"Ahsoka" przywraca równowagę Mocy - recenzja nowego serialu "Star Wars"

Serial zrealizowany jest z użyciem dekoracji i rekwizytów balansujących na granicy kiczu, dzięki czemu od razu kojarzy się z oryginalną trylogią George’a Lucasa. Do tego w zaledwie pierwszych dwóch epizodach obserwujemy szukanie skarbów w ruinach i walki na miecze świetlne oraz wizytujemy ojczyznę Hana Solo.



Podobają mi się też nowi antagoniści - są na tyle sztampowi, by pasować do tego uniwersum, a jednocześnie mają swoje cele oraz charaktery wykraczające poza schemat generycznych upadłych Jedi z Expanded Universe. Mało się jednak o nich jak na razie dowiedzieliśmy i liczę na to, że poznamy ich niedługo lepiej.