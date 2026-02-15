Netflix cichaczem wrzucił obłędny film. To trzeba obejrzeć
Że niby piątek trzynastego jest pechowy? Nie dla subskrybentów Netfliksa. Serwis przygotował dla widzów produkcję, która odczaruje ten pozornie feralny dzień.
Podczas gdy użytkownicy Netfliksa zachwycają się polskim serialem "Ołowiane dzieci" - i bardzo słusznie, bo to solidna produkcja, którą warto obejrzeć - streamingowy gigant po cichu wrzucił do serwisu jeszcze coś, aby mieć pewność, żeby każdy był zadowolony. Jest to produkcja Wesa Andresona sprzed ponad dekady, która nie ma złych ocen - jest po prostu wybitna. To idealna okazja, by ją sobie odświeżyć lub obejrzeć po raz pierwszy.
Grand Budapest Hotel - film Wesa Andersona dostępny na Netflix
"Grand Budapest Hotel" to szalona i barwna farsa genialnego reżysera. Akcja produkcji rozgrywa się w pełnym absurdu świecie, a konkretnie w fikcyjnej Republice Zubrowki w 1968 roku. Konsjerżem hotelu jest Monsieur Gustave (w tej roli Ralph Fiennes), energiczny mężczyzna, który jest również wymagającym szefem dla swojego personelu. Skrupulatne zarządzanie nie przeszkadza mu jednak w byciu aż nazbyt serdecznym dla gości hotelu.
Gustave jest również mentorem wrażliwego hotelowego lobby boya, Zero Moustafy (Tony'ego Revolori), który jest jednocześnie imigrantem i sierotą. Największą miłością Gustave'a jest natomiast wiekowa i kłótliwa Madame D. (Tildę Swinton). W związku z tym, że jego uczucie pozostaje odwzajemnione, kobieta zapisuje Gustavowi w spadku bezcenny renesansowy portret należący do jej rodziny. Jak nietrudno się domyśleć, krewni pani D. nie są z tego powodu zadowoleni. Krótko mówiąc - są wściekli i chcą go wydziedziczyć. W związku z tym konsjerż, przy pomocy lokaja Serge'a (Mathieu Amalric) i Agathy (Saoirse Ronan), narzeczonej Zero oraz pracownicy w lokalnej cukierni, postanawia stawić im czoła.
"Grand Budapest Hotel" sprawia, że nawet najbardziej szara rzeczywistość i najbardziej pechowy dzień stają się kolorowe. Piękne barwy, zapierające dech w piersiach krajobrazy i dopracowana w najmniejszych szczegółach scenografia sprawiają, że od tego filmu dosłownie nie można oderwać wzroku. Elementy te, w połączeniu z klimatyczną muzyką, dynamicznym montażem i świetnie napisanym scenariuszem sprawiają, że o tym filmie po prostu nie da się zapomnieć. Z każdą kolejną minutą zaprasza on do tego, by się w nim z przyjemnością zanurzyć.
Jedna z najbardziej rozpoznawalnych produkcji Andersona z gwiazdorską obsadą może poszczycić się również najważniejszymi nagrodami. W 2015 roku film zdobył 4 Oscary (na 9 nominacji) za najlepszą scenografię, kostiumy, charakteryzację i fryzury oraz muzykę oryginalną. W kolekcji ma również Złoty Glob, który został mu przyznany w kategorii Najlepsza komedia lub musical, a także 5 statuetek BAFTA. Nieprzypadkowo - ten film, nawet po latach, to dzieło wybitne, które warto znać.
