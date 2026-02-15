Seriale, na które trzeba czekać. Długie przerwy między sezonami to już norma

Ładowanie...

W klasycznym modelu telewizyjnym - szczególnie w USA - aż do lat 90. normą było, że sezony seriali obejmowały po 20-kilka odcinków i wracały co rok, zazwyczaj w okresie jesień-wiosna (i z krótkimi przerwami sezonowymi z okazji ferii czy lata). Ten model dyktowany był przez stacje nadawcze i system reklamowy: telewizje potrzebowały nowego materiału co rok, by przyciągnąć widzów i sprzedać reklamy.



Gdy seriale przeniosły się z telewizji na platformy streamingowe, siłą rzeczy zmienił się również charakter produkcji i dystrybucji. Teraz serie obejmują najczęściej po 8-10 odcinków, ale każdy z nich szczyci się większym budżetem, wyższą jakością produkcyjną, bardziej złożonym scenariuszem, a nieraz również niemal blockbusterowymi efektami specjalnymi czy angażem dużych nazwisk z Hollywood. Ponadto w starym modelu kolejny sezon był kręcony już w czasie, gdy emitowano poprzedni, co również skracało czas oczekiwania. Teraz dzieje się tak znacznie rzadziej; platformy streamingowe często czekają z oficjalnym zamówieniem kolejnego sezonu, aż zobaczą wyniki oglądalności poprzedniego. Dopiero potem zaczyna się etap pisania scenariuszy. Dalej: streaming nie jest uzależniony od sezonowości emisji i reklam, więc nie ma stałej presji, by tytuł wracał dokładnie co rok.



Nic dziwnego, że liczba seriali z dłuższymi przerwami (najczęściej 1,5 r. - 2 lata) rośnie, a średnia przerwa wydłuża się. Wg statystyk w okresie 2020-2024 doświadczamy tego częściej niż choćby w latach 2000-2010.

Seriale, na które trzeba czekać zbyt długo

Kluczową przyczyną pęczniejących przerw jest zatem przede wszystkim większy rozmach. Efekty specjalne, zdjęcia realizowane w wielu lokacjach, bardziej skomplikowane post-produkcje - to wszystko istotnie wydłuża czas realizacji sezonu. Im bardziej imponujące i bliskie kinowego doświadczenia dzieło, tym dłużej będziemy czekać na kontynuację. Co więcej, popularne ekipy nie pracują tylko przy jednym projekcie - grają też w innych filmach czy serialach. Ich harmonogramy są ograniczone. Poza tym koordynowanie dużych obsad samo w sobie zajmuje czas i często opóźnia start produkcji nowego sezonu.

Właśnie dlatego najdłuższe przerwy dotyczą tytułów takich jak choćby „Ród smoka”, „Pierścienie Władzy” czy „Stranger Things”. O niezależnych opóźnieniach produkcyjnych - takich jak strajki czy lockdowny w ostatnich latach - nie wspominam, bo to wyjątkowe okoliczności. Wywołały jednak efekt domina i wiele seriali przez kolejne lata mierzyło się i mierzy z reperkusjami tych wydarzeń.



Oto cena prestiżowej telewizji. Możecie obwiniać nowy, bardziej rozbudowany model produkcyjny. I samych siebie. Bo oczekiwania widzów - wasze - niezmiennie rosną; wiele koniecznych składowych przekłada się na dłuższy czas produkcji czy zwlekanie z jej rozpoczęciem. Inna sprawa, że skutki tego podejścia nie zawsze są korzystne. W niektórych przypadkach widzowie zapominają nie tylko fabułę serialu - czasem wręcz w ogóle zapominają o istnieniu danego tytułu. Hype się kurczy, a w efekcie nie wszystkim chce się kontynuować nieco już zapomnianą przygodę, gdy emocje ostygły czy wręcz całkiem się ulotniły. A jeszcze innych tak długie przerwy po prostu frustrują, co też przekłada się na zniechęcenie i porzucenie serialu.

REKLAMA

Michał Jarecki 15.02.2026 11:38

