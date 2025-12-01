Mocny thriller ominął kina i trafił do Prime Video. Ledwo wstałam z fotela

Ładowanie...

Zacznijmy od tego, że filmu "Ona jedzie z przodu" ("She Rides Shotgun") miałam w ogóle nie oglądać. Zniechęciły mnie gangsterskie porachunki i dosyć niejasna fabuła, na którą niekoniecznie miałam w tamtym momencie ochotę. Pomyślałam jednak, że Prime Video od jakiegoś czasu ma dobrą passę, więc może i tym razem uda mi się ustrzelić w serwisie jakąś perełkę. Teraz mogę tylko odetchnąć z ulgą - tylko cudem nie przegapiłam tego świetnego thrillera. Ta adaptacja powieści Jordan Harper w reżyserii

Nicka Rowlanda to mocna rzecz.

Ona jedzie z przodu - opinia o thrillerze w Prime Video

Bohaterką filmu "Ona jedzie z przodu" jest 10-letnia Polly (Ana Sophia Heger), która pewnego dnia czeka pod szkołą na swoją mamę. Po lekcjach odbiera ją jednak ktoś, kogo się nie spodziewała - jej ociec, Nate (Taron Egerton). Mężczyzna, który niedawno wyszedł z więzienia, prosi córkę, by wsiadła z nim do samochodu i jedzie wraz z nią do motelu. Tam robi coś, co zaczyna wzbudzać podejrzenia - obcina jej włosy i farbuje z brązu na blond, a także uczy, jak się bronić przy pomocy kija bejsbolowego. Polly ma pewne podejrzenia, ale w końcu to jej ojciec - czuje się przy nim bezpiecznie.

Straszna prawda dochodzi do dziewczynki w momencie, gdy przypadkiem ogląda w telewizji wiadomości i widzi w programie informacyjnym swoje własne zdjęcie. Dowiaduje się wówczas, że jej matka i ojczym zostali zamordowani, a ona sama jest poszukiwana przez policję w związku z podejrzeniem porwania przez jej biologicznego ojca. Zdruzgotana Polly postanawia uciekać. Wcześniej jednak decyduje się zadzwonić na policję, by zaalarmować władze i ujawnić swoje położenie. Telefon odbiera John Park (Rob Yang), który dowiaduje się, gdzie jest Polly.

Zrozpaczoną córkę odnajduje Nate, który przyznaje, że matka i ojczym Polly zostali zamordowani. Za przestępstwo odpowiadają członkowie gangu z tatuażami w kształcie niebieskich błyskawic, którzy chcieli się na nim zemścić. Kiedy dziewczynka uzmysławia sobie, że ona również jest w wielkim niebezpieczeństwie i że niebezpieczni przestępcy chcą dopaść także ją, postanawia zostać wraz ojcem.

"Ona jedzie z przodu" to mocny i poruszający thriller, który nie byłby tak dobry, gdyby nie odtwórcy głównych ról. Egerton i Heger, a szczególnie Heger, wykonali kawał dobrej roboty. Sportretowali oni bohaterów, tworząc na ekranie wyjątkową relację, w której nie było czuć nutki fałszu. Młoda aktorka odegrała bystrą Polly bardzo wiarygodnie - sprawiła, że jej postać była bardzo dojrzała, ale jednocześnie nie brakowało jej tych dziecięcych cech charakteru typowych dla 10-letniego dziecka. Tymczasem Egerton przekazał rozterki swojego bohatera. Z jednej strony pewnego siebie, walecznego i nieustraszonego, a z drugiej - zagubionego i smutnego z powodu tego, że tak naprawdę nie zna swojego dziecka.

Trzymające w napięciu momenty i te wzruszające wątki są jednak dobrze zbalansowane, przez co film nie jest męczący ani w jedną, ani w drugą stronę. Jest też dowodem na to, że choć tego rodzaju historia była już niejednokrotnie przez filmowców eksplorowana, to wciąż da się ją ugryźć z zupełnie innej strony. "Ona jedzie z przodu" to świetna interpretacja powieści, której subskrybenci Prime Video nie powinni omijać.

Tytuł filmu: Ona jedzie z przodu (She Rides Shotgun)

Ona jedzie z przodu (She Rides Shotgun) Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 2h

2h Reżyseria: Nick Rowland

Nick Rowland Obsada: Taron Egerton, Ana Sophia Heger, Rob Yang, John Carroll Lynch

Taron Egerton, Ana Sophia Heger, Rob Yang, John Carroll Lynch Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena IMDb: 6.5/10

Anna Bortniak 01.12.2025 15:32

