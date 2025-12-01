Donald Tusk chce mieć Stranger Things w Polsce. Zagaił do młodych aktorów

Ładowanie...

Wielki finał "Stranger Things" zbliża się sporymi krokami. Do obejrzenia dostępne są już pierwsze odcinki ostatniego sezonu, a pozostałe jeszcze przed nami. Atmosfera ostatecznego starcia jest na bardzo wysokim poziomie - bohaterowie przygotowują się do starcia z Vecną i pokonania go na dobre, jednak wydarzenia z dostępnych epizodów pokazują, że będzie to wyzwanie szalenie trudne i niewykluczone, że wymagające pewnych poświęceń.

Donald Tusk zaprasza aktorów ze Stranger Things do Polski

W ramach promocji "Stranger Things" gwiazdy serialu udzielają rozmaitych wywiadów z mediami z całego świata. Bohaterami jednej z takich rozmów byli Finn Wolfhard (odtwórca roli Mike'a) oraz Gaten Matarazzo (Dustin). W trakcie wywiadu wyszło na jaw, że pierwszy z wymienionych aktorów kiedyś już odwiedził Polskę - konkretniej w 2019 roku, w Gdańsku. Jak wspomina ten czas?

Byłem tam dość krótko. To naprawdę piękne miejsce, brukowane uliczki są bardzo sielankowe, ludzie są naprawdę mili.

Gaten Matarazzo dodał wówczas, że nie był w Gdańsku, ale chciałby tam pojechać. Wolfhard stwierdził, że chętnie pojechałby do Warszawy i zobaczył to miasto, z kolei Matarazzo wymienił jeszcze stolicę Małopolski - czyli rzecz jasna Kraków - jako miejsce, które chce zobaczyć. Władzom wspomnianego Gdańska musiała spodobać się perspektywa, bowiem oficjalny profil miasta skomentował wpis o wywiadzie zamieszczony na instagramowym profilu Glamour, zapraszając chłopaków do ponownej wizyty.

Przyszło jednak nowe zaproszenie - i to z samej góry. W zamieszczonym wczoraj nagraniu w mediach społecznościowych zabrał głos sam Donald Tusk. Premier nie tylko posłuchał rozmowy z Wolfhardem i Matarazzo, ale na jej podstawie zdecydował się również sam zaprosić młodych aktorów do Polski:

Tak, Gdańsk jest naprawdę przepiękny, potwierdzam, wiem coś o tym. Ale wiecie, gdzie się nie spojrzy, Polska wszędzie zachwyca i widzi to cały świat. Drodzy bohaterowie Hawkins, jak tylko pokonacie Demogorgona i Vecnę, zapraszam Was do Polski.

Nie ulega wątpliwości - gdyby gwiazdy "Stranger Things" zdecydowały się na odwiedziny naszego kraju, byłaby to spora gratka dla fanów serialu. Kilka miesięcy temu do Polski, w ramach promocji "Wednesday" przyjechały młode gwiazdy występujące w 2. sezonie. Czemu serial braci Dufferów miałby być gorszy pod tym względem?

Pierwsza część 5. sezonu "Stranger Things" (Volume 1) jest już dostępna do obejrzenia w Netfliksie i składa się z 4 odcinków. Kolejna (Volume 2), 3-odcinkowa część, będzie dostępna dla subskrybentów Netfliksa 26 grudnia 2025 r., natomiast finałowy odcinek ukaże się w Nowy Rok, 1 stycznia 2026 r.

01.12.2025

