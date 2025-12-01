REKLAMA
Judi Dench porzuciła aktorstwo. Powód łamie serce

Judi Dench otworzyła się na temat swojej choroby oczu, wyjaśniając, że właśnie z tego powodu zrezygnowała z aktorstwa. Artystka ujawniła, że już nikogo nie rozpoznaje.

Anna Bortniak
Problemy ze wzrokiem Judi Dench zaczęły się już w 2012 r. Są one związane ze zwyrodnieniem plamki żółtej, która postępuje z wiekiem i utrudnia funkcjonowanie. W zawodzie 90-latki jest to szczególnie ważne, ponieważ schorzenie utrudnia jej nie tylko rozpoznawanie ludzi czy uczestnictwo w branżowych wydarzeniach, ale również czytanie scenariusza.

Odkąd u Dench pojawiły się pierwsze objawy choroby, aktorka wystąpiła w kilkunastu produkcjach, m.in. "Skyfall", "Spectre", "Tajemnica Filomeny", "Morderstwo w Orient Expressie" czy "Belfast". W 2022 r. po raz ostatni pojawiła się na ekranie za sprawą filmu "Alleluja" i od tego czasu zniknęła z ekranów. Te 3 lata braku aktywności zawodowej nie umknęły uwadze dziennikarki ITV, która zapytała, dlaczego Dench już nie pojawia się na ekranie.

Judi Dench zrezygnowała z aktorstwa. Powodem jest choroba wzroku

Aktorka miała na to prostą i łamiącą serce odpowiedź - po prostu już nikogo nie rozpoznaje:

Już nie widzę. Mam, wiecie, to coś.

Do rozmowy wtrącił się Ian McKellen, który zażartował, że jej problemy ze wzrokiem wcale nie przeszkodziłyby widzom w oglądaniu filmu. Dench odpowiedziała:

Tak, widzę twoją sylwetkę i znam cię tak dobrze. Ale teraz nikogo nie rozpoznaję… Nie widzę telewizora, nie mogę czytać.

Aktorka wciąż jednak wypowiada się na ten temat, nie tracąc poczucia humoru. Gdy McKellen zapytał: "Ale czy podchodzisz do zupełnie obcych ludzi i mówisz: Miło cię znowu widzieć?", Dench odpowiedziała ze śmiechem: "Czasami".

Artystka już wcześniej otworzyła się na temat swoich problemów ze wzrokiem. Pod koniec 2022 r., czyli ostatniego roku swojej aktywności zawodowej, wyznała w programie BBC, że wcale nie chce odchodzić na emeryturę: "Mam fotograficzną pamięć, więc jeśli ktoś mi powie: To jest twoja kwestia, mogę to zrobić". W tym samym czasie ujawniła jednak, że jej partner musiał pokroić jej jedzenie, ponieważ nie widziała, co znajduje się na talerzu.

Zdjęcie główne: Shutterstock.

01.12.2025 08:33
