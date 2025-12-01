HBO Max pokazał nowości na grudzień 2025. To miesiąc kinowych hitów

Ładowanie...

HBO Max pokazało listę nowości na pierwsze 2 tygodnia ostatniego miesiąca 2025. W grudniu serwis nie ma dla was oryginalnych nowości. Przygotował za to solidną listę produkcji filmowych i kinowych, które – jestem przekonany – dawno wyleciały spoza waszego radaru.

HBO Max - nowości na grudzień 2025

Ad Astra: Ku gwiazdom

Coś na co czekaliście, ale nie wiedzieliście, że czekacie. „Ad Astra” to opowieść Jamesa Graya, która zabierze was poza Ziemię, a w zasadzie poza granice Układu Słoneczenego. Celem jest odnalezienie ojca, ale też pomóc rozwiązać zagadkę, która może mieć wpływ na losy naszej planety. Ten film to wizualna uczta, a wspaniała obsada wzmacnia tylko wrażenie, jakie robi. Kapitalna produkcja dla fanów sci-fi.

Sprzedawcy 2 i 3

Kto nigdy nie zaśmiał się na kultowej serii Kevina Smitha, ten nie wie, co traci. Nerdowska opowieść o parze sprzedawców, którzy w każdym z filmów muszą poradzić sobie z prozą życia, to w gruncie rzeczy filmy dla koneserów. Przyciągają genialnymi dialogami i bardzo specyficznym poczuciem humoru.

Żegnaj Christopher Robin

Film o tym, jak powstał kultowy bohater, który swoją popularnością przewyższa wielu współczesnych fantastycznych herosów. Mowa oczywiście o Kubusiu Puchatku. Sukces, jaki nadejdzie, oznacza jednak koszt, który będzie musiała zapłacić rodzina autora. „Żegnaj Christopher Robin” stara się opowiedzieć o trudach, jakie poniósł przede wszystkim syn autora. Choć udaje się to połowicznie, to produkcja jest zdecydowanie warta uwagi.

Przymierze

Film Guya Ritchiego z 2023 roku. Fabuła zabiera widza do Afganistanu, gdzie amerykański sierżant musi radzić sobie w bardzo trudnych warunkach. Bohater grany przez Jake’a Gyllenhaala zawiązuje znajomość z lokalnym tłumaczem. Szybko okaże się, że będzie to relacja głębsza, niż mogłoby się wydawać.

HBO Max: wszystkie tytuły na grudzień 2025

1 grudnia

Booba V, odc. 1

Athletes to Watch: Winter Olympics 2026, odc. 1-29

Małe miłości

Uwolnić kury

2 grudnia

Evil Lives Here XVIII, odc. 1-10

3 grudnia

Hard Knocks: In season with the NFC East, odc. 1

Kundel

4 grudnia

Tylko na Ziemi

Żegnaj Christopher Robin

Królewska wystawa

Pod szarym niebem

Ad Astra: Ku gwiazdom

Gaucho Gaucho

Coś się kończy, coś zaczyna

Gniazdo

5 grudnia

Klub nocny: Jak się bawi Turcja III, odc. 1

Klub nocny: Jak się bawi Turcja II, odc. 1-4

Klub nocny: Jak się bawi Turcja I, odc. 1-6

Grand Maison Paris

Until Dawn

Rodzina McMullen

Pierwsza krowa

6 grudnia

Przepiękne

Hamlet

W dzikim galopie

The Louvre Heist Minute by Minute

7 grudnia

Przymierze

Duma i uprzedzenie

8 grudnia

Nowe życie

10 grudnia

Śniadanie na Plutonie

11 grudnia

Bękart

Happyend

Cienka czerwona linia

Long Good Thursday

12 grudnia

Jasmine, odc. 1

Assassin’s Creed

Nauczyciel, który obiecał nam morze

13 grudnia

Help! My House is Haunted VI, odc. 1-12

Pingwiny z Madagaskaru: Misja świąteczna

Merry Madagascar

Kung Fu Panda: Święta, święta i Po

Słone lato

The Best Christmas Pageant Ever

Sarah Squirm: Live + In The Flesh

14 grudnia

Cycling Africa: The Rise of African Pro Cycling

Sprzedawcy 3

Sprzedawcy 2

15 grudnia

Scars of Beauty Special

