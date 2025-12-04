REKLAMA
Netflix idzie po Oscary i to już w ten weekend. Nowości oszałamiają

Zbliża się pierwszy weekend grudnia, ostatniego miesiąca. Co to oznacza? Kolejne premiery streamingowe! Sprawdzamy nowości, które Netflix przygotował dla swoich subskrybentów.

Adam Kudyba
Netflix przeżywa ostatnio prawdziwy boom - nie ma co się oszukiwać, że spory ruch w serwisie zrobił przede wszystkim początek 5. sezonu "Stranger Things", które utrzymuje się w czołówce serialowej oglądalności, podobnie jak "Sean Combs. Rozliczenie" czy "Bestia we mnie". Spośród filmów w statystykach dominują przede wszystkim "Miłość w prezencie", "Troll 2" i "Szampańskie święta". Co nowego przygotował serwis w ramach zbliżającego się weekendu? Oto najciekawsze nowości platformy.

Netflix - nowości na weekend. TOP 5

Odrzuceni

  • Tytuł serialu: Odrzuceni
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Kurt Sutter
  • Obsada: Lena Headey, Gillian Anderson, Diana Silvers, Lucas Till

Western stworzony przez Netfliksa z głównymi postaciami kobiecymi brzmi jak coś, czym zdecydowanie warto się zainteresować. Akcja rozgrywa się w latach 50. XIX wieku w Waszyngtonie. Fabuła koncentruje się wokół dwóch postaci - Fiony (Headey) i Constance (Anderson), które stoją na czele dwóch zwaśnionych, walczących o ziemię, rodów. Jak nietrudno się domyślić, w grę wchodzi wiele: władza, ambicja, zbrodnia, walka o sprawiedliwość. Stały zestaw, ale w wydaniu "Odrzuconych" może to być naprawdę ponadprzeciętna oferta.

Od 4 grudnia w Netfliksie.

Jay Kelly

  • Tytuł filmu: Jay Kelly
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 132 minuty
  • Reżyseria: Noah Baumbach
  • Obsada: George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup
  • Ocena IMDb: 6.7/10 

Kino z cyklu "film o filmie w ramach filmu", cytując klasyka. Głównym bohaterem najnowszego dzieła Noaha Baumbacha jest słynny aktor filmowy Jay Kelly (George Clooney). Gwiazdor, wraz z oddanym mu przyjacielem i zarazem menedżerem Ronem (Sandler) wyruszają w pełną zwrotów akcji, a zarazem nieoczekiwanie głęboką podróż. W jej trakcie obaj będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami dawnych wyborów, przeanalizować swoje relacje z bliskimi oraz zastanowić się nad dziedzictwem, jakie po sobie pozostawią. Zapowiada się spora dawka nostalgii i niebanalnego aktorstwa - Clooney i Sandler są rozpatrywani jako ważni gracze w rozpoczynającym się sezonie nagród.

Od 5 grudnia w Netfliksie.

Złap mnie, jeśli potrafisz

  • Rok produkcji: 2002
  • Czas trwania: 141 minut
  • Reżyseria: Steven Spielberg
  • Obsada główna: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen, Amy Adams
  • Ocena IMDb: 8.1/10

Jedna z najbardziej brawurowych produkcji, jakie wyszły spod rąk maestro Stevena Spielberga. Film jest oparty na wręcz niewiarygodnie prawdziwej historii Franka Abagnale'a (świetny DiCaprio) - najmłodszej osoby w historii, która znalazła się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców FBI. Frank nie był zwykłym, podrzędnym kanciarzem. Mierzył wysoko - jego specjalnością stały się banki i linie lotnicze. W ciągu swojej złodziejskiej kariery przybierał wiele kamuflujących go masek i tożsamości. - był pilotem linii lotniczych Pan-Am, lekarzem, profesorem Uniwersytetu, asystentem prokuratora generalnego. Agent FBI, Carl Hanratty (Hanks) uparcie goni za Frankiem i próbuje go dopaść ze wszystkich sił.

Od 4 grudnia w Netfliksie.

Lorax

  • Rok produkcji: 2012
  • Czas trwania: 86 minut
  • Reżyseria: Chris Renaud, Kyle Balda
  • Obsada: Danny DeVito, Ed Helms, Zac Efron, Taylor Swift , Betty White
  • Ocena IMDb: 6.4/10

Jedna z lepszych animowanych produkcji poprzedniej dekady. Głównym bohaterem filmu jest dwunastoletni Ted (Efron) który ma marzenie. Tak naprawdę to chyba dwa. Po pierwsze - odnaleźć prawdziwe drzewo Truffula. Po drugie - dzięki zrealizowaniu pierwszego marzenia zaimponować wymarzonej dziewczynie. Młodzieniec wyrusza więc w podróż, która odkrywa przed nim niezwykłą historię Loraxa, zgryźliwego i zrzędliwego stworzenia, które broni swojego świata.

Od 7 grudnia w Netfliksie.

Miłość i wino

  • Rok produkcji: 2012
  • Czas trwania: 109 minut
  • Reżyseria: Amanda Lane
  • Obsada: Ntobeko Sishi, Masali Baduza, Thando Thabethe, Desmond Dube

Tym razem Netflix, w swoim najnowszym, reprezentującym gatunek komedii romantycznej dziele, zabiera nas do Republiki Południowej Afryki. Głównym bohaterem opowieści nakręconej przez Amandę Lane jest Ovee (Sishi) - młody i uprzywilejowany mężczyzna, który pracuje u swego bogatego ojca w winnicy. Wkrótce chłopak traci głowę dla Amahle (Baduza) - pracowitej studentki medycyny i próbuje przekonać ją, że tak jak ona pochodzi ze skromnej rodziny. W jaki sposób? Zamienia się z żyjącym skromniej przyjacielem z dzieciństwa by udowodnić, że status materialny to jedno, a charakter, to drugie.

Od 5 grudnia na Netfliksie.

