Cezary Pazura ujawnił, że 13 posterunek może wrócić, ale z jedną dużą zmianą

"13 posterunek" to jeden z uwielbianych polskich seriali komediowych, który zadebiutował pod koniec 1997 roku i był emitowany do 1 grudnia 1998 roku. Produkcja skupia się na ekipie niezdarnych policjantów pracujących na położonym na peryferiach trzynastym posterunku policji. Bohaterami produkcji są m.in. posterunkowy Cezary Cezary, który ma talent do pakowania się w kłopoty, zakochana w Czarku posterunkowa Kasia, komendant Władysław Słoik czy policjantka Zofia, która ze Słoikiem romansuje.

Choć od premiery minęło już prawie 30 lat, jest szansa, że uwielbiany serial powróci na ekrany. A wraz z nim sam Cezary Pazura.

13 posterunek: Cezary Pazura ujawnił, że jest szansa na powrót kultowego serialu

Podczas transmisji na żywo ze streamerką Nieuczesaną widz zadał pytanie odnośnie tego, czy Pazura wziąłby dziś udział w serialu podobnym do "13 posterunku". Aktor przyznał, że fizycznie nie dałby rady zagrać tego, co w tamtym czasie, ale zdradził przy tym coś, co zelektryzowało fanów serialu:

Zdradzę Wam tajemnicę, że jest pomysł, żeby reaktywować "13 posterunek", ale to się musi Maciek Ślesicki zgodzić. Ale prawa są już w jednych rękach do tego serialu, no i jest taki pomysł, żebym ja był już komendantem - ujawnił.

Wspomniany Maciej Ślesicki był reżyserem nie tylko "13 posterunku", ale również jego serialowej kontynuacji - "13 posterunek 2". Emitowany w 2000 roku sequel koncentrował się na dalszych losach policjantów z trzynastego posterunku, czyli Kasi, która postanawia wrócić z Radomia do Warszawy, oraz Czarku, który traci stanowisko komendanta na rzecz Rysia, byłego sapera wyposażonego w aparat słuchowy i żelazną rękę.

"13 posterunek" nie byłby jedynym polskim serialem, który doczekałby się reaktywacji - ostatnio pojawiła się informacja na temat serialu "Ranczo", które ma wrócić z 11. sezonem. Na małych ekranach miałoby zadebiutować sześć odcinków na podstawie scenariusza autorstwa nieżyjącego już Andrzeja Grembowicza, który współtworzył hitową produkcję TVP. Wciąż trwają rozmowy w tej sprawie.

Anna Bortniak 12.08.2025 20:15

