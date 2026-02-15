Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix cichaczem wrzucił obłędny film. To trzeba obejrzeć

Że niby piątek trzynastego jest pechowy? Nie dla subskrybentów Netfliksa. Serwis przygotował dla widzów produkcję, która odczaruje ten pozornie feralny dzień.

Anna Bortniak
grand budapest hotel na netflix polecajka wes anderson film
REKLAMA

Podczas gdy użytkownicy Netfliksa zachwycają się polskim serialem "Ołowiane dzieci" - i bardzo słusznie, bo to solidna produkcja, którą warto obejrzeć - streamingowy gigant po cichu wrzucił do serwisu jeszcze coś, aby mieć pewność, żeby każdy był zadowolony. Jest to produkcja Wesa Andresona sprzed ponad dekady, która nie ma złych ocen - jest po prostu wybitna. To idealna okazja, by ją sobie odświeżyć lub obejrzeć po raz pierwszy.

REKLAMA

Grand Budapest Hotel - film Wesa Andersona dostępny na Netflix

"Grand Budapest Hotel" to szalona i barwna farsa genialnego reżysera. Akcja produkcji rozgrywa się w pełnym absurdu świecie, a konkretnie w fikcyjnej Republice Zubrowki w 1968 roku. Konsjerżem hotelu jest Monsieur Gustave (w tej roli Ralph Fiennes), energiczny mężczyzna, który jest również wymagającym szefem dla swojego personelu. Skrupulatne zarządzanie nie przeszkadza mu jednak w byciu aż nazbyt serdecznym dla gości hotelu.

Gustave jest również mentorem wrażliwego hotelowego lobby boya, Zero Moustafy (Tony'ego Revolori), który jest jednocześnie imigrantem i sierotą. Największą miłością Gustave'a jest natomiast wiekowa i kłótliwa Madame D. (Tildę Swinton). W związku z tym, że jego uczucie pozostaje odwzajemnione, kobieta zapisuje Gustavowi w spadku bezcenny renesansowy portret należący do jej rodziny. Jak nietrudno się domyśleć, krewni pani D. nie są z tego powodu zadowoleni. Krótko mówiąc - są wściekli i chcą go wydziedziczyć. W związku z tym konsjerż, przy pomocy lokaja Serge'a (Mathieu Amalric) i Agathy (Saoirse Ronan), narzeczonej Zero oraz pracownicy w lokalnej cukierni, postanawia stawić im czoła.

"Grand Budapest Hotel" sprawia, że nawet najbardziej szara rzeczywistość i najbardziej pechowy dzień stają się kolorowe. Piękne barwy, zapierające dech w piersiach krajobrazy i dopracowana w najmniejszych szczegółach scenografia sprawiają, że od tego filmu dosłownie nie można oderwać wzroku. Elementy te, w połączeniu z klimatyczną muzyką, dynamicznym montażem i świetnie napisanym scenariuszem sprawiają, że o tym filmie po prostu nie da się zapomnieć. Z każdą kolejną minutą zaprasza on do tego, by się w nim z przyjemnością zanurzyć.

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych produkcji Andersona z gwiazdorską obsadą może poszczycić się również najważniejszymi nagrodami. W 2015 roku film zdobył 4 Oscary (na 9 nominacji) za najlepszą scenografię, kostiumy, charakteryzację i fryzury oraz muzykę oryginalną. W kolekcji ma również Złoty Glob, który został mu przyznany w kategorii Najlepsza komedia lub musical, a także 5 statuetek BAFTA. Nieprzypadkowo - ten film, nawet po latach, to dzieło wybitne, które warto znać.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
15.02.2026 12:16
Tagi: Filmy Netflixgrand budapest hotelwes anderson
Najnowsze
12:05
Callum Turner zapytany o rolę Jamesa Bonda. Czy tylko ja widzę ten uśmiech?
Aktualizacja: 2026-02-15T12:05:45+01:00
11:55
Nowy kryminał podbija Prime Video. Szybko przebił konkurencję
Aktualizacja: 2026-02-15T11:55:00+01:00
11:38
Seriale, na które trzeba czekać. Długie przerwy między sezonami to już norma
Aktualizacja: 2026-02-15T11:38:37+01:00
11:37
Ten film wojenny Netflksa wbije was w ziemię. Szykujcie chusteczki
Aktualizacja: 2026-02-15T11:37:44+01:00
12:57
Aniołki Charliego wracają. Trwają prace nad nowym filmem
Aktualizacja: 2026-02-14T12:57:12+01:00
12:13
Prime Video jednak nie skasuje świetnego fantasy. Zmiana planów
Aktualizacja: 2026-02-14T12:13:37+01:00
12:10
Zapomniał wół! Netflix nie robi nic złego. On „tylko” kopiuje starą TV
Aktualizacja: 2026-02-14T12:10:00+01:00
11:12
Gorąca rywalizacja już na HBO Max. Kiedy nowe odcinki światowego fenomenu?
Aktualizacja: 2026-02-14T11:12:00+01:00
10:12
Co obejrzeć w HBO Max w ten weekend? Thrillery, horrory, romanse
Aktualizacja: 2026-02-14T10:12:00+01:00
9:02
Miałam polecić ten film na Walentynki. To chyba nie jest dobry pomysł
Aktualizacja: 2026-02-14T09:02:00+01:00
8:02
Zadziorne sci-fi chwyciło użytkowników Disney+ za gardło. Nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2026-02-14T08:02:00+01:00
7:02
Gdzie kręcono Ołowiane dzieci? Lokacje w serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-02-14T07:02:00+01:00
19:08
Piep*zyć Mickiewicza 3: gdzie obejrzeć poprzednie filmy online? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-13T19:08:02+01:00
17:05
Tak wyglądają nowe odcinki 4. sezonu Bridgertonów. Będzie gorąco
Aktualizacja: 2026-02-13T17:05:02+01:00
15:08
Gorące nowości Netfliksa na Walentynki. W tym seria kultowych horrorów
Aktualizacja: 2026-02-13T15:08:01+01:00
13:53
Walka Cruise'a z Pittem to poważne naruszenie praw autorskich. Jest afera
Aktualizacja: 2026-02-13T13:53:42+01:00
13:45
Nie spodziewałem się, że ten film podbije HBO Max. Mam mu sporo do zarzucenia
Aktualizacja: 2026-02-13T13:45:34+01:00
10:06
To najbardziej reoglądalne sci-fi wszech czasów. Fani w kółko je powtarzają
Aktualizacja: 2026-02-13T10:06:49+01:00
9:43
Eternity w streamingu. To najbardziej fantastyczna komedia romantyczna 2025 roku
Aktualizacja: 2026-02-13T09:43:56+01:00
9:07
Ależ niespodzianka od HBO Max. Dziki, hitowy horror pojawił się bez żadnej zapowiedzi
Aktualizacja: 2026-02-13T09:07:14+01:00
7:55
Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka miała 77 lat
Aktualizacja: 2026-02-13T07:55:40+01:00
19:02
Nowy kryminał Prime Video może być hitem dopiero po czasie. Mnie też to wkurza
Aktualizacja: 2026-02-12T19:02:00+01:00
18:01
Prime Video z mocnymi nowościami na 2026 rok. Robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-02-12T18:01:00+01:00
15:22
Nowy dreszczowiec rozgromił użytkowników Netfliksa. Kolejny sezon ma być ASAP
Aktualizacja: 2026-02-12T15:22:23+01:00
14:04
Jerzy Ziętek w serialu Netfliksa ratował ołowiane dzieci. Jak było naprawdę?
Aktualizacja: 2026-02-12T14:04:46+01:00
12:18
Disney+ teraz przesadził. Najlepszy serial przygodowy stał się jeszcze lepszy
Aktualizacja: 2026-02-12T12:18:26+01:00
12:09
Najlepszy serwis przejął hit science fiction. Będą poszerzać uniwersum serialu
Aktualizacja: 2026-02-12T12:09:08+01:00
11:08
Boskie science fiction nareszcie w streamingu. Piękny prezent na weekend
Aktualizacja: 2026-02-12T11:08:52+01:00
10:29
Franza Kafkę obejrzycie w VOD. Film miał walczyć o Oscara
Aktualizacja: 2026-02-12T10:29:39+01:00
9:21
Prawdziwa historia Ołowianych dzieci. Tak było naprawdę
Aktualizacja: 2026-02-12T09:21:40+01:00
8:52
Za granicą polecają polski serial. Nowość Netfliksa porównywana do Czarnobyla
Aktualizacja: 2026-02-12T08:52:20+01:00
19:56
Użytkownicy Netfliksa wsiąknęli w ten dreszczowiec. Zarywają dla niego nocki
Aktualizacja: 2026-02-11T19:56:37+01:00
18:17
Ten film wojenny na Prime Video kopnie was z półobrotu. I zechcecie więcej
Aktualizacja: 2026-02-11T18:17:00+01:00
17:05
To kto w końcu zrzucił bomby w Falloucie? Analizujemy serial i gry
Aktualizacja: 2026-02-11T17:05:00+01:00
16:02
Bohaterowie Ołowianych dzieci. Kto z serialu Netfliksa istniał naprawdę?
Aktualizacja: 2026-02-11T16:02:00+01:00
15:01
Po tym filmie widzowie szukają ukojenia w Gorącej rywalizacji na HBO Max. Jest tak ostry
Aktualizacja: 2026-02-11T15:01:00+01:00
12:32
Hitowy kryminał wrócił na Prime Video. Kiedy nowe odcinki serialu Cross?
Aktualizacja: 2026-02-11T12:32:56+01:00
12:20
Ołowica i jej objawy. Poważna choroba, z którą walczyła bohaterka Ołowianych dzieci
Aktualizacja: 2026-02-11T12:20:14+01:00
10:12
Ołowiane dzieci to kandydat na polski serial roku. Zachwyca i przeraża
Aktualizacja: 2026-02-11T10:12:16+01:00
8:54
Netflix pokaże prequel Stranger Things. Mieliśmy go nie zobaczyć
Aktualizacja: 2026-02-11T08:54:09+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA