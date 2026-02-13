Logo
Gorące nowości Netfliksa na Walentynki. W tym seria kultowych horrorów

Połowa lutego za nami, mróz odpuszcza, miłość świętuje. Sprawdzamy, co ciekawego na ten romantyczny (albo i wcale nie!) weekend przyszykował dla nas Netflix.

Michał Jarecki
netflix co obejrzeć paranormal activity
Nie trzeba być jasnowidzem, by przewidzieć, że na Netfliksie przez pewien czas dominować będzie nowa polska produkcja oparta na prawdziwej historii, która - swoją drogą - bardzo przypadła widzom do gustu i jest też chwalona za granicą. Odbiorcy chętnie sięgają też po niemieckich „Zdemaskowanych”, hiszpańskiego „Salvadora” i, z oczywistych względów, starszy dokument o Jeffreyu Epsteinie. Również nowy sezon „Love is Blind” musiał zrobić furorę; nowe odsłony „Prawnika z Lincolna” czy „Bridgertonów” też niezmiennie przykuwają uwagę fanów.

Jeśli chodzi o filmy - tu lista jest nieco mniej interesująca. TOP 1 to niezbyt udany brazylijski thriller „W mieście strachu”; zaraz za nim plasuje się animacja „Wyfrunięci”, a później, co ciekawe, południowoafrykański „Co to będzie za ślub”. Kilka kolejnych miejsc to starsze produkcje; pod koniec listy, obok wciąż chętnie oglądanego „Łupu” z Damonem i Affleckiem, znajdziemy jeden z kilku filmów Wesa Andersona, które właśnie wzbogaciły bibliotekę serwisu. I bodaj najlepszy z nich - mowa o „Pociągu do Darjeeling”.

Skupmy się jednak na najświeższych nowościach. Oto jedne z ciekawszych premier tego weekendu.

Netflix: co obejrzeć w ten weekend? TOP nowości

Spis treści:

Paranormal Activity - seria

Niezwykła sprawa. Seria PA stała się jednym z najbardziej dochodowych cykli grozy, mimo że kolejne części były raczej krytykowane przez prasę. Jej fenomen wynikał zapewne z unikalnego, choć prostego założenia: estetyka found footage, domowa przestrzeń i sugestia „prawdziwych nagrań” budowały intensywne, a przecież tanie w produkcji napięcie. Każda odsłona rozwijała mitologię demona i rodzinnej klątwy, ale w tym wypadku to przede wszystkim marketing i kolektywne doświadczanie strachu w kinie napędzały popularność.

1883

Jeden z najwyżej ocenianych seriali dekady i bodaj najlepszy z uniwersum „Yellowstone”. Teraz zapoznają się z nim również subskrybenci Netfliksa. Moim zdaniem - warto, nawet jeśli nie zna się i nie zamierza oglądać pozostałych. Fenomenalna, mocna, intensywna rzecz.

Lawrence z Arabii

Film-legenda, który powinien znać każdy uważający się za miłośnika kina. Rzekłem. To nieśmiertelne, epickie widowisko, które z rozmachem opowiada historię brytyjskiego oficera T. E. Lawrence'a podczas I wojny światowej. Na tle bezkresnych pustyń Półwyspu Arabskiego (i na naszych oczach) się mit człowieka rozdartego między lojalnością wobec imperium a fascynacją arabską tożsamością i wolnością. Film niezmiennie zachwyca monumentalnymi zdjęciami i psychologiczną precyzją, z jaką portretuje proces autokreacji bohatera. Wspaniałe, piękne studium kolonializmu, narcyzmu, ceny legendy i wielu innych kwestii.

Ołowiane dzieci

Kandydat do tytułu polskiego serialu roku. Przejmująca (tym bardziej, że prawdziwa) historia nierównej walki z systemem, którą cudem udało się wygrać. Prawdziwe bohaterstwo, ale i dojmująca tragedia w tle. Produkcję nazywa się „polskim Czarnobylem” i chwali również za granicą. My też oceniliśmy tytuł bardzo pozytywnie.

Genialny klan i inne filmy Wesa Andersona

Na Netfliksa wleciała paczka filmów Wesa Andersona - tych nieco starszych, a zatem: lepszych (wybaczcie, ale od pewnego czasu stylowy twórca przynudza, a kiedyś robił naprawdę fascynujące, różnorodne fabularnie kino). Świetna opcja na weekend!

Michał Jarecki
13.02.2026
Tagi: Filmy NetflixSeriale Netflix
