Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Joe odwiedza uniwerki na Netfliksie. Ja potrzebuję spa dla oczu

Zapewne każdy zna typ takiego dziadka, który jest przeświadczony, że kiedyś to było, a teraz to nie ma, plus dzisiejsza młodzież oczywiście nie zna życia. Jeśli macie dość takich ludzi, to Tyler Perry właśnie pokazuje widzom środkowy palec i funduje to aż w nadmiarze.

Adam Kudyba
OCENA :
2/10
joe odwiedza uniwerki recenzja
REKLAMA

Pamiętacie "Co ty wiesz o swoim dziadku?". To film z 2016 roku, w którym Zac Efron gra korpo-sztywniaka, a Robert De Niro jego dziadka, który pokazuje mu "prawdziwy świat" polegający głównie na używkach oraz seksualnych fiksacjach i aluzjach. Widząc zwiastun "Joe odwiedza uniwerki" w głowie rysował mi się obraz zbliżonego kina, zwłaszcza jeśli chodzi o jakość i humor. Jedna z pierwszych myśli, która pojawiła się po zobaczeniu materiału zapowiadającego film brzmiała: "jakie brudy ma Tyler Perry na Netfliksa, że może swobodnie kręcić coś takiego?"

REKLAMA

Joe odwiedza uniwerki - recenzja filmu.

Brian (Tyler Perry) wraca do domu w dobrym humorze. W środku zastaje swojego syna, BJ-a (Jermaine Harris), który właśnie rozmawia z kolegami na temat wyboru uczelni, na którą planuje się wybrać. Gdy ojciec włącza się do dyskusji, okazuje się, że chłopak nie traktuje kwestii rasowych jako coś istotnego, a Brian orientuje się, że chcąc wychować syna jak należy, pozbawił go świadomości tego, kim jest. Choć bardzo się przed tym wzbrania, ostatecznie decyduje się, by do wycieczki, którą BJ planuje w ramach odwiedzania uczelni, dokooptować Joe (Tyler Perry), swojego ojca i zarazem dziadka przyszłego studenta. Cel? Nauczyć młodego życia, zanim wyfrunie z gniazda na dobre.

Spoiler: nie ma tutaj żadnego odwiedzania uniwerków.

Film otwiera plansza, która wykłada widzowi kawę na ławę i przygotowuje na to, co nadejdzie: oto główny bohater będzie stary, wulgarny, nierozumiejący zmieniającego się świata, ale (przez to?) również zabawny. To przynajmniej jest teoria. Realia bardzo, ale to bardzo mocno zderzają ją z ziemią. Jasne, każdy człowiek ma inne poczucie humoru - jedni są bardzo wyczuleni na punkcie tego, kogo i co można atakować, inni nie pieszczą się w tańcu, zastępują przecinki wulgaryzmami i absolutnie nie mają oporów przed ekstremalnym - niektórzy użyliby nawet słowa "fekalnym" - poziomem żartów.

Osobiście sytuuję się gdzieś pośrodku - lubię nieco bardziej pomysłowy humor, ale wychowałem się chociażby na "Dużych dzieciach" czy "Tedzie", niejedną parodię w życiu też widziałem. Niestety, "Joe odwiedza uniwerki" to parodia parodii. Kino, które na szczęście jest dostępne do obejrzenia w streamingu - dzięki temu łatwiej jest je wyłączyć i usunąć z pamięci. Tyler Perry jako reżyser i scenarzysta zarazem poszedł najprostszą i najgorszą możliwą drogą. Oczywiście, komedia nie zawsze wymaga wielowymiarowości, ale byłoby ciekawiej, gdyby nie uciekała się do najtańszych i najgłupszych instynktów. W przypadku tytułowego bohatera i jego wnuka mamy szczyt takiego podejścia, przez które już po kilku minutach chce się wyłączyć film.

Tyler Perry - kadr z filmu "Joe odwiedza uniwerki"

Joe to "dziad" w jak najgorszym znaczeniu - były alfons i fatalny, przemocowy ojciec, którego metodą na nauczenie syna pływać jest wrzucenie go do jeziora z aligatora (to nawet nie jest metafora!). Za czasów Joe było prosto, rodzica się bało, a pierwszy raz odbywało w wieku kilku lat, a w myśl jego wizji pasy w aucie są niepotrzebne, zaś kanibalizm i cunnilingus to to samo słowo. BJ zaś jest złożony ze wszystkich etykiet, które mają wyśmiewać pokolenie Z - alergik, pielęgnujący skórę w sześciu etapach weganin dbający o środowisko, zanurzony w TikToku (albo TikerToku czy TakoTikerze, jak mawia Joe), zwracający uwagę na toksyczną męskość, uprzedmiotowienie kobiet, patriarchat. Łatwo zestawić te dwa leżące po przeciwnych stronach bieguny: stary vs młody, ordynarny vs grzeczny, doświadczony vs niedoświadczony i uczynić z tego główny punkt komedii.

Perry nie zadał sobie jednak żadnego trudu, by podejść do tego z pomysłem, jakąkolwiek inwencją. Ten film ma krótkie przebłyski, w których zdaje się mieć dobre intencje. Dotyka w końcu kwestii różnic pokoleniowych w postrzeganiu świata, znajomości własnej historii, tego jak współczesna kultura i edukacja ją dosłownie i w przenośni wybiela (przyznaję, żart z Austinem Butlerem to jeden z nielicznych udanych), a także tego, jak wyglądały losy czarnej społeczności na przestrzeni lat. Ba, sam wątek ojca wychowującego swojego syna w oderwaniu od szans na poznanie własnego dziedzictwa ma naprawdę niezły potencjał. Dobrymi chęciami jest jednak piekło wybrukowane.

W przypadku "Joe odwiedza uniwerki" mamy do czynienia z wyjątkowymi, piekielnymi mękami.

Czuję, że jedynymi odbiorcami, którym zupełnie szczerze ten film się spodoba, są ludzie o myśleniu zbliżonym do tego prezentowanego przez głównego bohatera, stęsknieni za czasami, kiedy patrzenie na kobietę jak na kawałek mięsa było czymś powszechnie akceptowanym. No i standardowo: dzisiejsi młodzi nic nie wiedzą, niczego nie znają, są mięczakami. Jak nie mają doświadczenia w relacjach damsko-męskich, to są gejami, a współczesne prostytutki zachowują się skandalicznie, bo chcą przerw, wody butelkowanej i związków zawodowych. I tak przez niecałe dwie godziny.

Jermaine Harris i Tyler Perry - kadr z filmu "Joe odwiedza uniwerki"

Wszelkie potencjalnie ciekawe obserwacje nikną w morzu okrutnie złego smaku, obrzydliwego humoru i stereotypów, których utrwalanie jest uznawane za coś zabawnego. Obaj bohaterowie nie mają grama osobowości, która zostaje zastąpiona przez slogany i karykaturę. Oczywiście, dla minimalnego fabularnego porządku Joe z czasem ujawni swoje bardziej zatroskane oblicze starego człowieka, skrywającego swoją dumę z syna i wnuka pod skorupą wulgarnego twardziela, a BJ zrozumie swoją historyczną ignorancję, ale czy jest to warte 111 minut uwagi widza i Tylera Perry'ego wcielającego się w trzy role, w tym jedną kobiecą? Moim zdaniem nie.

"Joe odwiedza uniwerki" jest narysowany ekstremalnie grubą kreską. Przy tym filmie wiele "niegrzecznych komedii" to przedszkolaki. Tyler Perry nie ma żadnych zahamowań i choć teoretycznie chce przekazać coś wartościowego, ponosi druzgocącą klęskę, z której widz prawdopodobnie zapamięta tylko nieudolne próby obracania tego, co nieśmieszne, w śmieszne.

"Joe odwiedza uniwerki" jest dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
NETFLIX
Netflix
Joe odwiedza uniwerki
Netflix
REKLAMA

Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
16.02.2026 12:43
Tagi: Filmy NetflixKomedie Netflix
Najnowsze
11:24
Zostań Rycerzem Siedmiu Królestw - konkurs. Wygraj projektory Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-16T11:24:51+01:00
10:21
Wichrowe Wzgórza nie są tak złe, jak próbują wam wmówić. Serio
Aktualizacja: 2026-02-16T10:21:52+01:00
10:06
Paramount atakuje. Netflix nie może spać spokojnie
Aktualizacja: 2026-02-16T10:06:33+01:00
9:06
Użytkownicy Netfliksa włączają nowy dreszczowiec i łykają go na raz
Aktualizacja: 2026-02-16T09:06:46+01:00
15:03
Netflix nadrabia zaległości. Prequel Yellowstone już dostępny
Aktualizacja: 2026-02-15T15:03:00+01:00
14:05
Widzowie już wiedzą, która platforma zamiecie konkurencję w 2026 roku
Aktualizacja: 2026-02-15T14:05:00+01:00
13:02
Wielki reżyser znów w formie. Obejrzałem La Grazia i jestem zachwycony
Aktualizacja: 2026-02-15T13:02:00+01:00
12:16
Netflix cichaczem wrzucił obłędny film. To trzeba obejrzeć
Aktualizacja: 2026-02-15T12:16:00+01:00
12:05
Callum Turner zapytany o rolę Jamesa Bonda. Czy tylko ja widzę ten uśmiech?
Aktualizacja: 2026-02-15T12:05:45+01:00
11:55
Nowy kryminał podbija Prime Video. Szybko przebił konkurencję
Aktualizacja: 2026-02-15T11:55:00+01:00
11:38
Seriale, na które trzeba czekać. Długie przerwy między sezonami to już norma
Aktualizacja: 2026-02-15T11:38:37+01:00
11:37
Ten film wojenny Netflksa wbije was w ziemię. Szykujcie chusteczki
Aktualizacja: 2026-02-15T11:37:44+01:00
12:57
Aniołki Charliego wracają. Trwają prace nad nowym filmem
Aktualizacja: 2026-02-14T12:57:12+01:00
12:13
Prime Video jednak nie skasuje świetnego fantasy. Zmiana planów
Aktualizacja: 2026-02-14T12:13:37+01:00
12:10
Zapomniał wół! Netflix nie robi nic złego. On „tylko” kopiuje starą TV
Aktualizacja: 2026-02-14T12:10:00+01:00
11:12
Gorąca rywalizacja już na HBO Max. Kiedy nowe odcinki światowego fenomenu?
Aktualizacja: 2026-02-14T11:12:00+01:00
10:12
Co obejrzeć w HBO Max w ten weekend? Thrillery, horrory, romanse
Aktualizacja: 2026-02-14T10:12:00+01:00
9:02
Miałam polecić ten film na Walentynki. To chyba nie jest dobry pomysł
Aktualizacja: 2026-02-14T09:02:00+01:00
8:02
Zadziorne sci-fi chwyciło użytkowników Disney+ za gardło. Nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2026-02-14T08:02:00+01:00
7:02
Gdzie kręcono Ołowiane dzieci? Lokacje w serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-02-14T07:02:00+01:00
19:08
Piep*zyć Mickiewicza 3: gdzie obejrzeć poprzednie filmy online? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-13T19:08:02+01:00
17:05
Tak wyglądają nowe odcinki 4. sezonu Bridgertonów. Będzie gorąco
Aktualizacja: 2026-02-13T17:05:02+01:00
15:08
Gorące nowości Netfliksa na Walentynki. W tym seria kultowych horrorów
Aktualizacja: 2026-02-13T15:08:01+01:00
13:53
Walka Cruise'a z Pittem to poważne naruszenie praw autorskich. Jest afera
Aktualizacja: 2026-02-13T13:53:42+01:00
13:45
Nie spodziewałem się, że ten film podbije HBO Max. Mam mu sporo do zarzucenia
Aktualizacja: 2026-02-13T13:45:34+01:00
10:06
To najbardziej reoglądalne sci-fi wszech czasów. Fani w kółko je powtarzają
Aktualizacja: 2026-02-13T10:06:49+01:00
9:43
Eternity w streamingu. To najbardziej fantastyczna komedia romantyczna 2025 roku
Aktualizacja: 2026-02-13T09:43:56+01:00
9:07
Ależ niespodzianka od HBO Max. Dziki, hitowy horror pojawił się bez żadnej zapowiedzi
Aktualizacja: 2026-02-13T09:07:14+01:00
7:55
Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka miała 77 lat
Aktualizacja: 2026-02-13T07:55:40+01:00
19:02
Nowy kryminał Prime Video może być hitem dopiero po czasie. Mnie też to wkurza
Aktualizacja: 2026-02-12T19:02:00+01:00
18:01
Prime Video z mocnymi nowościami na 2026 rok. Robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-02-12T18:01:00+01:00
15:22
Nowy dreszczowiec rozgromił użytkowników Netfliksa. Kolejny sezon ma być ASAP
Aktualizacja: 2026-02-12T15:22:23+01:00
14:04
Jerzy Ziętek w serialu Netfliksa ratował ołowiane dzieci. Jak było naprawdę?
Aktualizacja: 2026-02-12T14:04:46+01:00
12:18
Disney+ teraz przesadził. Najlepszy serial przygodowy stał się jeszcze lepszy
Aktualizacja: 2026-02-12T12:18:26+01:00
12:09
Najlepszy serwis przejął hit science fiction. Będą poszerzać uniwersum serialu
Aktualizacja: 2026-02-12T12:09:08+01:00
11:08
Boskie science fiction nareszcie w streamingu. Piękny prezent na weekend
Aktualizacja: 2026-02-12T11:08:52+01:00
10:29
Franza Kafkę obejrzycie w VOD. Film miał walczyć o Oscara
Aktualizacja: 2026-02-12T10:29:39+01:00
9:21
Prawdziwa historia Ołowianych dzieci. Tak było naprawdę
Aktualizacja: 2026-02-12T09:21:40+01:00
8:52
Za granicą polecają polski serial. Nowość Netfliksa porównywana do Czarnobyla
Aktualizacja: 2026-02-12T08:52:20+01:00
19:56
Użytkownicy Netfliksa wsiąknęli w ten dreszczowiec. Zarywają dla niego nocki
Aktualizacja: 2026-02-11T19:56:37+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA