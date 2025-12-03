Spotify Wrapped 2025 już jest. Jak go włączyć?

Ładowanie...

Żadne podsumowanie nie budzi tyle emocji, co Spotify Wrapped. To wielkie wydarzenie, na które użytkownicy Spotify z niecierpliwością czekają, polega na tym, że posiadacze aplikacji mogą dowiedzieć się, czego najczęściej słuchali przez 12 miesięcy. Słuchacze mogą dowiedzieć się, jakie gatunki muzyczne eksplorowali najchętniej, który wykonawca był u nich najczęściej na słuchawkach czy też jaki kawałek był przez nich odtwarzany najwięcej razy.

Wszystkie dane, które platforma zbierała przez cały rok, zostają przedstawione w atrakcyjny sposób w formie "Spotify stories". Oglądaniu podsumowania towarzyszą animacje oraz muzyka nawiązująca do wykonawców, którzy znaleźli się na liście.

Spotify Wrapped 2025 już jest

Spotify Wrapped pojawia się zwykle pod koniec listopada lub pierwszym tygodniu grudnia. Wiadomo już, że w tym roku serwis zdecydował się ujawnić użytkownikom najgorętsze podsumowanie roku na początku grudnia. Wcześniej aplikacja publikowała w mediach społecznościowych wpisy nawiązujące do Spotify Wrapped, alarmując, że to już niebawem.

Dziś, 3 grudnia, nadeszła ta chwila - Spotify Wrapped jest już dostępny dla użytkowników. Oznacza to, że już teraz można sprawdzić, co najczęściej w tym roku mieliśmy na słuchawkach.

Co ciekawe, jest to jedna z późniejszych dat, w jakich serwis udostępnił użytkownikom Spotify Wrapped. W poprzednich latach podsumowanie pojawiało się w następujących terminach:

2020 - 1 grudnia.

2021 - 1 grudnia

2022 - 30 listopada

2023 - 29 listopada

2024 - 4 grudnia

2025 - 3 grudnia

Spotify Wrapped 2025: jak włączyć?

Strona internetowa Spotify Wrapped, którą znajdziecie pod tym linkiem, została udostępniona słuchaczom już kilka dni przed premierą podsumowania. Wcześniej za jej pośrednictwem posiadacze konta w serwisie mogli przypomnieć sobie, czego słuchali w 2024 r. Teraz natomiast mogą już otrzymać najświeższe informacje na temat swoich muzycznych upodobań. Aby przejść do podsumowania, należy zeskanować kod QR.



Jeśli zaś chodzi o aplikację, to Spotify Wrapped 2025 powinien pojawić się również tam. Jeśli go nie ma, to należy upewnić się, że mamy zainstalowaną aktualną wersję aplikacji, a także wyłączyć i raz jeszcze ją uruchomić.

Anna Bortniak 03.12.2025 13:15

