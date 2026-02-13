Ładowanie...

Nie trzeba być jasnowidzem, by przewidzieć, że na Netfliksie przez pewien czas dominować będzie nowa polska produkcja oparta na prawdziwej historii, która - swoją drogą - bardzo przypadła widzom do gustu i jest też chwalona za granicą. Odbiorcy chętnie sięgają też po niemieckich „Zdemaskowanych”, hiszpańskiego „Salvadora” i, z oczywistych względów, starszy dokument o Jeffreyu Epsteinie. Również nowy sezon „Love is Blind” musiał zrobić furorę; nowe odsłony „Prawnika z Lincolna” czy „Bridgertonów” też niezmiennie przykuwają uwagę fanów.



Jeśli chodzi o filmy - tu lista jest nieco mniej interesująca. TOP 1 to niezbyt udany brazylijski thriller „W mieście strachu”; zaraz za nim plasuje się animacja „Wyfrunięci”, a później, co ciekawe, południowoafrykański „Co to będzie za ślub”. Kilka kolejnych miejsc to starsze produkcje; pod koniec listy, obok wciąż chętnie oglądanego „Łupu” z Damonem i Affleckiem, znajdziemy jeden z kilku filmów Wesa Andersona, które właśnie wzbogaciły bibliotekę serwisu. I bodaj najlepszy z nich - mowa o „Pociągu do Darjeeling”.



Skupmy się jednak na najświeższych nowościach. Oto jedne z ciekawszych premier tego weekendu.

Netflix: co obejrzeć w ten weekend? TOP nowości

Spis treści:

Paranormal Activity - seria

Niezwykła sprawa. Seria PA stała się jednym z najbardziej dochodowych cykli grozy, mimo że kolejne części były raczej krytykowane przez prasę. Jej fenomen wynikał zapewne z unikalnego, choć prostego założenia: estetyka found footage, domowa przestrzeń i sugestia „prawdziwych nagrań” budowały intensywne, a przecież tanie w produkcji napięcie. Każda odsłona rozwijała mitologię demona i rodzinnej klątwy, ale w tym wypadku to przede wszystkim marketing i kolektywne doświadczanie strachu w kinie napędzały popularność.

1883

Jeden z najwyżej ocenianych seriali dekady i bodaj najlepszy z uniwersum „Yellowstone”. Teraz zapoznają się z nim również subskrybenci Netfliksa. Moim zdaniem - warto, nawet jeśli nie zna się i nie zamierza oglądać pozostałych. Fenomenalna, mocna, intensywna rzecz.

Lawrence z Arabii

Film-legenda, który powinien znać każdy uważający się za miłośnika kina. Rzekłem. To nieśmiertelne, epickie widowisko, które z rozmachem opowiada historię brytyjskiego oficera T. E. Lawrence'a podczas I wojny światowej. Na tle bezkresnych pustyń Półwyspu Arabskiego (i na naszych oczach) się mit człowieka rozdartego między lojalnością wobec imperium a fascynacją arabską tożsamością i wolnością. Film niezmiennie zachwyca monumentalnymi zdjęciami i psychologiczną precyzją, z jaką portretuje proces autokreacji bohatera. Wspaniałe, piękne studium kolonializmu, narcyzmu, ceny legendy i wielu innych kwestii.

Ołowiane dzieci

Kandydat do tytułu polskiego serialu roku. Przejmująca (tym bardziej, że prawdziwa) historia nierównej walki z systemem, którą cudem udało się wygrać. Prawdziwe bohaterstwo, ale i dojmująca tragedia w tle. Produkcję nazywa się „polskim Czarnobylem” i chwali również za granicą. My też oceniliśmy tytuł bardzo pozytywnie.

Genialny klan i inne filmy Wesa Andersona

Na Netfliksa wleciała paczka filmów Wesa Andersona - tych nieco starszych, a zatem: lepszych (wybaczcie, ale od pewnego czasu stylowy twórca przynudza, a kiedyś robił naprawdę fascynujące, różnorodne fabularnie kino). Świetna opcja na weekend!

Czytaj więcej:

Michał Jarecki 13.02.2026 15:08

