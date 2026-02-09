Logo
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Gdzie obejrzeć? Harmonogram

Trwają XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie, które w tym roku odbywają się we Włoszech, w tym Mediolanie, Cortinie d'Ampezzo i innych regionach na północy kraju. Gdzie oglądać sportowe zmagania? Oto harmonogram.

Anna Bortniak
zimowe igrzyska olimpijskie harmonogram wydarzenia gdzie obejrzec
Ceremonia otwarcia tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich odbyła się 6 lutego. Tego dnia zapłonął olimpijski znicz, a widzowie mogli przystąpić do oglądania zmagań w rozmaitych kategoriach. Podczas wydarzenia, które potrwa do niedzieli, 22 lutego, będzie można śledzić również poczynania Polaków. Na olimpiadę udało się 60 naszych rodaków, w tym 31 kobiet i 28 mężczyzn, którzy będą rywalizować w sumie w 12 dyscyplinach, m.in. w skokach i biegach narciarskich, biathlonie czy snowboardzie.

Transmisje z Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 można oglądać na kanałach TVP oraz na płatnych platformach Eurosport i HBO Max. Kiedy? Oto szczegółowy harmonogram wydarzenia.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 - harmonogram

6 lutego, piątek

  • Ceremonia otwarcia - 20:00
  • Curling
  • Hokej na lodzie (kobiety)
  • Łyżwiarstwo figurowe (zawody drużynowe)

7 lutego, sobota

  • Biegi narciarskie
  • Łyżwiarstwo szybkie
  • Narciarstwo alpejskie
  • Skoki narciarskie
  • Snowboard
  • Curling
  • Hokej na lodzie (kobiety)
  • Łyżwiarstwo figurowe (zawody drużynowe)
  • Narciarstwo dowolne
  • Saneczkarstwo

8 lutego, niedziela

  • Biathlon
  • Biegi narciarskie
  • Łyżwiarstwo szybkie
  • Narciarstwo alpejskie
  • Saneczkarstwo
  • Snowboard - slalom gigant równoległy
  • Łyżwiarstwo figurowe - zawody drużynowe
  • Snowboard
  • Curling
  • Hokej na lodzie (kobiety)

9 lutego, poniedziałek

  • Łyżwiarstwo szybkie
  • Narciarstwo alpejskie
  • Narciarstwo dowolne
  • Skoki narciarskie
  • Snowboard
  • Curling
  • Hokej na lodzie (kobiety)
  • Łyżwiarstwo figurowe
  • Saneczkarstwo

10 lutego, wtorek

  • Biathlon
  • Biegi narciarskie
  • Curling
  • Narciarstwo alpejskie
  • Narciarstwo dowolne
  • Saneczkarstwo
  • Short track
  • Skoki narciarskie
  • Hokej na lodzie (kobiety)
  • Łyżwiarstwo figurowe

11 lutego, środa

  • Biathlon
  • Kombinacja norweska
  • Łyżwiarstwo szybkie
  • Łyżwiarstwo figurowe
  • Narciarstwo alpejskie
  • Narciarstwo dowolne
  • Saneczkarstwo
  • Snowboard
  • Hokej na lodzie (mężczyźni)
  • Curling

12 lutego, czwartek

  • Biegi narciarskie
  • Łyżwiarstwo szybkie
  • Narciarstwo alpejskie
  • Narciarstwo dowolne
  • Saneczkarstwo
  • Short track
  • Snowboard
  • Skeleton
  • Hokej na lodzie (mężczyźni)
  • Curling

13 lutego, piątek

  • Biathlon
  • Biegi narciarskie
  • Łyżwiarstwo figurowe
  • Łyżwiarstwo szybkie
  • Skeleton
  • Snowboard
  • Hokej na lodzie
  • Curling

14 lutego, sobota

  • Biathlon
  • Biegi narciarskie
  • Łyżwiarstwo szybkie
  • Narciarstwo alpejskie
  • Narciarstwo dowolne
  • Short track
  • Skeleton
  • Skoki narciarskie
  • Snowboard
  • Hokej na lodzie
  • Curling

15 lutego, niedziela

  • Biathlon
  • Biegi narciarskie
  • Łyżwiarstwo szybkie
  • Narciarstwo alpejskie
  • Narciarstwo dowolne
  • Snowboard
  • Skeleton
  • Skoki narciarskie
  • Bobsleje
  • Hokej na lodzie (mężczyźni)
  • Łyżwiarstwo figurowe
  • Łyżwiarstwo szybkie

16 lutego, poniedziałek

  • Bobsleje
  • Łyżwiarstwo figurowe
  • Narciarstwo alpejskie (mężczyźni)
  • Narciarstwo dowolne
  • Short track
  • Skoki narciarskie (mężczyźni)
  • Snowboard
  • Hokej na lodzie (kobiety)

17 lutego, wtorek

  • Biathlon
  • Bobsleje
  • Kombinacja norweska
  • Łyżwiarstwo szybkie
  • Narciarstwo dowolne
  • Snowboard
  • Hokej na lodzie (mężczyźni)
  • Łyżwiarstwo figurowe

18 lutego, środa

  • Biathlon
  • Biegi narciarskie
  • Narciarstwo alpejskie
  • Narciarstwo dowolne
  • Short track
  • Hokej na lodzie (mężczyźni)

19 lutego, czwartek

  • Hokej na lodzie (kobiety)
  • Kombinacja norweska
  • Łyżwiarstwo figurowe
  • Łyżwiarstwo szybkie
  • Narciarstwo dowolne
  • Skialpinizm
  • Snowboard

20 lutego, piątek

  • Biathlon
  • Łyżwiarstwo szybkie
  • Narciarstwo dowolne
  • Snowboard
  • Short track
  • Bobsleje

21 lutego, sobota

  • Biathlon
  • Biegi narciarskie
  • Bobsleje
  • Curling
  • Łyżwiarstwo szybkie
  • Narciarstwo dowolne
  • Snowboard
  • Skialpinizm
  • Hokej na lodzie (mężczyźni)
  • Łyżwiarstwo figurowe
22 lutego, niedziela

  • Biegi narciarskie
  • Bobsleje
  • Curling
  • Hokej na lodzie (mężczyźni)
  • Ceremonia zamknięcia - 20:00
09.02.2026 18:13
