie

Narciarstwo dowolne

Snowboard

Hokej na lodzie (mężczyźni)

Łyżwiarstwo figurowe

18 lutego, środa

Biathlon

Biegi narciarskie

Narciarstwo alpejskie

Narciarstwo dowolne

Short track

Hokej na lodzie (mężczyźni)

19 lutego, czwartek

Hokej na lodzie (kobiety)

Kombinacja norweska

Łyżwiarstwo figurowe

Łyżwiarstwo szybkie

Narciarstwo dowolne

Skialpinizm

Snowboard

20 lutego, piątek

Biathlon

Łyżwiarstwo szybkie

Narciarstwo dowolne

Snowboard

Short track

Bobsleje

21 lutego, sobota

Biathlon

Biegi narciarskie

Bobsleje

Curling

Łyżwiarstwo szybkie

Narciarstwo dowolne

Snowboard

Skialpinizm

Hokej na lodzie (mężczyźni)

Łyżwiarstwo figurowe

22 lutego, niedziela

Biegi narciarskie

Bobsleje

Curling

Hokej na lodzie (mężczyźni)

Ceremonia zamknięcia - 20:00

