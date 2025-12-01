REKLAMA
Donald Tusk chce mieć Stranger Things w Polsce. Zagaił do młodych aktorów

5. sezon "Stranger Things" cieszy się sporą popularnością i jest tematem wielu rozmów. Jak się okazuje, jego sława doszła nawet na szczyty władzy w naszym kraju. Premier Donald Tusk postanowił poprzez media społecznościowe zaprosić gwiazdy serialu do Polski.

Adam Kudyba
stranger things donald tusk
Wielki finał "Stranger Things" zbliża się sporymi krokami. Do obejrzenia dostępne są już pierwsze odcinki ostatniego sezonu, a pozostałe jeszcze przed nami. Atmosfera ostatecznego starcia jest na bardzo wysokim poziomie - bohaterowie przygotowują się do starcia z Vecną i pokonania go na dobre, jednak wydarzenia z dostępnych epizodów pokazują, że będzie to wyzwanie szalenie trudne i niewykluczone, że wymagające pewnych poświęceń.

Donald Tusk zaprasza aktorów ze Stranger Things do Polski

W ramach promocji "Stranger Things" gwiazdy serialu udzielają rozmaitych wywiadów z mediami z całego świata. Bohaterami jednej z takich rozmów byli Finn Wolfhard (odtwórca roli Mike'a) oraz Gaten Matarazzo (Dustin). W trakcie wywiadu wyszło na jaw, że pierwszy z wymienionych aktorów kiedyś już odwiedził Polskę - konkretniej w 2019 roku, w Gdańsku. Jak wspomina ten czas?

Byłem tam dość krótko. To naprawdę piękne miejsce, brukowane uliczki są bardzo sielankowe, ludzie są naprawdę mili.

Gaten Matarazzo dodał wówczas, że nie był w Gdańsku, ale chciałby tam pojechać. Wolfhard stwierdził, że chętnie pojechałby do Warszawy i zobaczył to miasto, z kolei Matarazzo wymienił jeszcze stolicę Małopolski - czyli rzecz jasna Kraków - jako miejsce, które chce zobaczyć. Władzom wspomnianego Gdańska musiała spodobać się perspektywa, bowiem oficjalny profil miasta skomentował wpis o wywiadzie zamieszczony na instagramowym profilu Glamour, zapraszając chłopaków do ponownej wizyty.

Przyszło jednak nowe zaproszenie - i to z samej góry. W zamieszczonym wczoraj nagraniu w mediach społecznościowych zabrał głos sam Donald Tusk. Premier nie tylko posłuchał rozmowy z Wolfhardem i Matarazzo, ale na jej podstawie zdecydował się również sam zaprosić młodych aktorów do Polski:

Tak, Gdańsk jest naprawdę przepiękny, potwierdzam, wiem coś o tym. Ale wiecie, gdzie się nie spojrzy, Polska wszędzie zachwyca i widzi to cały świat. Drodzy bohaterowie Hawkins, jak tylko pokonacie Demogorgona i Vecnę, zapraszam Was do Polski.

Nie ulega wątpliwości - gdyby gwiazdy "Stranger Things" zdecydowały się na odwiedziny naszego kraju, byłaby to spora gratka dla fanów serialu. Kilka miesięcy temu do Polski, w ramach promocji "Wednesday" przyjechały młode gwiazdy występujące w 2. sezonie. Czemu serial braci Dufferów miałby być gorszy pod tym względem?

Pierwsza część 5. sezonu "Stranger Things" (Volume 1) jest już dostępna do obejrzenia w Netfliksie i składa się z 4 odcinków. Kolejna (Volume 2), 3-odcinkowa część, będzie dostępna dla subskrybentów Netfliksa 26 grudnia 2025 r., natomiast finałowy odcinek ukaże się w Nowy Rok, 1 stycznia 2026 r.

01.12.2025 09:14
Tagi: Donald TuskSeriale Netflix
