Gdzie kręcono Ołowiane dzieci? Lokacje w serialu Netfliksa

Serial "Ołowiane dzieci" w reżyserii Maciej Pieprzycy koncentruje się na prawdziwej historii Jolanty Wadowskiej-Król (w tej roli Joanna Kulig), młodej lekarki, która odkrywa, że dzieci z okolic katowickiej Huty Szopienice męczą niepokojące dolegliwości. Początkowo sądzi ona, że jest to po prostu anemia, jednak z biegiem czasu odkrywa, że najmłodsi mieszkańcy osiedla Targowisko chorują na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Wstrząsające odkrycie sprawia, że lekarka podejmuje próby ratowania małych pacjentów, mierząc się jednocześnie z komunistycznym aparatem państwowym.

Akcja serialu rozgrywa się w latach 70. w katowickich Szopienicach. Historia toczy się również na ulokowanym w okolicach huty osiedlu Targowisko - to właśnie tam mieszkały zatrute ołowicą dzieci. A gdzie w rzeczywistości kręcono wszystkie odcinki "Ołowianych dzieci"?

Gdzie kręcono Ołowiane dzieci? Lokalizacje w serialu Netfliksa

Plan zdjęciowy "Ołowianych dzieci" był zlokalizowany w Katowicach, Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach, Zabrzu, Gliwicach, Bytomiu i Warszawie.

Serwis Katowice24 podaje, że sceny z Szopienic, czyli części Katowic na terenie dzielnicy Szopienice-Burowiec, kręcono w katowickiej Kolonii Alfreda w Wełnowcu, świętochłowickich Lipinach i w jednym z zabrzańskich kościołów. Tymczasem osiedle niedaleko huty, które w serialu nazwano Targowiskiem, "zagrała" dawna kolonia Paweł zlokalizowana w miejscu dzisiejszego skweru Hilarego Krzysztofiaka. Osiedle Targowisko co prawda istnieje, jednak w rzeczywistości znajduje się na terenie dzielnicy Piotrowice-Ochojec.

Wielu widzów z pewnością zastanawia się również, czy Huta Szopienice - a dokładniej Huta Metali Niezależnych Szopienice Spółka Akcyjna - naprawdę istniała. Odpowiedź brzmi: tak, huta, która była jednym z największych polskich producentów wyrobów z mosiądzu i miedzi, istniała naprawdę. Działała ona od 1834 roku, a prawie dekady temu, w 2008 roku, została ona postawiona w stan likwidacji. Obecnie znajdujące się na miejscu huty budynki pełnią rolę zabytków. W serialu szopienicką hutą była natomiast elektrociepłownia w Zabrzu, która została odbudowana komputerowo.

Anna Bortniak 14.02.2026 07:02

