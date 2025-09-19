Apple Music ma genialną promocję

Ładowanie...

Apple Music to serwis, który od 2015 roku oferuje dostęp do muzyki poprzez streaming. W jego bibliotece jest ponad 60 mln utworów, składanek, playlist i wideoklipów. To obecnie największy konkurent Spotify. Co ciekawe, kilka miesięcy temu została uruchomiona specjalna promocja, dzięki której posiadacze PlayStation 5 uzyskali darmowy dostęp do Apple Music - pisaliśmy o tym tutaj. Pomysłowości w jabłuszkowej firmie nie brakuje, a wiele wskazuje na to, że ich najnowsza koncepcja przypadnie do gustu wielu polskim klientom. O co chodzi?

Nowa oferta Apple Music. Polska wśród głównych rynków

Serwis zdecydował o stworzeniu nowej oferty skierowanej do przyszłych subskrybentów. Otóż, jej najważniejszym punktem są aż 3 miesiące Apple Music za darmo. W tym miejscu warto zaznaczyć, że standardowa oferta próbna to 1 miesiąc gratis. Można więc uznać, że jest to spora zachęta dla tych, którzy chcieliby z niej skorzystać. Propozycja serwisu obowiązuje do 23 października, a zatem ci, którzy będą chcieli z niej skorzystać, mają na to nieco ponad miesiąc.

3 MIESIĄCE ZA DARMO Apple Music Apple Music

Nie jest to jedyna informacja związana z tą ofertą, o której należy pamiętać. Apple Music kieruje swoją ofertę wyłącznie do nowych subskrybentów, którzy, rzecz jasna, posiadają urządzenie, na którym da się Apple Music zainstalować. Jak podaje firma, skorzystać z tej okazji będą mogli przyszli subskrybenci z 14 rynków z całego świata. Oprócz Polski w tym gronie znaleźli się: Tajwan, Chile, Peru, Portugalia, Czechy, Węgry, Singapur, Hongkong, Nowa Zelandia, Irlandia, Austria, Izrael oraz Belgia. Oferta jest, oczywiście, ograniczona czasowo. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie firmy, cena korzystania z usługi Apple Music po upłynięciu 3-miesięcznego darmowego dostępu wynosi 21,99 zł/mies.

Obecnie Apple Music ma w swojej ofercie trzy główne plany: studencki, indywidualny i rodzinny. Można z niech zrezygnować w dowolnym momencie, a wśród propozycji wchodzących w ich skład znajdziemy m.in. 100 mln utworów i ponad 30 000 playlist ułożonych przez ekspertów, brak reklam, autorskie programy (m.in. prowadzone przez znanych muzyków), dostępność na innych obsługiwanych urządzeniach. Więcej o ofercie przeczytacie tutaj, a ceny prezentują się następująco:

plan studencki - 11,99 zł/miesiąc

plan indywidualny - 21,99 zł/miesiąc

plan rodzinny - 34,99 zł za miesiąc

Biorąc pod uwagę zasobność biblioteki Apple Music, zarówna najnowsza oferta, jak i sama opcja dostępu do serwisu, stają się naprawdę kuszącymi opcjami - wśród najnowszych dostępnych do posłuchania twórców są m.in. Cardi B, The Chainsmokers, Miley Cyrus, Bovska, Labrinth, zaś z polskiego rynku popularność zdobywają tam Lanberry, Sanah, Mata, Skolim, Sentino czy Kaz Bałagane. Do wyboru, do koloru!

Adam Kudyba 19.09.2025 15:47

