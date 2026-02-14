Co obejrzeć w HBO Max w ten weekend? Thrillery, horrory, romanse
Walentynkowy weekend w HBO Max to nie tylko romanse. Serwis postawił na zróżnicowany wachlarz nowości, proponując też sporo naprawdę dobrych... horrorów. Co obejrzeć na platformie w ten weekend?
W połowie lutego HBO Max serwuje swoim subskrybentom garść naprawdę solidnych nowości, z czego niektóre nie były wcześniej zapowiadane. W Walentynkowy nastrój z pewnością wprowadzą was m.in. „Kraina Jane Austen:” czy „Sypiając z innymi”. Miłośnicy sci-fi mogą postawić na dwa świetne obrazy napisane przez Alexa Garlanda, natomiast to wielbiciele kina grozy mogą liczyć na najbardziej obfitą wyżerkę.
Wybieramy 5 najciekawszych nowości na weekend.
HBO Max - co obejrzeć w walentynkowy weekend? TOP 5 nowości
Spis treści:
Ósma klasa
Bo Burnham czuje temat dorastania - opowiada o nim w sposób pełen zrozumienia i empatii, a jednocześnie wspaniale odtwarza jedne z najbardziej niezręcznych elementów tego okresu. Oto nieśmiała trzynastolatka Kayla - wyrzutek społeczny (a przy okazji blogerka, której internetowe życie bardzo różni się od tego prawdziwego) - próbuje przetrwać ostatni tydzień ósmej klasy, zanim zacznie naukę w liceum. Jednocześnie bardzo, bardzo obawiając się nowego etapu w życiu.
Nóż w nocnej ciszy
Typowy slasher ze wspaniale przetłumaczonym tytułem (oryg. „It’s a Wonderful Knife”). Film ma wspaniały punkt wyjścia, a później... cóż, staje się generyczny do bólu, ale kilka meta-elementów, paranormalny motyw i komentarz społeczny dają radę! Dla miłośników konwencji nic nowego, ale wielu widzów w social mediach chwali sobie ten seans. Na odmóżdżający wieczór przy przekąskach i napoju - jak znalazł.
Pięć minut nieba
Liam Neeson i James Nesbitt w rolach głównych. Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z lat siedemdziesiątych, historia trudnego pojednania dwóch mężczyzn stojących po przeciwnych stronach konfliktu w Irlandii Północnej.
28 lat później - seria
Niespodziewanie HBO Max wraz z zapowiedzianymi wcześniej „28 dni później” oraz „28 tygodni później” dodało też trzecią, najnowszą (w kinach pół roku temu) i najlepszą część serii: „28 lat później”. Choć seans „trójki” wcale nie wymaga znajomości poprzednich odsłon - to inna historia, inna atmosfera - maraton całości może sprawić sporo frajdy. Polecam.
Wielkie nic
Klasyczek z 2006 r. z Davidem Schwimmerem, Simonem Peggiem, lice Eve i Natashą McElhone. Bezrobotny, sfrustrowany nauczyciel Charlie łączy siły z oszustem Gusem i jego ambitną dziewczyną Josie w ryzykownym planie szantażu. Cel: duża gotówka.
HBO Max: wszystkie premiery tego tygodnia
9 lutego
- Zielona noc
11 lutego
- Wielkie Nic
12 lutego
- Kraina Jane Austen
- Rozważni i romantyczni - Klub miłośników Jane Austen
13 lutego
- 28 dni później
- 28 tygodni później
- 28 lat później
- Nóż w nocnej ciszy
- Carissa
14 lutego
- Pięć minut nieba
- Ósma klasa
- Sypiając z innymi
Czytaj więcej:
- To najbardziej reoglądalne sci-fi wszech czasów. Fani w kółko je powtarzają
- Eternity w streamingu. To najbardziej fantastyczna komedia romantyczna 2025 roku
- Ależ niespodzianka od HBO Max. Dziki, hitowy horror pojawił się bez żadnej zapowiedzi
- Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka miała 77 lat
- Nowy kryminał Prime Video może być hitem dopiero po czasie. Mnie też to wkurza