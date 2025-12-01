REKLAMA
HBO Max pokazał nowości na grudzień 2025. To miesiąc kinowych hitów

HBO Max udostępniło rozpiskę na pierwszą połowę grudnia 2025. Wśród nowości najwięcej jest kinowych hitów.

HBO Max pokazało listę nowości na pierwsze 2 tygodnia ostatniego miesiąca 2025. W grudniu serwis nie ma dla was oryginalnych nowości. Przygotował za to solidną listę produkcji filmowych i kinowych, które – jestem przekonany – dawno wyleciały spoza waszego radaru.

HBO Max - nowości na grudzień 2025

Ad Astra: Ku gwiazdom

Coś na co czekaliście, ale nie wiedzieliście, że czekacie. „Ad Astra” to opowieść Jamesa Graya, która zabierze was poza Ziemię, a w zasadzie poza granice Układu Słoneczenego. Celem jest odnalezienie ojca, ale też pomóc rozwiązać zagadkę, która może mieć wpływ na losy naszej planety. Ten film to wizualna uczta, a wspaniała obsada wzmacnia tylko wrażenie, jakie robi. Kapitalna produkcja dla fanów sci-fi.

Sprzedawcy 2 i 3

Kto nigdy nie zaśmiał się na kultowej serii Kevina Smitha, ten nie wie, co traci. Nerdowska opowieść o parze sprzedawców, którzy w każdym z filmów muszą poradzić sobie z prozą życia, to w gruncie rzeczy filmy dla koneserów. Przyciągają genialnymi dialogami i bardzo specyficznym poczuciem humoru.

Żegnaj Christopher Robin

Film o tym, jak powstał kultowy bohater, który swoją popularnością przewyższa wielu współczesnych fantastycznych herosów. Mowa oczywiście o Kubusiu Puchatku. Sukces, jaki nadejdzie, oznacza jednak koszt, który będzie musiała zapłacić rodzina autora. „Żegnaj Christopher Robin” stara się opowiedzieć o trudach, jakie poniósł przede wszystkim syn autora. Choć udaje się to połowicznie, to produkcja jest zdecydowanie warta uwagi.

Przymierze

Film Guya Ritchiego z 2023 roku. Fabuła zabiera widza do Afganistanu, gdzie amerykański sierżant musi radzić sobie w bardzo trudnych warunkach. Bohater grany przez Jake’a Gyllenhaala zawiązuje znajomość z lokalnym tłumaczem. Szybko okaże się, że będzie to relacja głębsza, niż mogłoby się wydawać.

HBO Max: wszystkie tytuły na grudzień 2025

1 grudnia

  • Booba V, odc. 1
  • Athletes to Watch: Winter Olympics 2026, odc. 1-29
  • Małe miłości
  • Uwolnić kury

2 grudnia

  • Evil Lives Here XVIII, odc. 1-10

3 grudnia

  • Hard Knocks: In season with the NFC East, odc. 1
  • Kundel

4 grudnia

  • Tylko na Ziemi
  • Żegnaj Christopher Robin
  • Królewska wystawa
  • Pod szarym niebem
  • Ad Astra: Ku gwiazdom
  • Gaucho Gaucho
  • Coś się kończy, coś zaczyna
  • Gniazdo

5 grudnia

  • Klub nocny: Jak się bawi Turcja III, odc. 1
  •  Klub nocny: Jak się bawi Turcja II, odc. 1-4
  •  Klub nocny: Jak się bawi Turcja I, odc. 1-6
  • Grand Maison Paris
  • Until Dawn
  • Rodzina McMullen
  • Pierwsza krowa

6 grudnia

  • Przepiękne
  • Hamlet 
  • W dzikim galopie
  • The Louvre Heist Minute by Minute

7 grudnia

  • Przymierze
  • Duma i uprzedzenie

8 grudnia

  • Nowe życie

10 grudnia

  • Śniadanie na Plutonie

11 grudnia

  • Bękart
  • Happyend
  • Cienka czerwona linia
  • Long Good Thursday

12 grudnia

  • Jasmine, odc. 1
  • Assassin’s Creed
  • Nauczyciel, który obiecał nam morze

13 grudnia

  • Help! My House is Haunted VI, odc. 1-12
  • Pingwiny z Madagaskaru: Misja świąteczna
  • Merry Madagascar
  • Kung Fu Panda: Święta, święta i Po
  • Słone lato
  • The Best Christmas Pageant Ever
  • Sarah Squirm: Live + In The Flesh

14 grudnia

  • Cycling Africa: The Rise of African Pro Cycling
  • Sprzedawcy 3
  • Sprzedawcy 2

15 grudnia

  • Scars of Beauty Special
01.12.2025 13:22
