Aniołki Charliego wracają. Trwają prace nad nowym filmem

Pod koniec lat 70. na małych ekranach zadebiutował serial "Aniołki Charliego". Amerykańska produkcja odcinkowa z charyzmatycznymi bohaterkami była emitowana do 1981 roku i doczekała się pięciu sezonów. Jej fabuła skupiała się na trzech atrakcyjnych absolwentkach akademii policyjnej - Sabriny Duncan, Jill Munroe i Kelly Garrett - które podjęły pracę jako detektywki w agencji tajemniczego milionera, Charlesa Townsenda. W rolach głównych wystąpiły Kate Jackson, Farrah Fawcett i Jaclyn Smith.

Sensacyjno-komediowe uniwersum zyskało jeszcze większą popularność za sprawę filmowych remake'ów z wczesnych lat 2000. o tytułach "Aniołki Charliego" i "Aniołki Charliego: Wymarzony duet" z Drew Barrymore (a później Demi Moore), Cameron Diaz i Lucy Liu w rolach detektywek. W 2019 roku do pełnometrażowych produkcji dołączyła unowocześniona wersja filmu, tym razem z Kristen Stewart, Naomi Scott i Ellą Balinską. No i wygląda na to, że to jeszcze nie koniec.

Aniołki Charliego - trwają prace nad nowym filmem

Trwają prace nad nowym filmem z serii "Aniołki Charliego" - donosi The Hollywood Reporter. Produkcję ma napisać Pete Chiarelli, scenarzysta "Narzeczonego mimo woli" i "Bajecznie bogatych Azjatów". Remake powstanie pod szyldem studia Sony.

Na ten moment jest to jedyna pewna informacja - nie wiadomo, kto wyprodukuje nadchodzący remake (choć źródło The Hollywood Reporter podaje, że ma być to wytwórnia Drew Barrymore, Flower Films), a także kto stanie za jego kamerą. Nie jest również jasne, kto znajdzie się w obsadzie produkcji. Można natomiast przypuszczać, że zainteresuje on wielu widzów, biorąc pod uwagę, jak potoczyły się losy poprzednich tytułów.

Oryginalny serial stał się popkulturową sensacją i przyniósł sławę ówczesnej obsadzie. To właśnie dzięki niemu Aaron Spelling ugruntował swoją pozycję jako znanego producenta telewizyjnego. Rozgłos zyskał również film "Aniołki Charliego" w reżyserii McG z 2000 roku - okazał się on ogromnym hitem, zarabiając na całym świecie 264,1 mln dol. Podobną kwotę zanotował sequel "Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość" z 2003 roku, zarabiając 259,1 mln dol.

W 2011 roku podjęto próbę reaktywowania historii w formie serialu, jednak skończyła się ona fiaskiem po 7 odcinkach. Kilka lat później, w 2019 roku, na wielkich ekranach zadebiutował nowy film fabularny w reżyserii Elizabeth Banks z Kristen Stewart, Naomi Scott i Ellą Balinską, jednak okazał się być on finansową klapą. Miejmy nadzieję, że nadchodzący film będzie miał nieco więcej szczęścia.

Anna Bortniak 14.02.2026 12:57

