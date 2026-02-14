Logo
Co obejrzeć w HBO Max w ten weekend? Thrillery, horrory, romanse

Walentynkowy weekend w HBO Max to nie tylko romanse. Serwis postawił na zróżnicowany wachlarz nowości, proponując też sporo naprawdę dobrych... horrorów. Co obejrzeć na platformie w ten weekend?

Michał Jarecki
hbo max co obejrzeć walentynki nowości
W połowie lutego HBO Max serwuje swoim subskrybentom garść naprawdę solidnych nowości, z czego niektóre nie były wcześniej zapowiadane. W Walentynkowy nastrój z pewnością wprowadzą was m.in. „Kraina Jane Austen:” czy „Sypiając z innymi”. Miłośnicy sci-fi mogą postawić na dwa świetne obrazy napisane przez Alexa Garlanda, natomiast to wielbiciele kina grozy mogą liczyć na najbardziej obfitą wyżerkę.

Wybieramy 5 najciekawszych nowości na weekend.

HBO Max - co obejrzeć w walentynkowy weekend? TOP 5 nowości

Spis treści:

Ósma klasa

Bo Burnham czuje temat dorastania - opowiada o nim w sposób pełen zrozumienia i empatii, a jednocześnie wspaniale odtwarza jedne z najbardziej niezręcznych elementów tego okresu. Oto nieśmiała trzynastolatka Kayla - wyrzutek społeczny (a przy okazji blogerka, której internetowe życie bardzo różni się od tego prawdziwego) - próbuje przetrwać ostatni tydzień ósmej klasy, zanim zacznie naukę w liceum. Jednocześnie bardzo, bardzo obawiając się nowego etapu w życiu.

Nóż w nocnej ciszy

Typowy slasher ze wspaniale przetłumaczonym tytułem (oryg. „It’s a Wonderful Knife”). Film ma wspaniały punkt wyjścia, a później... cóż, staje się generyczny do bólu, ale kilka meta-elementów, paranormalny motyw i komentarz społeczny dają radę! Dla miłośników konwencji nic nowego, ale wielu widzów w social mediach chwali sobie ten seans. Na odmóżdżający wieczór przy przekąskach i napoju - jak znalazł.

Pięć minut nieba

Liam Neeson i James Nesbitt w rolach głównych. Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z lat siedemdziesiątych, historia trudnego pojednania dwóch mężczyzn stojących po przeciwnych stronach konfliktu w Irlandii Północnej.  

28 lat później - seria

Niespodziewanie HBO Max wraz z zapowiedzianymi wcześniej „28 dni później” oraz „28 tygodni później” dodało też trzecią, najnowszą (w kinach pół roku temu) i najlepszą część serii: „28 lat później”. Choć seans „trójki” wcale nie wymaga znajomości poprzednich odsłon - to inna historia, inna atmosfera - maraton całości może sprawić sporo frajdy. Polecam.

Wielkie nic

Klasyczek z 2006 r. z Davidem Schwimmerem, Simonem Peggiem, lice Eve i Natashą McElhone. Bezrobotny, sfrustrowany nauczyciel Charlie łączy siły z oszustem Gusem i jego ambitną dziewczyną Josie w ryzykownym planie szantażu. Cel: duża gotówka.

HBO Max: wszystkie premiery tego tygodnia

9 lutego

  • Zielona noc  

11 lutego

  • Wielkie Nic

12 lutego

  • Kraina Jane Austen
  • Rozważni i romantyczni - Klub miłośników Jane Austen

13 lutego

  • 28 dni później
  • 28 tygodni później
  • 28 lat później
  • Nóż w nocnej ciszy
  • Carissa

14 lutego

  • Pięć minut nieba
  • Ósma klasa
  • Sypiając z innymi 
Michał Jarecki
14.02.2026 10:12
Tagi: Co obejrzeć?HBO Maxnowości
