Na co do kina w grudniu 2025? Znakomite kino na koniec roku

Za nami jedenaście intensywnych miesięcy. W tym czasie na wielkim ekranie pojawiło się bardzo dużo znakomitych filmów, które przyciągnęły uwagę zarówno publiczności, jak i krytyków, dywagujących na temat szans w zbliżającym się sezonie nagród. W ostatnich 30 dniach nie zabraknie ciekawego kina: zobaczymy sequel hitowego filmu bazującego na popularnej grze, znów znajdziemy się pośród Na'vi, będziemy również świadkami kolejnego dzieła jednego z najciekawszych reżyserów kina grozy ostatnich lat. Zebraliśmy najciekawsze tytuły, które warto zobaczyć w kinie w grudniu.

Grudzień 2025: na co wybrać się do kina?

Pięć koszmarnych nocy 2 - 5 grudnia

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 104 minuty

Reżyser: Emma Tammi

Obsada: Josh Hutcherson, Piper Rubio, Elizabeth Lail, Skeet Ulrich, Matthew Lillard, Teo Briones

Dwa lata temu byliśmy świadkami niezwykłego szturmu kin przez młode pokolenie. Przyczyną była premiera filmu bazującego na jednej z najpopularniejszych gier ostatnich lat - mowa rzecz jasna o "Five Nights at Freddy's", którą po polsku przełożono na "Pięć koszmarnych nocy". Moje osobiste wrażenia są dość stonowane, ale nie ulega wątpliwości, że fabuła gry prosiła się o przeniesienie na język kina. Na początku grudnia dostaniemy zatem sequel, w którym powróci znaczna większość obsady: w tym Josh Hutcherson, czy wcielający się w Williama Aftona Matthew Lillard. Powinniśmy się spodziewać demonicznych animatroników i jeszcze więcej horrorowej rozróby. Na to ostatnie liczę szczególnie - zwłaszcza, że po pierwszej części mam pod tym względem spory niedosyt.

Brat - 5 grudnia

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 100 minut

Reżyser: Maciej Sobieszczański

Obsada: Agnieszka Grochowska, Filip Wiłkomirski, Tytus Szymczuk, Julian Świeżewski, Tomasz Schuchardt

Jedyny reprezentant polskiego kina w tym zestawieniu. Przybywa wprost z Gdyni, gdzie został zaprezentowany w ramach tamtejszego festiwalu. 14-letni Dawid (nagrodzony Filip Wiłkomirski) nie ma lekko. Chłopak opiekuje się młodszym bratem, podczas gdy matka (Agnieszka Grochowska) chce zacząć nowy etap swojego życia po tym, jak jej męża osadzono w więzieniu. Wkrótce sprawy się komplikują, gdy w życie rodziny wkracza Konrad (Julian Świeżewski), trener Dawida.

Eleanor Wspaniała - 5 grudnia

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 98 minut

Reżyser: Scarlett Johansson

Obsada: June Squibb, Chiwetel Ejiofor, Erin Kellyman, Rita Zohar

Dorobek aktorski Scarlett Johansson jest powszechnie znany i doceniany (choć nie przez gremia przyznające nagrody, Johansson nigdy nie doczekała się ani Złotego Globa, ani Oscara). Tym razem artystka postanowiła spróbować swoich sił za kamerą, przed którą z kolei stanęła słynna June Squibb. Blisko stuletnia aktorka wciela się w Eleanor Morgenstein - starszą kobietę, która po śmierci najlepszej przyjaciółki przenosi się z Florydy do Nowego Jorku, by być bliżej córki i wnuka. Jako, że okazuje się to trudnym wyzwaniem, zagubiona Eleanor wybiera się spotkanie grupy wsparcia, gdzie zaczyna opowiadać historię swojego życia.

Zgiń, kochanie - 12 grudnia

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 118 minut

Reżyser: Lynne Ramsay

Obsada: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek, LaKeith Stanfield

Grace (Jennifer Lawrence) i Jackson (Robert Pattinson) właśnie wprowadzają się do nowego, położonego na odludziu domu, opuszczonego po śmierci poprzedniego właściciela. Para zdaje się ekscytować perspektywą wspólnego życia i oddawać się targającymi nimi dzikimi, wręcz pierwotnymi namiętnościami. Wkrótce płomienne uczucia pary zostaną wystawione na próbę - wkrótce powiększy się ich rodzina. Niedługo po urodzeniu dziecka stan psychiczny Grace zaczyna coraz mocniej zbliżać się do krawędzi, a relacja między świeżo upieczonymi rodzicami coraz mocniej się rozpada. To surrealistyczne, intensywne i zaskakujące kino, które zostaje w pamięci długo po seansie.

Cicha noc, śmierci noc - 12 grudnia

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 95 minut

Reżyser: Mike P. Nelson

Obsada: Rohan Campbell, Ruby Modine, David Lawrence Brown, David Tomlinson

Za świątecznymi romkomami, mówiąc dyplomatycznie, specjalnie nie przepadam. Na szczęście okres okołowigilijny okres owocuje także pojawianiem się produkcji z gatunku kina grozy. Jednym z dowodów potwierdzających tę tezę jest "Cicha noc, śmierci noc", która jest zasadniczo remakiem filmu sprzed 40 lat. Oto Billy (Rohan Campbell) za dzieciństwa doświadcza wyjątkowej traumy - staje się świadkiem brutalnego morderstwa swoich rodziców przez mężczyznę przebranego za Świętego Mikołaja, Po latach życia z pokiereszowaną wskutek tego zdarzenia psychiką sam zakłada czerwony kostium i rusza na krwawe polowanie.

Avatar: Ogień i popiół - 19 grudnia

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 195 minut

Reżyser: James Cameron

Obsada: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, David Thewlis

Seria "Avatar" to niewątpliwie życiowy projekt Jamesa Camerona. 70-letni reżyser ma sporo zapału i pomysłu na to, jak rozwijać przedstawiony świat - już od jakiegoś czasu wiadomo, że na tegorocznej części się nie skończy. W "Ogniu i popiele" ponownie spotykamy się z Jake'em Sullym (Sam Worthington) i Neytiri (Zoe Saldaña), którzy stoją na czele zjednoczonych klanów Na'vi i muszą zmierzyć się z nowym, jeszcze bardziej bezwzględnym zagrożeniem - ogniem, który spopiela wszystko na swojej drodze. Ścieżki głównych bohaterów wkrótce przetną się z tajemniczym, żyjącym w harmonii z tym żywiołem, klanem Zaran, a także starym wrogiem, pułkownikiem Quaritchem (Stephen Lang).

Bezpieczne miejsce - 26 grudnia

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 99 minut

Reżyser: Osgood Perkins

Obsada: Tatiana Maslany, Claire Friesen, Rossif Sutherland, Erin Boyes

W zeszłym roku Osgood Perkins dzięki "Longlegsowi" wszedł do ekstraklasy współczesnych twórców kina grozy. Niedługo potem nakręcił "Małpę", a w drugi dzień Bożego Narodzenia reżyser funduje nam swoje najnowsze, tajemnicze dzieło. Liz (Maslany) i Malcolm (Sutherland) wybierają się do odosobnionej chatki, by świętować rocznicę związku. Gdy mężczyzna nagle wraca do miasta, kobieta zostaje sama. Izolacja zmienia się w strach przed tym, co zostaje obudzone, choć nigdy nie powinno.

Anakonda - 26 grudnia

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 100 minut

Reżyser: Tom Gormican

Obsada: Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior

"Anakonda" z 1997 stała się symbolem kiczowatego kina z pogranicza horroru, filmów, w których bohaterowie mierzą się ze zmutowaną, wyrośniętą, najczęściej wyglądającą sztucznie, kreaturą. Tom Gornican postanowił skierować tę historię w rejony kumpelskiej komedii. W związku z tym bohaterami filmu są Doug (Jack Black) i Griff (Paul Rudd) - najlepsi kumple, od dawna marzący o nakręceniu remake'u swojego ulubionego filmu: mowa oczywiście o "Anakondzie". Kryzys wieku średniego sprawia, że decydują się na to wyzwanie. Plany fajne, ale zostaną skomplikowane - na ich planie zdjęciowym w Amazonii pojawia się prawdziwa gigantyczna anakonda.

Adam Kudyba 30.11.2025 12:16

