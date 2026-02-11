Piep*zyć Mickiewicza 3: gdzie obejrzeć poprzednie filmy online? Sprawdzamy

Ładowanie...

"Trójka" jest szczególnym momentem, bowiem główni bohaterowie są już w klasie maturalnej. A to oznacza stały zestaw: studniówkę, kłopoty, dramy, uczucia, wchodzenie w dorosłość. Relacja Dantego (Hugo Tarres) i Nel (Wiktoria Koprowska) zostanie poddana kolejnej próbie, Korek (Karol Rot) wróci do dawnych znajomych, zaś Cegła (Igor Pawłowski) będzie musiał zmierzyć się z własnymi uczuciami. W obsadzie znaleźli się znów m.in. Dawid Ogrodnik, Weronika Książkiewicz, Krystian Embradora, Aleksandra Izydorczyk czy Anna Szymańczyk. Film wyreżyserowała Sara Bustamante-Drozdek, stojąca za kamerą poprzednich dwóch części.

Piep*zyć Mickiewicza: gdzie obejrzeć pierwszą i drugą część?

"Piep*zyć Mickiewicza 3", które trafi do kin 13 lutego, to dla Sary Bustamane-Drozdek i aktorskiej ekipy swego rodzaju ostateczny test. Pierwsza część jest chórem uznawana za słabą, zaś w przypadku drugiej miał miejsce zaskakujący chyba wszystkich progres - zwłaszcza scenariuszowy i pod kątem emocjonalnej dojrzałości historii. Zanim jednak dojdzie do seansu trzeciej odsłony, warto nadrobić sobie poprzednie, by przygotować się na to, co nadejdzie.

Piep*zyć Mickiewicza

Po raz pierwszy poznaliśmy głównych bohaterów 12 stycznia 2024 roku - to właśnie wtedy pierwsza część serii pojawiła się na wielkim ekranie. Każdy prawdopodobnie miał w szkole klasę powszechnie uznawaną za niereformowalną patologię, z którą zajęcia przeważnie kończą się pragnieniem rzucenia tego wszystkiego i wyjechania w Bieszczady. Zaszczyt ten w "Piep*zyć Mickiewicza" przypadł 2B skupiającej takie osobistości jak początkujący (i nieudolny) raper, ucieleśnienie słów "pick me girl", dziewczyna o opinii "świruski", czy chłopak mieszkający u sióstr zakonnych ukrywający swój talent pisarski. W to towarzystwo wchodzi właśnie nowy polonista, Jan Sienkiewicz (Dawid Ogrodnik), którego oryginalne metody pozwolą odkryć, że młodzi mają sporo do zaoferowania.

Film jest dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Piep*zyć Mickiewicza 2

W "dwójce", mającej premierę rok później, ponownie spotykamy się z licealną klasą IIIB, której wychowawcą jest niekonwencjonalny w swym podejściu Jan Sienkiewicz (Dawid Ogrodnik). To właśnie tam dołącza Korek (Karol Rot) - chłopak uzdolniony matematycznie, jednocześnie żyjący w swoim własnym świecie. Wskutek splotu różnych wydarzeń staje się on częścią męskiej paczki na czele z Dantem (Hugo Tarres), która próbuje ośmielić go i otworzyć na kontakty z dziewczynami. Jednocześnie sam lider grupy i jego dziewczyna Nel (Wiktoria Koprowska) borykają się ze swoimi problemami, dotyczącymi spędzenia pierwszej wspólnej nocy.

Film jest dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

11.02.2026

Ładowanie...