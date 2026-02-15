Widzowie już wiedzą, która platforma zamiecie konkurencję w 2026 roku

Ładowanie...

To nie jest oczywiśce tak, że nagle powinniśmy się skupić na ofercie Prime Video. Nie przestaniemy przecież oglądać filmów i seriali Netfliksa, Disney+, HBO Max czy Apple TV. Platformy streamingowe prześcigają się, która przyciągnie więcej uwagi swoimi treściami. Dobrze dla nas, bo mamy z czego wybierać. I to się na pewno w tym roku nie zmieni.



Aczkolwiek Prime Video rzeczywiście przykuwa uwagą swoją ramówką. Niedawno dostaliśmy "Ekipę wyburzeniową" z Dave'em Bautistą i Jasonem Momoą, a za chwilę na platformie Amazona pojawi się "Urwisko" - pirackie widowisko pełne akcji z Priyanką Choprą Jonas i Karlem Urbanem. A to dopiero początek czekających nas atrakcji.

Prime Video - zamiecie konkurencję?

W mediach społecznościowych użytkownicy Prime Video jednym tchem wymieniają teraz ogrom tytułów, na które czekają. Wśród nich jest "Młody Sherlock", "Spider Noir" i "Blade Runner 2099". Nie brakuje jednak również seriali powracających z kolejnymi sezonami, takimi jak "Cytadela", "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" czy "Lista śmierci".

Po szybkim przeglądzie tych wymienionych wyżej tytułów widać, że Prime Video przygotował na 2026 rok wyjątkowy line-up. Szalony wręcz, jak w mediach społecznościowych twierdzą niektórzy użytkownicy. Bo w swoich wpisach nie kryją ekscytacji nadchodzącymi filmami i serialami.

Podobnych wpisów jest coraz więcej. Użytkownicy okazują się bardzo zadowoleni z treści, jakie dostarcza im Prime Video i wierzą, że będzie coraz lepiej. Dlatego platforma Amazona zaczyna stawać się poważnym pretendentem do tytułu zwycięzcy wojen streamingowych. Przynajmniej w tym roku. Ale 2026 dopiero się zaczął, więc z ogłoszeniem werdyktu warto się wstrzymać.

Rafał Christ 15.02.2026 14:05

