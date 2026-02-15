Logo
Nowy kryminał podbija Prime Video. Szybko przebił konkurencję

To była szybka akcja. Uwielbiany kryminał powrócił na Prime Video z nowymi odcinkami i szybko stał się hitem. Na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju nie ma sobie równych. No prawie. "Cross" przegrywa jedynie z serialem, z którym żadna inna produkcja nie ma ostatnio szans.

Rafał Christ
cross kryminał amazon prime video co obejrzeć najpopularniejsze
2. sezon "Fallouta" już się skończył. Ale niedawno. Nieco ponad tydzień temu. Emocje po nim jeszcze nie opadły, bo adaptacja popularnej serii gier wideo wciąż rządzi i dzieli na Prime Video. Niemal od czasu swojej premiery nowa odsłona drugiego najpopularniejszego (pierwszym jest "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy") serialu platformy Amazona nie schodzi ze szczytu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Ciągnie się to więc od wielu, naprawdę wielu tygodni. I wygląda na to, że jeszcze trochę potrwa.

"Fallouta" nie zdetronizowali nawet Jason Momoa i Dave Bautista w "Ekipie wyburzeniowej". Teraz komedia akcji z gwiazdorską obsadą spadła już na czwarte miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video. Niedawno była nieco wyżej, ale w ostatnich dniach do gry wszedł pewien genialny detektyw. "Cross" powrócił z 2. sezonem. Fani hitowego kryminału czekali na ten moment od ponad roku. Dlatego tłumnie rzucili się na nowe odcinki.

Prime Video - co obejrzeć?

Wciąż niewystarczająco tłumnie, żeby przebić "Fallouta", ale na pewno tłumnie. Bo "Cross" zaraz po swojej premierze w minioną środę wdarł się do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Najpierw skromnie, gdzieś tam się włóczył w jej ogonie, ale zaraz wdrapał się na drugie miejsce.

Nie jest źle, ale i tak mogło być lepiej. Jak wiadomo już z mediów społecznościowych, wielu użytkowników Prime Video wstrzymuje się z seansem 2. sezonu "Crossa". Powód? W przypadku pierwszej odsłony dostaliśmy wszystkie odcinki na raz. Tym razem Amazon zdecydował się dawkować nam produkcję. W dniu premiery udostępnił trzy nowe epizody, a kolejne mamy dostawać w nadchodzące środy. Część widzów to po prostu zdenerwowało.

W tym wstrzymywaniu się z oglądaniem 2. sezonu "Crossa" nie chodzi tylko o to, że użytkownicy Prime Video chcieliby od razu obejrzeć całość. Zarwać dla serialu nockę, żeby od razu otrzymać odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania. Ważniejsza okazuje się sama jakość kryminału. Widzowie zwracają uwagę, że oglądając pierwszą odsłonę ciurkiem łatwiej jest przymknąć oko na jej niedociągnięcia i dłużyzny. Przy emisji kolejnych epizodów co tydzień, będzie to znacznie trudniejsze, a wręcz może okazać się nie do przejścia. Dlatego właśnie chcą poczekać z seansem, aż odcinków będzie więcej.

Popularność 2. sezonu "Crossa" może więc skoczyć w najbliższej przyszłości, kiedy kolejni użytkownicy zasiądą do jej bindżowania. Ciekawe, czy do tego czasu oglądalność "Fallouta" spadnie na tyle, żeby kryminał mógł wdrapać się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Może być to trudne, bo przecież Amazon zdążył już zapowiedzieć mnóstwo potencjalnych hitów na nadchodzące tygodnie, które skutecznie mogą odwrócić uwagę widzów od adaptacji prozy Jamesa Pattersona.

Już w przyszłym tygodniu na Prime Video pojawi się "56 dni" - dreszczowiec o parze, której randka mogła zakończyć się morderstwem. Chwilę potem dołączy do nich "Urwisko" - pełen akcji film o piratach, z którym na pewno użytkownicy zechcą spędzić weekendowy wieczór. A to dopiero początek czekających nas atrakcji, bo Prime Video ujawniło, że w kolejnych miesiącach też nie zabraknie głośnych premier. Ramówka platformy Amazona wypełniona jest godnymi naszej uwagi tytułami, przy których nowe śledztwo Aleksa Crossa będzie mogło się schować.

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych tytułów w tym tygodniu:

  1. Fallout
  2. Cross
  3. Beast Games
  4. Ekipa wyburzeniowa
  5. Dom dobry
  6. Skok
  7. Baśka
  8. Nocny recepcjonista
  9. Together
  10. Baśka 2
15.02.2026 11:55
