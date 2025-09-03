REKLAMA
Co prezydent Andrzej Duda robi na emeryturze? Zostaje Youtuberem

Krzysztof Stanowski właśnie ogłosił, że nowym autorem Kanału Zero zostanie były prezydent Andrzej Duda.

Konrad Chwast
Od wielu miesięcy komentatorzy polityczni zastanawiali się, czym będzie zajmował się prezydent Andrzej Duda, gdy zakończy już swoją 2. kadencję. Czy rzeczywiście będzie to emerytura wypełniona odpoczynkiem i okazjonalnymi wizytami w programach telewizyjnych, na konferencjach i uczelniach? Czy może – tu w grę wchodzi raczej polityczna fantazja – były prezydent na fali swojej popularności powoła jakiś nowy polityczny twór. A może – to też fantazja, ale bliższa ziemi – obejmie jakieś międzynarodowe stanowisko.

Na razie jednak były prezydent Andrzej Duda kapitalizuje swoją popularność. Na początku sierpnia do czytelników trafiła autobiografia o bezpośrednim tytule „To ja”, a dzisiaj Krzysztof Stanowski ogłosił coś zupełnie nowego.

Andrzej Duda w Kanale Zero

Krzysztof Stanowski ogłosił, że Andrzej Duda będzie prowadził własny program w Kanale Zero. Były prezydent ma nagrać 16 odcinków na „16 gorących tematów”. Z tej krótkiej wiadomości nie wynika wprost, jaka będzie formuła programu. Czy będą to jedynie wywiady, czy przede wszystkim felietony.

Program wystartuje 15 września 2025 roku. Będzie liczył 16 odcinków.

Wraz z informacją o programie Krzysztof Stanowski umieścił link, który kieruje do oficjalnej strony Andrzeja Dudy, gdzie można kupić jego książkę.

Choć perspektywa byłego prezydenta jest na pewno interesująca, a wspomnienia z najważniejszych wydarzeń ostatnich 10 lat, w których jako głowa państwa brał udział, mogą być interesujące, to jestem pewien, że Andrzej Duda potrzebuje partnera do rozmowy. Jego spojrzenie na prezydenturę jest bardzo dokładnie opisane we wspomnianej autobiografii, a i wywiadów udzielił w ostatnim czasie bardzo wiele. Znacznie ciekawsze są rozmowy, zwłaszcza gdy dziennikarze są w stanie skonfrontować byłego prezydenta z decyzjami, które podjął i kierunkami, które wyznaczył. Mam nadzieję, że tak będzie i w tym programie.

03.09.2025 13:06
