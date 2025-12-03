REKLAMA
Quentin Tarantino wybrał 20 najlepszych filmów tego stulecia. Jeden się wyróżnia

Quentin Tarantino wyróżnił 20 najlepszych filmów XXI w. i opowiedział kilka słów o każdym z nich. Co ciekawe, w zestawieniu znalazła się jedna animacja.

Anna Bortniak
tarantino najlepsze filmy xxi w top zestawienie 20
Dla wielu widzów Quentin Tarantino to drogowskaz, który wskazuje odpowiedni kierunek pod względem filmowym. Choć reżyser już wielokrotnie wypowiadał się na temat najlepszym jego zdaniem produkcji, to tym razem pod koniec roku zaskoczył swoich widzów zestawieniem aż 20 tytuł, które uważa za ikony XXI w. Opowiedział o tym w podcaście "The Bret Easton Ellis", a jego cytaty zostały spisane przez serwis World of Reel.

Quentin Tarantino wybrał 20 najlepszych filmów XXI w.

Na samym szczycie podium znalazł się film "Helikopter w ogniu" w reżyserii Ridleya Scotta z 2001 r. Konenctruje się on na nieudanej akcji amerykańskich żołnierzy, którzy mieli pojmać dwóch somalijskich poruczników. Podczas operacji pojawiły się jednak komplikacje, co zmusiło Amerykanów do walki o swoje życie.

Podobał mi się, kiedy go pierwszy raz zobaczyłem, ale tak naprawdę myślę, że był tak intensywny, że przestał na mnie działać i nosiłem go ze sobą nie tak jak powinienem był (…). Od tamtej pory widziałem go (...) mnóstwo razy, ale uważam, że to arcydzieło. Jedną z rzeczy, które tak bardzo w nim kocham, jest to, że to jedyny film, który naprawdę dąży do pełnego poczucia celu, efektów wizualnych i emocji "Czasu Apokalipsy", i myślę, że mu się to udaje. Utrzymuje intensywność przez 2 godziny i 45 minut, czy ilekolwiek to jest. Niedawno obejrzałem go ponownie i moje serce biło przez cały czas trwania filmu.

Drugi najlepszy film według Tarantino dla wielu może być zaskoczeniem. Na 2. miejscu, czyli tuż po poruszającej produkcji Scotta, filmowiec wyróżnił produkcję animowaną, a konkretnie - "Toy Story 3" z 2010 r. W sequelu animacji w reżyserii Lee Unkricha Andy jest już dorosły i wyjeżdża na studia. Chce zabrać ze sobą tylko jedną zabawkę - ukochanego kowboja Chudego. Tymczasem mama chłopca decyduje oddać resztę zabawek do lokalnego przedszkola, a Chudy decyduje wówczas, że nie zostawi swoich towarzyszy. Przedszkole okazuje się być jednak przerażającym miejscem, dlatego zabawki robią wszystko, by wrócić do domu.

Ostatnie 5 minut rozdarło mi serce na kawałki, a jeśli spróbuję opisać zakończenie, zacznę płakać i się zakrztuszę (…). To po prostu niezwykłe. To prawie idealny film. A nie wspominamy nawet o świetnych momentach komediowych, które nigdy się nie kończą. Myślę, że ludzie nie potrafią w pełni docenić trzeciego filmu z trylogii. Ten drugi to dla mnie "Dobry, zły i brzydki", a to jest "Dobry, zły i brzydki" wśród filmów animowanych. To najlepsze zakończenie trylogii.

Podium zamknął film "Między słowami: w reżyserii Sofii Coppoli z 2003 r. Ceniona produkcja skupia się na podstarzałym aktorze i młodej dziewczynie, w których wcielili się Billy Murray i Scarlett Johansson. Osamotniona para podczas pobytu w Tokio nawiązuje ze sobą nić porozumienia.

Tak bardzo zakochałem się w filmie "Między słowami", że zakochałem się w Sofii Coppoli i sprawiłem, że została moją dziewczyną. Zabiegałem o jej względy i robiłem to publicznie - to było jak z powieści Jane Austen. Nie znałem jej na tyle dobrze, żeby spotykać się sam, ale wciąż chodziłem na imprezy (…). Rozmawiałem o tym z Pedro Almodóvarem i oboje zgodziliśmy się, że to taki dziewczęcy film, w tak pyszny sposób. Dawno nie widziałem tak dziewczęcego filmu i nigdy nie widziałem tak dobrze zrealizowanego tak dziewczęcego filmu.

Poniżej pełna lista najlepszych filmów XXI w. według Tarantino:

  1. Helikopter w ogniu (2001)
  2. Toy Story 3 (2010)
  3. Między słowami (2003)
  4. Dunkierka (2017)
  5. Aż poleje się krew (2007)
  6. Zodiak (2007)
  7. Niepowstrzymany (2010)
  8. Mad Max: Na drodze gniewu (2015)
  9. Wysyp żywych trupów (2004)
  10. O północy w Paryżu (2011)
  11. Battle Royale (2000)
  12. Duże złe wilki (2013)
  13. Jackass - świry w akcji (2002)
  14. Szkoła rocka (2003)
  15. Pasja (2004)
  16. Bękarty diabła (2015)
  17. Czekolada (2008)
  18. Moneyball (2011)
  19. Śmiertelna gorączka (2002)
  20. West Side Story (2021)

03.12.2025 09:22
