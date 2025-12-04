Netflix idzie po Oscary i to już w ten weekend. Nowości oszałamiają

Ładowanie...

Netflix przeżywa ostatnio prawdziwy boom - nie ma co się oszukiwać, że spory ruch w serwisie zrobił przede wszystkim początek 5. sezonu "Stranger Things", które utrzymuje się w czołówce serialowej oglądalności, podobnie jak "Sean Combs. Rozliczenie" czy "Bestia we mnie". Spośród filmów w statystykach dominują przede wszystkim "Miłość w prezencie", "Troll 2" i "Szampańskie święta". Co nowego przygotował serwis w ramach zbliżającego się weekendu? Oto najciekawsze nowości platformy.

Netflix - nowości na weekend. TOP 5

Odrzuceni

Tytuł serialu : Odrzuceni

: Odrzuceni Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Kurt Sutter

Kurt Sutter Obsada: Lena Headey, Gillian Anderson, Diana Silvers, Lucas Till

Western stworzony przez Netfliksa z głównymi postaciami kobiecymi brzmi jak coś, czym zdecydowanie warto się zainteresować. Akcja rozgrywa się w latach 50. XIX wieku w Waszyngtonie. Fabuła koncentruje się wokół dwóch postaci - Fiony (Headey) i Constance (Anderson), które stoją na czele dwóch zwaśnionych, walczących o ziemię, rodów. Jak nietrudno się domyślić, w grę wchodzi wiele: władza, ambicja, zbrodnia, walka o sprawiedliwość. Stały zestaw, ale w wydaniu "Odrzuconych" może to być naprawdę ponadprzeciętna oferta.

Od 4 grudnia w Netfliksie.

Jay Kelly

Tytuł filmu: Jay Kelly

Jay Kelly Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 132 minuty

132 minuty Reżyseria: Noah Baumbach

Noah Baumbach Obsada: George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup

George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup Ocena IMDb: 6.7/10

Kino z cyklu "film o filmie w ramach filmu", cytując klasyka. Głównym bohaterem najnowszego dzieła Noaha Baumbacha jest słynny aktor filmowy Jay Kelly (George Clooney). Gwiazdor, wraz z oddanym mu przyjacielem i zarazem menedżerem Ronem (Sandler) wyruszają w pełną zwrotów akcji, a zarazem nieoczekiwanie głęboką podróż. W jej trakcie obaj będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami dawnych wyborów, przeanalizować swoje relacje z bliskimi oraz zastanowić się nad dziedzictwem, jakie po sobie pozostawią. Zapowiada się spora dawka nostalgii i niebanalnego aktorstwa - Clooney i Sandler są rozpatrywani jako ważni gracze w rozpoczynającym się sezonie nagród.

Od 5 grudnia w Netfliksie.

Złap mnie, jeśli potrafisz

Rok produkcji: 2002

2002 Czas trwania: 141 minut

141 minut Reżyseria: Steven Spielberg

Steven Spielberg Obsada główna: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen, Amy Adams

Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen, Amy Adams Ocena IMDb: 8.1/10

Jedna z najbardziej brawurowych produkcji, jakie wyszły spod rąk maestro Stevena Spielberga. Film jest oparty na wręcz niewiarygodnie prawdziwej historii Franka Abagnale'a (świetny DiCaprio) - najmłodszej osoby w historii, która znalazła się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców FBI. Frank nie był zwykłym, podrzędnym kanciarzem. Mierzył wysoko - jego specjalnością stały się banki i linie lotnicze. W ciągu swojej złodziejskiej kariery przybierał wiele kamuflujących go masek i tożsamości. - był pilotem linii lotniczych Pan-Am, lekarzem, profesorem Uniwersytetu, asystentem prokuratora generalnego. Agent FBI, Carl Hanratty (Hanks) uparcie goni za Frankiem i próbuje go dopaść ze wszystkich sił.

Od 4 grudnia w Netfliksie.

Lorax

Rok produkcji: 2012

2012 Czas trwania: 86 minut

86 minut Reżyseria: Chris Renaud, Kyle Balda

Chris Renaud, Kyle Balda Obsada: Danny DeVito, Ed Helms, Zac Efron, Taylor Swift , Betty White

Danny DeVito, Ed Helms, Zac Efron, Taylor Swift , Betty White Ocena IMDb: 6.4/10

Jedna z lepszych animowanych produkcji poprzedniej dekady. Głównym bohaterem filmu jest dwunastoletni Ted (Efron) który ma marzenie. Tak naprawdę to chyba dwa. Po pierwsze - odnaleźć prawdziwe drzewo Truffula. Po drugie - dzięki zrealizowaniu pierwszego marzenia zaimponować wymarzonej dziewczynie. Młodzieniec wyrusza więc w podróż, która odkrywa przed nim niezwykłą historię Loraxa, zgryźliwego i zrzędliwego stworzenia, które broni swojego świata.

Od 7 grudnia w Netfliksie.

Miłość i wino

Rok produkcji: 2012

2012 Czas trwania: 109 minut

109 minut Reżyseria: Amanda Lane

Amanda Lane Obsada: Ntobeko Sishi, Masali Baduza, Thando Thabethe, Desmond Dube

Tym razem Netflix, w swoim najnowszym, reprezentującym gatunek komedii romantycznej dziele, zabiera nas do Republiki Południowej Afryki. Głównym bohaterem opowieści nakręconej przez Amandę Lane jest Ovee (Sishi) - młody i uprzywilejowany mężczyzna, który pracuje u swego bogatego ojca w winnicy. Wkrótce chłopak traci głowę dla Amahle (Baduza) - pracowitej studentki medycyny i próbuje przekonać ją, że tak jak ona pochodzi ze skromnej rodziny. W jaki sposób? Zamienia się z żyjącym skromniej przyjacielem z dzieciństwa by udowodnić, że status materialny to jedno, a charakter, to drugie.

Od 5 grudnia na Netfliksie.

Adam Kudyba 04.12.2025 11:46

