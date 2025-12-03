Uwielbiane sci-fi po latach wraca do streamingu. Nareszcie
Niedługo po premierze finałowego sezonu "The 100" produkcja zniknęła ze streamingu. Uwielbiany serial sci-fi po kilku latach w końcu będzie dostępny dla stęsknionych widzów w Polsce. Gdzie go obejrzeć?
Od premiery serialu "The 100" minęło już ponad 10 lat. Czas płynął, widzowie dostawali kolejne sezony produkcji, aż we wrześniu 2020 r. nadszedł wielki finał. Jakiś czas później tytuł zniknął z oferty Netfliksa na długi czas i przez co najmniej 2 lata nie był dostępny w ofercie streamingowego giganta. Wynikało to z tego, że umowa między Netfliksem a amerykańskim nadawcą The CW, który emitował serial, wygasła, a ani Nextar Media Group, ani Warner Bros. Discovery, ani Paramount Skydance jej po prostu nie przedłużyli.
Sęk w tym, że od tamtej pory żaden serwis w Polsce nie przejął produkcji i była ona dla widzów niedostępna. Aż do teraz.
The 100 - serial wraca do streamingu. Gdzie obejrzeć online?
Co ciekawe, serial "The 100" nie wróci do biblioteki Netfliksa - tym razem produkcja sci-fi stworzona przez Jasona Rothenberga trafi do oferty Prime Video. Wydarzy się to już lada chwila, bo 15 grudnia. Bardzo stęsknieni fani mogą jednak już w tym momencie przystąpić do oglądania - tytuł jest dostępny w ramach zakupu. Jeden sezon można kupić za 49,99 zł, a jeden odcinek - za 7,99 zł.
Serial "The 100" liczy aż 7 sezonów. Pierwszy zadebiutował w marcu 2014 r., natomiast finałowy odcinek widzowie mogli obejrzeć we wrześniu 2020 r. Produkcja stworzona przez Rothenberga jest oparta o serię powieści młodzieżowych autorstwa Kass Morgan. Opowiada ona historię potomków ocalałych po nuklearnej apokalipsie, którzy żyją w stacji kosmicznej zwanej Arką. Kiedy niemal 100 lat później systemy podtrzymywania życia na Arce zaczynają zawodzić, stu nieletnich przestępców zostaje wysłanych na Ziemię, by zweryfikować, czy da się na tej planecie osiedlić.
W obsadzie serialu "The 100" znaleźli się m.in. Eliza Taylor (Clarke Griffin), Marie Avgeropoulos (Octavia Blake), Lindsey Morgan (Raven Reyes), Bob Morley (Bellamy Blake), Paige Turco (Abby Griffin), Henry Ian Cusick (Marcus Kane), Christopher Larkin (Monty Green), Richard Harmon (John Murphy) i Tasya Teles (Echo).
