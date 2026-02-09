Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Gdzie obejrzeć? Harmonogram
Trwają XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie, które w tym roku odbywają się we Włoszech, w tym Mediolanie, Cortinie d'Ampezzo i innych regionach na północy kraju. Gdzie oglądać sportowe zmagania? Oto harmonogram.
Ceremonia otwarcia tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich odbyła się 6 lutego. Tego dnia zapłonął olimpijski znicz, a widzowie mogli przystąpić do oglądania zmagań w rozmaitych kategoriach. Podczas wydarzenia, które potrwa do niedzieli, 22 lutego, będzie można śledzić również poczynania Polaków. Na olimpiadę udało się 60 naszych rodaków, w tym 31 kobiet i 28 mężczyzn, którzy będą rywalizować w sumie w 12 dyscyplinach, m.in. w skokach i biegach narciarskich, biathlonie czy snowboardzie.
Transmisje z Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 można oglądać na kanałach TVP oraz na płatnych platformach Eurosport i HBO Max. Kiedy? Oto szczegółowy harmonogram wydarzenia.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 - harmonogram
- 6 lutego, piątek
- 7 lutego, sobota
- 8 lutego, niedziela
- 9 lutego, poniedziałek
- 10 lutego, wtorek
- 11 lutego, środka
- 12 lutego, czwartek
- 13 lutego, piątek
- 14 lutego, sobota
- 15 lutego, niedziela
- 16 lutego, poniedziałek
- 17 lutego, wtorek
- 18 lutego, środa
- 19 lutego, czwartek
- 20 lutego, piątek
- 21 lutego, sobota
- 22 lutego, niedziela
6 lutego, piątek
- Ceremonia otwarcia - 20:00
- Curling
- Hokej na lodzie (kobiety)
- Łyżwiarstwo figurowe (zawody drużynowe)
7 lutego, sobota
- Biegi narciarskie
- Łyżwiarstwo szybkie
- Narciarstwo alpejskie
- Skoki narciarskie
- Snowboard
- Curling
- Hokej na lodzie (kobiety)
- Łyżwiarstwo figurowe (zawody drużynowe)
- Narciarstwo dowolne
- Saneczkarstwo
8 lutego, niedziela
- Biathlon
- Biegi narciarskie
- Łyżwiarstwo szybkie
- Narciarstwo alpejskie
- Saneczkarstwo
- Snowboard - slalom gigant równoległy
- Łyżwiarstwo figurowe - zawody drużynowe
- Snowboard
- Curling
- Hokej na lodzie (kobiety)
9 lutego, poniedziałek
- Łyżwiarstwo szybkie
- Narciarstwo alpejskie
- Narciarstwo dowolne
- Skoki narciarskie
- Snowboard
- Curling
- Hokej na lodzie (kobiety)
- Łyżwiarstwo figurowe
- Saneczkarstwo
10 lutego, wtorek
- Biathlon
- Biegi narciarskie
- Curling
- Narciarstwo alpejskie
- Narciarstwo dowolne
- Saneczkarstwo
- Short track
- Skoki narciarskie
- Hokej na lodzie (kobiety)
- Łyżwiarstwo figurowe
11 lutego, środa
- Biathlon
- Kombinacja norweska
- Łyżwiarstwo szybkie
- Łyżwiarstwo figurowe
- Narciarstwo alpejskie
- Narciarstwo dowolne
- Saneczkarstwo
- Snowboard
- Hokej na lodzie (mężczyźni)
- Curling
12 lutego, czwartek
- Biegi narciarskie
- Łyżwiarstwo szybkie
- Narciarstwo alpejskie
- Narciarstwo dowolne
- Saneczkarstwo
- Short track
- Snowboard
- Skeleton
- Hokej na lodzie (mężczyźni)
- Curling
13 lutego, piątek
- Biathlon
- Biegi narciarskie
- Łyżwiarstwo figurowe
- Łyżwiarstwo szybkie
- Skeleton
- Snowboard
- Hokej na lodzie
- Curling
14 lutego, sobota
- Biathlon
- Biegi narciarskie
- Łyżwiarstwo szybkie
- Narciarstwo alpejskie
- Narciarstwo dowolne
- Short track
- Skeleton
- Skoki narciarskie
- Snowboard
- Hokej na lodzie
- Curling
15 lutego, niedziela
- Biathlon
- Biegi narciarskie
- Łyżwiarstwo szybkie
- Narciarstwo alpejskie
- Narciarstwo dowolne
- Snowboard
- Skeleton
- Skoki narciarskie
- Bobsleje
- Hokej na lodzie (mężczyźni)
- Łyżwiarstwo figurowe
- Łyżwiarstwo szybkie
16 lutego, poniedziałek
- Bobsleje
- Łyżwiarstwo figurowe
- Narciarstwo alpejskie (mężczyźni)
- Narciarstwo dowolne
- Short track
- Skoki narciarskie (mężczyźni)
- Snowboard
- Hokej na lodzie (kobiety)
17 lutego, wtorek
- Biathlon
- Bobsleje
- Kombinacja norweska
- Łyżwiarstwo szybkie
- Narciarstwo dowolne
- Snowboard
- Hokej na lodzie (mężczyźni)
- Łyżwiarstwo figurowe
18 lutego, środa
- Biathlon
- Biegi narciarskie
- Narciarstwo alpejskie
- Narciarstwo dowolne
- Short track
- Hokej na lodzie (mężczyźni)
19 lutego, czwartek
- Hokej na lodzie (kobiety)
- Kombinacja norweska
- Łyżwiarstwo figurowe
- Łyżwiarstwo szybkie
- Narciarstwo dowolne
- Skialpinizm
- Snowboard
20 lutego, piątek
- Biathlon
- Łyżwiarstwo szybkie
- Narciarstwo dowolne
- Snowboard
- Short track
- Bobsleje
21 lutego, sobota
- Biathlon
- Biegi narciarskie
- Bobsleje
- Curling
- Łyżwiarstwo szybkie
- Narciarstwo dowolne
- Snowboard
- Skialpinizm
- Hokej na lodzie (mężczyźni)
- Łyżwiarstwo figurowe
22 lutego, niedziela
- Biegi narciarskie
- Bobsleje
- Curling
- Hokej na lodzie (mężczyźni)
- Ceremonia zamknięcia - 20:00