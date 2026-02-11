Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Piep*zyć Mickiewicza 3: gdzie obejrzeć poprzednie filmy online? Sprawdzamy

Lada dzień na ekrany kin wejdzie kolejna, trzecia już część jednej z najpopularniejszych polskich serii ostatnich lat. Tak, "Piep*zyć Mickiewicza" doczekało się trylogii, a i tak wiemy, że to nie koniec. Jeśli nie widzieliście poprzednich filmów, informujemy, gdzie można je znaleźć.

Adam Kudyba
pieprzyc mickiewicza gdzie obejrzec
REKLAMA

"Trójka" jest szczególnym momentem, bowiem główni bohaterowie są już w klasie maturalnej. A to oznacza stały zestaw: studniówkę, kłopoty, dramy, uczucia, wchodzenie w dorosłość. Relacja Dantego (Hugo Tarres) i Nel (Wiktoria Koprowska) zostanie poddana kolejnej próbie, Korek (Karol Rot) wróci do dawnych znajomych, zaś Cegła (Igor Pawłowski) będzie musiał zmierzyć się z własnymi uczuciami. W obsadzie znaleźli się znów m.in. Dawid Ogrodnik, Weronika Książkiewicz, Krystian Embradora, Aleksandra Izydorczyk czy Anna Szymańczyk. Film wyreżyserowała Sara Bustamante-Drozdek, stojąca za kamerą poprzednich dwóch części.

REKLAMA

Piep*zyć Mickiewicza: gdzie obejrzeć pierwszą i drugą część?

"Piep*zyć Mickiewicza 3", które trafi do kin 13 lutego, to dla Sary Bustamane-Drozdek i aktorskiej ekipy swego rodzaju ostateczny test. Pierwsza część jest chórem uznawana za słabą, zaś w przypadku drugiej miał miejsce zaskakujący chyba wszystkich progres - zwłaszcza scenariuszowy i pod kątem emocjonalnej dojrzałości historii. Zanim jednak dojdzie do seansu trzeciej odsłony, warto nadrobić sobie poprzednie, by przygotować się na to, co nadejdzie.

Piep*zyć Mickiewicza

Po raz pierwszy poznaliśmy głównych bohaterów 12 stycznia 2024 roku - to właśnie wtedy pierwsza część serii pojawiła się na wielkim ekranie. Każdy prawdopodobnie miał w szkole klasę powszechnie uznawaną za niereformowalną patologię, z którą zajęcia przeważnie kończą się pragnieniem rzucenia tego wszystkiego i wyjechania w Bieszczady. Zaszczyt ten w "Piep*zyć Mickiewicza" przypadł 2B skupiającej takie osobistości jak początkujący (i nieudolny) raper, ucieleśnienie słów "pick me girl", dziewczyna o opinii "świruski", czy chłopak mieszkający u sióstr zakonnych ukrywający swój talent pisarski. W to towarzystwo wchodzi właśnie nowy polonista, Jan Sienkiewicz (Dawid Ogrodnik), którego oryginalne metody pozwolą odkryć, że młodzi mają sporo do zaoferowania.

Film jest dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

NETFLIX
Netflix
Piep*zyć Mickiewicza
Netflix

Piep*zyć Mickiewicza 2

W "dwójce", mającej premierę rok później, ponownie spotykamy się z licealną klasą IIIB, której wychowawcą jest niekonwencjonalny w swym podejściu Jan Sienkiewicz (Dawid Ogrodnik). To właśnie tam dołącza Korek (Karol Rot) - chłopak uzdolniony matematycznie, jednocześnie żyjący w swoim własnym świecie. Wskutek splotu różnych wydarzeń staje się on częścią męskiej paczki na czele z Dantem (Hugo Tarres), która próbuje ośmielić go i otworzyć na kontakty z dziewczynami. Jednocześnie sam lider grupy i jego dziewczyna Nel (Wiktoria Koprowska) borykają się ze swoimi problemami, dotyczącymi spędzenia pierwszej wspólnej nocy.

Film jest dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

NETFLIX
Netflix
Piep*zyć Mickiewicza 2
Netflix
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Czytaj więcej:

REKLAMA

zdjęcie główne: materiały prasowe NEXT FILM

REKLAMA
Adam Kudyba
11.02.2026 12:08
Tagi: Dawid OgrodniknetflixPolskie filmy
Najnowsze
15:01
Po tym filmie widzowie szukają ukojenia w Gorącej rywalizacji na HBO Max. Jest tak ostry
Aktualizacja: 2026-02-11T15:01:00+01:00
12:32
Hitowy kryminał wrócił na Prime Video. Kiedy nowe odcinki serialu Cross?
Aktualizacja: 2026-02-11T12:32:56+01:00
12:20
Ołowica i jej objawy. Poważna choroba, z którą walczyła bohaterka Ołowianych dzieci
Aktualizacja: 2026-02-11T12:20:14+01:00
12:08
Piep*zyć Mickiewicza 3: gdzie obejrzeć poprzednie filmy online? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-11T12:08:20+01:00
10:12
Ołowiane dzieci to kandydat na polski serial roku. Zachwyca i przeraża
Aktualizacja: 2026-02-11T10:12:16+01:00
8:54
Netflix pokaże prequel Stranger Things. Mieliśmy go nie zobaczyć
Aktualizacja: 2026-02-11T08:54:09+01:00
8:41
Twórca Rycerza Siedmiu Królestw przyznaje: ta zmiana była błędem
Aktualizacja: 2026-02-11T08:41:23+01:00
19:11
Film reżysera 1670 już w VOD. Komedia zachwyciła widzów
Aktualizacja: 2026-02-10T19:11:29+01:00
18:02
Nowy serial Netfliksa jest absurdalny. Bawiłam się przednio
Aktualizacja: 2026-02-10T18:02:00+01:00
15:28
Prawnik z Lincolna, sezon 5. Co z kontynuacją? Mamy dobre wieści
Aktualizacja: 2026-02-10T15:28:14+01:00
13:54
Takiego Malfoya nie znaliśmy. Serial Harry Potter pokaże coś nowego
Aktualizacja: 2026-02-10T13:54:28+01:00
12:34
Nie przegonisz dzików z Frizem. Allegro usunęło aukcję WOŚP
Aktualizacja: 2026-02-10T12:34:27+01:00
12:17
Spielbierg i Cooper mieli ożywić klasykę kina akcji. Nic z tego
Aktualizacja: 2026-02-10T12:17:19+01:00
12:02
Twórcy genialnego filmu żądają usunięcia ich muzyki z gniotu Amazona
Aktualizacja: 2026-02-10T12:02:49+01:00
11:58
Pojedynek Lalek. Ta od Netfliksa intryguje mnie bardziej
Aktualizacja: 2026-02-10T11:58:44+01:00
10:41
Nowe Wichrowe wzgórza już pobiły rekord. Od 90 lat nie było tak dobrze
Aktualizacja: 2026-02-10T10:41:27+01:00
8:35
Uwielbiany kryminał Netfliksa zmienia scenerię. Tego nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:35:47+01:00
8:31
Nawet Papa Brenner nie lubi finału Stranger Things. Jedyny aktor, który to przyznał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:31:33+01:00
20:51
Prawnik z Lincolna ma coś lepszego niż główny bohater. Zakochałem się
Aktualizacja: 2026-02-09T20:51:00+01:00
18:49
Serial Harry Potter przyćmi inne premiery. Ma być wydarzeniem dekady
Aktualizacja: 2026-02-09T18:49:23+01:00
18:13
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Gdzie obejrzeć? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-02-09T18:13:00+01:00
17:06
Książe Baleor uratował Dunka. Dlaczego ten Targaryen ma czarne włosy?
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:00+01:00
15:13
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T15:13:57+01:00
14:44
SkyShowtime: cena, pakiety, oferta. Ile kosztuje serwis w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T14:44:16+01:00
13:53
Netflix pokazał zwiastun Lalki. Serial i film dzieli przepaść
Aktualizacja: 2026-02-09T13:53:47+01:00
13:51
Prawnik z Lincolna dowiózł najlepszy sezon. Netflix, robisz to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-09T13:51:06+01:00
13:42
Filmowy profesor Lupin o serialu Harry Potter. Wróci do swojej roli?
Aktualizacja: 2026-02-09T13:42:37+01:00
10:43
Zdrada w 4. odcinku Rycerza Siedmiu Królestw. Jak łączy się z Grą o tron?
Aktualizacja: 2026-02-09T10:43:50+01:00
10:11
Gwiazda Stranger Things chce grać Spider-Mana. Biorę
Aktualizacja: 2026-02-09T10:11:52+01:00
9:05
Spielberg wraca z hukiem. Wspaniały zwiastun Dnia objawienia
Aktualizacja: 2026-02-09T09:05:36+01:00
8:33
To już jest science fiction roku. Wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-02-09T08:33:47+01:00
14:02
Widzowie ocenili nowy odcinek Rycerza Siedmiu Królestw. Zapisze się w historii
Aktualizacja: 2026-02-08T14:02:00+01:00
13:13
Niezwyciężony wraca z 4. sezonem. Kiedy premiera w Prime Video?
Aktualizacja: 2026-02-08T13:13:00+01:00
12:03
Zapowiedzi kryminałów 2026. Tych tytułów nie możemy się doczekać
Aktualizacja: 2026-02-08T12:03:00+01:00
11:12
Znajomi i sąsiedzi już zaraz. Kiedy premiera 2. sezonu?
Aktualizacja: 2026-02-08T11:12:00+01:00
10:13
Po seansie Tajnego agenta stwierdzam: to nie jest oscarowa rola
Aktualizacja: 2026-02-08T10:13:00+01:00
9:56
Brad Arnold nie żyje. Był wokalistą zespołu 3 Doors Down
Aktualizacja: 2026-02-08T09:56:06+01:00
9:05
Na Netfliksie jest jeden z pierwszych filmów Elordiego. Śmiało, można płakać
Aktualizacja: 2026-02-08T09:05:00+01:00
8:01
Netflix ma prezent dla polskich widzów. Rzucicie się na ten serial
Aktualizacja: 2026-02-08T08:01:00+01:00
6:11
To nie koniec Fallouta. Ale na 3. sezon trochę poczekamy
Aktualizacja: 2026-02-08T06:11:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA