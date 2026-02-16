Ładowanie...

Menstruacja wciąż potrafi realnie utrudniać codzienne życie wielu kobietom. Zamiast normalnej porannej i wieczornej rutyny jest szybka kontrola: "Czy wszystko wytrzymało?", a potem zasypianie z myślą, czy jutro nie czeka nas pranie pościeli. Bo kiedy produktom higienicznym brakuje niezawodności, pojawia się stres, który potrafi zjadać spokój przez kilka dni w miesiącu. I jak pokazują badania firmy Procter & Gamble - to doświadczenie jest zaskakująco powszechne.

Wiele kobiet w czasie okresu jest zmuszonych zmieniać swoją codzienną rutynę: śpią "jak mumie", unikają nocowania poza domem, a czasem dla bezpieczeństwa kładą ręczniki na prześcieradle. To wszystko przez lęk przed przeciekaniem, który potrafi odbierać swobodę i zmuszać do rezygnowania z planów.

To brzmi naprawdę nie fair - i właśnie dlatego warto podkreślić jedno: to nie jest "urok menstruacji", tylko bardzo konkretny problem, na który da się odpowiedzieć lepszymi rozwiązaniami.

Dlatego nowoczesne podpaski są dziś projektowane tak, żeby zmniejszać ryzyko przeciekania, zarówno w dzień, jak i w nocy, lepiej dopasowywać się do ruchu (niezależnie od tego, czy spędzasz dzień za biurkiem, czy ćwiczysz poranną jogę albo załatwiasz sprawy na mieście, będąc w ciągłym ruchu) i dłużej zapewniać ochronę. Efekt jest prosty: mniej stresu, mniej kombinowania z ręcznikiem na łóżku i większa swoboda w codziennych planach - także wtedy, gdy okres jest obfity.

Always i P&G wprowadzają innowacje, które podnoszą komfort funkcjonowania podczas miesiączki

Kobiety mogą dziś wybierać produkty higieniczne do stosowania podczas okresu tak samo, jak wybierają chociażby kosmetyki. Jedno i drugie jest integralną częścią ich codziennej rutyny i ma jak najlepiej odpowiadać na indywidualne potrzeby. Wybierając na przykład krem do twarzy, sprawdzamy, czy jest przeznaczony na dzień czy na noc, czy nawilża, czy odżywia a może łagodzi zaczerwienienia. Podobnie jest dziś z podpaskami. Możemy wybrać wariant na noc lub na dzień, ale zwracamy uwagę na kształt, rozmiar, grubość czy inne cechy jak np. neutralizacja zapachu. Marka podpasek Always daje użytkowniczkom szerokie możliwości wyboru, tak by każda mogła znaleźć taki produkt, który najlepiej dopasuje się do jej potrzeb, wyzwań i planu dnia.

Odpowiadanie na potrzeby wszystkich konsumentek nie jest jednak łatwym zadaniem. Nad najnowocześniejszymi produktami do higieny kobiecej P&G pracuje sztab prawie 200 naukowców. To oni - oraz nowoczesne technologie - stoją za stworzeniem podpaski Always Ultra. Chociaż cieńsza od innych podpasek tej marki, składa się aż z 6 warstw.

Wierzchnia warstwa podpaski Always to nowa, innowacyjna ultramiękka powłoczka, która pomaga w transferowaniu wilgoci do wnętrza podpaski, co zapewnia większy komfort i uczucie suchości. Następnie są dwie warstwy wykonane z materiałów syntetycznych, podobnych do tych używanych w odzieży. Sam rdzeń podpaski wykonany jest z cienkiej celulozy oraz super absorbentu i zaprojektowany tak, by zapewniać wysoką chłonność przy zachowaniu niewielkiej grubości. Pod rdzeniem znajduje się jeszcze warstwa wykorzystująca Technologię Neutralizacji Zapachu, która ma ograniczać nieprzyjemne zapachy. Z kolei od spodu znajduje się warstwa odporna na wilgoć, która zatrzymuje płyn wewnątrz podpaski, a całość utrzymuje się na miejscu dzięki warstwie kleju mocującego do bielizny.

"Nasze produkty przechodzą testy i badania, zanim trafią do sprzedaży" - przekonuje nas P&G

To jednak nie wszystko - ważna jest nie tylko skuteczność, ale też bezpieczeństwo użytkowania. Jeśli nie da się potwierdzić zarówno bezpieczeństwa, jak i realnych korzyści dla konsumentek, produkt nie trafi na rynek - mówią nam przedstawiciele P&G. Firma deklaruje, że przeprowadza ponad 1800 testów jakości, żeby upewnić się, że produkt spełnia oczekiwania użytkowniczek. Nad opracowaniem i testowaniem produktu czuwają inżynierowie, chemicy, biolodzy i specjaliści od bezpieczeństwa produktu. Wszystko po to, by do rąk konsumentek trafiły jak najbardziej przemyślane, skuteczne innowacje.

Główny cel: zrozumieć potrzeby użytkowniczek

Żeby realnie rozwiązać problem, trzeba go najpierw dobrze zrozumieć - to filozofia, którą P&G stosuje do wszystkich swoich produktów, w tym także do podpasek Always. Cały proces zwykle zaczyna się od rozmów z osobami, które mają używać danego produktu. Przedstawiciele P&G deklarują, że firma zbiera od kobiet informacje o ich doświadczeniach i potrzebach związanych z menstruacją, a potem przekłada je na projektowanie i rozwój produktów. Założenie jest proste - chodzi o to, by produkty odpowiadały na konkretne sytuacje z życia, przede wszystkim w obszarach komfortu i poczucia bezpieczeństwa.

Natalia Kaczmarek, ambasadorka marki Always w kampanii "To nowy okres"

Zawsze zaczynamy od zdefiniowania głównej bolączki konsumentek, a następnie pracujemy nad rozwiązaniem dopasowanych do ich potrzeb. Na przykład, jednym z kluczowych problemów naszych konsumentek były przecieki menstruacyjne zakłócające ich sen. Próbowały one radzić sobie z tym dyskomfortem, używając dodatkowych ręczników, unikania nocowania poza domem czy stosowania dwóch podpasek jednocześnie. Aby spełnić obietnicę ochrony i komfortu, opracowaliśmy podpaskę, która jest dłuższa, większa, a jej unikalny kształt dopasowuje się do ciała podczas snu. Podpaska Ultra Night stała się stałym elementem ich rutyny i idealnie dopełnia ofertę marki w zakresie ochrony i komfortu w ciągu dnia - opowiada o całym procesie Eren Sahin, P&G Europe Scientific Communications Leader.

Te rozwiązania mają odpowiadać na realne, codzienne potrzeby kobiet w czasie menstruacji - tak, by zmniejszyć obawy przed przeciekaniem i po prostu ułatwić funkcjonowanie. Chodzi o produkty, które są wygodne, dobrze trzymają się na miejscu i pozwalają myśleć o swoich planach, a nie o tym, "czy wszystko wytrzyma". Always opisuje ten kierunek jako połączenie komfortu, poczucia bezpieczeństwa i większej swobody na co dzień.

Anna Bortniak 16.02.2026 13:07

Lokowanie produktu : Procter & Gamble

