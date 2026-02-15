Widzowie już wiedzą, która platforma zamiecie konkurencję w 2026 roku
Zamknijcie się w domach! Od oferty tej platformy się nie oderwiecie. Tak przynajmniej twierdzą internauci, któzy sprawdzili, jakie tytuły w najbliższych miesiącach trafią na Prime Video. Czy serwis Amazona rzeczywiście pozamiata konkurencję?
To nie jest oczywiśce tak, że nagle powinniśmy się skupić na ofercie Prime Video. Nie przestaniemy przecież oglądać filmów i seriali Netfliksa, Disney+, HBO Max czy Apple TV. Platformy streamingowe prześcigają się, która przyciągnie więcej uwagi swoimi treściami. Dobrze dla nas, bo mamy z czego wybierać. I to się na pewno w tym roku nie zmieni.
Aczkolwiek Prime Video rzeczywiście przykuwa uwagą swoją ramówką. Niedawno dostaliśmy "Ekipę wyburzeniową" z Dave'em Bautistą i Jasonem Momoą, a za chwilę na platformie Amazona pojawi się "Urwisko" - pirackie widowisko pełne akcji z Priyanką Choprą Jonas i Karlem Urbanem. A to dopiero początek czekających nas atrakcji.
Prime Video - zamiecie konkurencję?
W mediach społecznościowych użytkownicy Prime Video jednym tchem wymieniają teraz ogrom tytułów, na które czekają. Wśród nich jest "Młody Sherlock", "Spider Noir" i "Blade Runner 2099". Nie brakuje jednak również seriali powracających z kolejnymi sezonami, takimi jak "Cytadela", "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" czy "Lista śmierci".
Po szybkim przeglądzie tych wymienionych wyżej tytułów widać, że Prime Video przygotował na 2026 rok wyjątkowy line-up. Szalony wręcz, jak w mediach społecznościowych twierdzą niektórzy użytkownicy. Bo w swoich wpisach nie kryją ekscytacji nadchodzącymi filmami i serialami.
Podobnych wpisów jest coraz więcej. Użytkownicy okazują się bardzo zadowoleni z treści, jakie dostarcza im Prime Video i wierzą, że będzie coraz lepiej. Dlatego platforma Amazona zaczyna stawać się poważnym pretendentem do tytułu zwycięzcy wojen streamingowych. Przynajmniej w tym roku. Ale 2026 dopiero się zaczął, więc z ogłoszeniem werdyktu warto się wstrzymać.
