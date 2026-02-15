Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Widzowie już wiedzą, która platforma zamiecie konkurencję w 2026 roku

Zamknijcie się w domach! Od oferty tej platformy się nie oderwiecie. Tak przynajmniej twierdzą internauci, któzy sprawdzili, jakie tytuły w najbliższych miesiącach trafią na Prime Video. Czy serwis Amazona rzeczywiście pozamiata konkurencję?

Rafał Christ
prime video 2026 co obejrzeć premiery zapowiedzi
REKLAMA

To nie jest oczywiśce tak, że nagle powinniśmy się skupić na ofercie Prime Video. Nie przestaniemy przecież oglądać filmów i seriali Netfliksa, Disney+, HBO Max czy Apple TV. Platformy streamingowe prześcigają się, która przyciągnie więcej uwagi swoimi treściami. Dobrze dla nas, bo mamy z czego wybierać. I to się na pewno w tym roku nie zmieni.

Aczkolwiek Prime Video rzeczywiście przykuwa uwagą swoją ramówką. Niedawno dostaliśmy "Ekipę wyburzeniową" z Dave'em Bautistą i Jasonem Momoą, a za chwilę na platformie Amazona pojawi się "Urwisko" - pirackie widowisko pełne akcji z Priyanką Choprą Jonas i Karlem Urbanem. A to dopiero początek czekających nas atrakcji.

OGLĄDAJ PRIME VIDEO:
Prime Video
PRIME VIDEO
Prime Video
REKLAMA

Prime Video - zamiecie konkurencję?

W mediach społecznościowych użytkownicy Prime Video jednym tchem wymieniają teraz ogrom tytułów, na które czekają. Wśród nich jest "Młody Sherlock", "Spider Noir" i "Blade Runner 2099". Nie brakuje jednak również seriali powracających z kolejnymi sezonami, takimi jak "Cytadela", "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" czy "Lista śmierci".

Po szybkim przeglądzie tych wymienionych wyżej tytułów widać, że Prime Video przygotował na 2026 rok wyjątkowy line-up. Szalony wręcz, jak w mediach społecznościowych twierdzą niektórzy użytkownicy. Bo w swoich wpisach nie kryją ekscytacji nadchodzącymi filmami i serialami.

Podobnych wpisów jest coraz więcej. Użytkownicy okazują się bardzo zadowoleni z treści, jakie dostarcza im Prime Video i wierzą, że będzie coraz lepiej. Dlatego platforma Amazona zaczyna stawać się poważnym pretendentem do tytułu zwycięzcy wojen streamingowych. Przynajmniej w tym roku. Ale 2026 dopiero się zaczął, więc z ogłoszeniem werdyktu warto się wstrzymać.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
15.02.2026 14:05
Tagi: AmazonCo obejrzeć?Prime Video
Najnowsze
13:02
Wielki reżyser znów w formie. Obejrzałem La Grazia i jestem zachwycony
Aktualizacja: 2026-02-15T13:02:00+01:00
12:16
Netflix cichaczem wrzucił obłędny film. To trzeba obejrzeć
Aktualizacja: 2026-02-15T12:16:00+01:00
12:05
Callum Turner zapytany o rolę Jamesa Bonda. Czy tylko ja widzę ten uśmiech?
Aktualizacja: 2026-02-15T12:05:45+01:00
11:55
Nowy kryminał podbija Prime Video. Szybko przebił konkurencję
Aktualizacja: 2026-02-15T11:55:00+01:00
11:38
Seriale, na które trzeba czekać. Długie przerwy między sezonami to już norma
Aktualizacja: 2026-02-15T11:38:37+01:00
11:37
Ten film wojenny Netflksa wbije was w ziemię. Szykujcie chusteczki
Aktualizacja: 2026-02-15T11:37:44+01:00
12:57
Aniołki Charliego wracają. Trwają prace nad nowym filmem
Aktualizacja: 2026-02-14T12:57:12+01:00
12:13
Prime Video jednak nie skasuje świetnego fantasy. Zmiana planów
Aktualizacja: 2026-02-14T12:13:37+01:00
12:10
Zapomniał wół! Netflix nie robi nic złego. On „tylko” kopiuje starą TV
Aktualizacja: 2026-02-14T12:10:00+01:00
11:12
Gorąca rywalizacja już na HBO Max. Kiedy nowe odcinki światowego fenomenu?
Aktualizacja: 2026-02-14T11:12:00+01:00
10:12
Co obejrzeć w HBO Max w ten weekend? Thrillery, horrory, romanse
Aktualizacja: 2026-02-14T10:12:00+01:00
9:02
Miałam polecić ten film na Walentynki. To chyba nie jest dobry pomysł
Aktualizacja: 2026-02-14T09:02:00+01:00
8:02
Zadziorne sci-fi chwyciło użytkowników Disney+ za gardło. Nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2026-02-14T08:02:00+01:00
7:02
Gdzie kręcono Ołowiane dzieci? Lokacje w serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-02-14T07:02:00+01:00
19:08
Piep*zyć Mickiewicza 3: gdzie obejrzeć poprzednie filmy online? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-13T19:08:02+01:00
17:05
Tak wyglądają nowe odcinki 4. sezonu Bridgertonów. Będzie gorąco
Aktualizacja: 2026-02-13T17:05:02+01:00
15:08
Gorące nowości Netfliksa na Walentynki. W tym seria kultowych horrorów
Aktualizacja: 2026-02-13T15:08:01+01:00
13:53
Walka Cruise'a z Pittem to poważne naruszenie praw autorskich. Jest afera
Aktualizacja: 2026-02-13T13:53:42+01:00
13:45
Nie spodziewałem się, że ten film podbije HBO Max. Mam mu sporo do zarzucenia
Aktualizacja: 2026-02-13T13:45:34+01:00
10:06
To najbardziej reoglądalne sci-fi wszech czasów. Fani w kółko je powtarzają
Aktualizacja: 2026-02-13T10:06:49+01:00
9:43
Eternity w streamingu. To najbardziej fantastyczna komedia romantyczna 2025 roku
Aktualizacja: 2026-02-13T09:43:56+01:00
9:07
Ależ niespodzianka od HBO Max. Dziki, hitowy horror pojawił się bez żadnej zapowiedzi
Aktualizacja: 2026-02-13T09:07:14+01:00
7:55
Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka miała 77 lat
Aktualizacja: 2026-02-13T07:55:40+01:00
19:02
Nowy kryminał Prime Video może być hitem dopiero po czasie. Mnie też to wkurza
Aktualizacja: 2026-02-12T19:02:00+01:00
18:01
Prime Video z mocnymi nowościami na 2026 rok. Robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-02-12T18:01:00+01:00
15:22
Nowy dreszczowiec rozgromił użytkowników Netfliksa. Kolejny sezon ma być ASAP
Aktualizacja: 2026-02-12T15:22:23+01:00
14:04
Jerzy Ziętek w serialu Netfliksa ratował ołowiane dzieci. Jak było naprawdę?
Aktualizacja: 2026-02-12T14:04:46+01:00
12:18
Disney+ teraz przesadził. Najlepszy serial przygodowy stał się jeszcze lepszy
Aktualizacja: 2026-02-12T12:18:26+01:00
12:09
Najlepszy serwis przejął hit science fiction. Będą poszerzać uniwersum serialu
Aktualizacja: 2026-02-12T12:09:08+01:00
11:08
Boskie science fiction nareszcie w streamingu. Piękny prezent na weekend
Aktualizacja: 2026-02-12T11:08:52+01:00
10:29
Franza Kafkę obejrzycie w VOD. Film miał walczyć o Oscara
Aktualizacja: 2026-02-12T10:29:39+01:00
9:21
Prawdziwa historia Ołowianych dzieci. Tak było naprawdę
Aktualizacja: 2026-02-12T09:21:40+01:00
8:52
Za granicą polecają polski serial. Nowość Netfliksa porównywana do Czarnobyla
Aktualizacja: 2026-02-12T08:52:20+01:00
19:56
Użytkownicy Netfliksa wsiąknęli w ten dreszczowiec. Zarywają dla niego nocki
Aktualizacja: 2026-02-11T19:56:37+01:00
18:17
Ten film wojenny na Prime Video kopnie was z półobrotu. I zechcecie więcej
Aktualizacja: 2026-02-11T18:17:00+01:00
17:05
To kto w końcu zrzucił bomby w Falloucie? Analizujemy serial i gry
Aktualizacja: 2026-02-11T17:05:00+01:00
16:02
Bohaterowie Ołowianych dzieci. Kto z serialu Netfliksa istniał naprawdę?
Aktualizacja: 2026-02-11T16:02:00+01:00
15:01
Po tym filmie widzowie szukają ukojenia w Gorącej rywalizacji na HBO Max. Jest tak ostry
Aktualizacja: 2026-02-11T15:01:00+01:00
12:32
Hitowy kryminał wrócił na Prime Video. Kiedy nowe odcinki serialu Cross?
Aktualizacja: 2026-02-11T12:32:56+01:00
12:20
Ołowica i jej objawy. Poważna choroba, z którą walczyła bohaterka Ołowianych dzieci
Aktualizacja: 2026-02-11T12:20:14+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA