REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Muzyka

Apple Music ma genialną promocję

Apple Music na rynku funkcjonuje już od wielu lat i stale poszerza swoją ofertę. Najnowsza jest skierowana przede wszystkim do tych, którzy się jeszcze nie skusili. A powinni, bo to, co proponuje ta marka, wygląda bardzo solidnie.

Adam Kudyba
apple music nowa oferta
REKLAMA

Apple Music to serwis, który od 2015 roku oferuje dostęp do muzyki poprzez streaming. W jego bibliotece jest ponad 60 mln utworów, składanek, playlist i wideoklipów. To obecnie największy konkurent Spotify. Co ciekawe, kilka miesięcy temu została uruchomiona specjalna promocja, dzięki której posiadacze PlayStation 5 uzyskali darmowy dostęp do Apple Music - pisaliśmy o tym tutaj. Pomysłowości w jabłuszkowej firmie nie brakuje, a wiele wskazuje na to, że ich najnowsza koncepcja przypadnie do gustu wielu polskim klientom. O co chodzi?

REKLAMA

Nowa oferta Apple Music. Polska wśród głównych rynków

Serwis zdecydował o stworzeniu nowej oferty skierowanej do przyszłych subskrybentów. Otóż, jej najważniejszym punktem są aż 3 miesiące Apple Music za darmo. W tym miejscu warto zaznaczyć, że standardowa oferta próbna to 1 miesiąc gratis. Można więc uznać, że jest to spora zachęta dla tych, którzy chcieliby z niej skorzystać. Propozycja serwisu obowiązuje do 23 października, a zatem ci, którzy będą chcieli z niej skorzystać, mają na to nieco ponad miesiąc.

3 MIESIĄCE ZA DARMO
Apple Music
Apple Music
Apple Music

Nie jest to jedyna informacja związana z tą ofertą, o której należy pamiętać. Apple Music kieruje swoją ofertę wyłącznie do nowych subskrybentów, którzy, rzecz jasna, posiadają urządzenie, na którym da się Apple Music zainstalować. Jak podaje firma, skorzystać z tej okazji będą mogli przyszli subskrybenci z 14 rynków z całego świata. Oprócz Polski w tym gronie znaleźli się: Tajwan, Chile, Peru, Portugalia, Czechy, Węgry, Singapur, Hongkong, Nowa Zelandia, Irlandia, Austria, Izrael oraz Belgia. Oferta jest, oczywiście, ograniczona czasowo. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie firmy, cena korzystania z usługi Apple Music po upłynięciu 3-miesięcznego darmowego dostępu wynosi 21,99 zł/mies.

Obecnie Apple Music ma w swojej ofercie trzy główne plany: studencki, indywidualny i rodzinny. Można z niech zrezygnować w dowolnym momencie, a wśród propozycji wchodzących w ich skład znajdziemy m.in. 100 mln utworów i ponad 30 000 playlist ułożonych przez ekspertów, brak reklam, autorskie programy (m.in. prowadzone przez znanych muzyków), dostępność na innych obsługiwanych urządzeniach. Więcej o ofercie przeczytacie tutaj, a ceny prezentują się następująco:

  • plan studencki - 11,99 zł/miesiąc
  • plan indywidualny - 21,99 zł/miesiąc
  • plan rodzinny - 34,99 zł za miesiąc

Biorąc pod uwagę zasobność biblioteki Apple Music, zarówna najnowsza oferta, jak i sama opcja dostępu do serwisu, stają się naprawdę kuszącymi opcjami - wśród najnowszych dostępnych do posłuchania twórców są m.in. Cardi B, The Chainsmokers, Miley Cyrus, Bovska, Labrinth, zaś z polskiego rynku popularność zdobywają tam Lanberry, Sanah, Mata, Skolim, Sentino czy Kaz Bałagane. Do wyboru, do koloru!

REKLAMA

Więcej o tym, co się dzieje w Apple, przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
19.09.2025 15:47
Tagi: AppleApple Music
Najnowsze
15:07
Nowy dreszczowiec Netfliksa daje użytkownikom wszystko, czego potrzebują
Aktualizacja: 2025-09-19T15:07:11+02:00
14:15
Jedna z najciekawszych premier września już na podium Box Office. Triumf serca podbija kina!
Aktualizacja: 2025-09-19T14:15:17+02:00
13:41
Traktat 42 w serialu 1670. O co chodzi z tą liczbą?
Aktualizacja: 2025-09-19T13:41:55+02:00
12:49
Polska przejmuje Netfliksa. Co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości
Aktualizacja: 2025-09-19T12:49:41+02:00
12:47
Netflix pozwala sprawdzić, czy bliżej ci do chłopa, czy szlachcica z 1670
Aktualizacja: 2025-09-19T12:47:34+02:00
10:39
System Of A Down w Polsce. Dziś ostatnia szansa na zakup biletu
Aktualizacja: 2025-09-19T10:39:51+02:00
9:59
Najlepszy superbohaterski film tego roku już w HBO Max
Aktualizacja: 2025-09-19T09:59:38+02:00
9:42
Donald Trump grozi telewizjom, które go krytykują
Aktualizacja: 2025-09-19T09:42:37+02:00
8:53
Martin Scorsese nakręci nowy film. Na pokładzie Leonardo DiCaprio
Aktualizacja: 2025-09-19T08:53:39+02:00
19:21
Black Rabbit - recenzja serialu Netfliksa. Jak wypadł wyczekiwany thriller ze świetną obsadą?
Aktualizacja: 2025-09-18T19:21:18+02:00
18:53
Netflix błyskawicznie rozszerza uniwersum swojego największego hitu
Aktualizacja: 2025-09-18T18:53:55+02:00
18:24
Gen V, sezon 2. - kiedy kolejne odcinki świetnego serialu?
Aktualizacja: 2025-09-18T18:24:18+02:00
16:48
Jak miejsca z serialu Breslau wyglądają naprawdę? Sprawdziłem to
Aktualizacja: 2025-09-18T16:48:36+02:00
15:14
Ten wybitny horror ma najbardziej szokujący twist w historii. Wreszcie obejrzysz go, jak należy
Aktualizacja: 2025-09-18T15:14:47+02:00
14:27
Jurassic World: Odrodzenie jest już w VOD. Gdzie obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-09-18T14:27:45+02:00
13:03
Powstaje spin-off Emigracji XD. Opowie o Zbyszku XD
Aktualizacja: 2025-09-18T13:03:21+02:00
11:54
Kimmel nie był pierwszy. Z tych samych powodów pracę stracił inny dziennikarz
Aktualizacja: 2025-09-18T11:54:46+02:00
10:34
Dlaczego w 2. sezonie 1670 Stanisława gra inny aktor? To nie sprawka Andrzeja
Aktualizacja: 2025-09-18T10:34:10+02:00
9:28
Długo wyczekiwany serial z gwiazdorską obsadą wjechał na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-18T09:28:42+02:00
8:32
Jimmy Kimmel wyleciał z pracy. Trump chciał jego głowy za to nagranie
Aktualizacja: 2025-09-18T08:32:19+02:00
20:07
Błagania wysłuchane. Prime Video przedłuża swój wielki hit na 2. sezon
Aktualizacja: 2025-09-17T20:07:39+02:00
19:59
Kiedy 3. sezon serialu 1670? Wszystko, co już wiemy
Aktualizacja: 2025-09-17T19:59:33+02:00
19:14
Kiedy premiera 3. sezonu Odwilży? Uwielbiany kryminał wraca
Aktualizacja: 2025-09-17T19:14:53+02:00
16:59
Wielki marsz - recenzja. To jedna z najlepszych adaptacji prozy Kinga?
Aktualizacja: 2025-09-17T16:59:49+02:00
15:20
Ukradł pracę Banksy'ego w 30 sekund, a teraz stanie przed sądem
Aktualizacja: 2025-09-17T15:20:46+02:00
14:23
3. sezon Rodu smoka ma potwierdzoną datę premiery. Najwyższy czas
Aktualizacja: 2025-09-17T14:23:57+02:00
12:01
Użytkownicy Prime Video zarywali nockę, żeby obejrzeć finał największego hitu lata
Aktualizacja: 2025-09-17T12:01:00+02:00
10:58
Film Netfliksa o wampirach z gwiazdorską obsadą jednak dostanie sequel? Reżyser zabiera głos
Aktualizacja: 2025-09-17T10:58:29+02:00
10:41
Nowy film Colina Farrella i Margot Robbie zrównany z ziemią. Wielka finansowa wtopa?
Aktualizacja: 2025-09-17T10:41:29+02:00
10:04
Kultowa Anakonda powróci, ale… jako komedia? Zaskakująca obsada
Aktualizacja: 2025-09-17T10:04:43+02:00
9:47
Nazywa się go najlepszym horrorem tego roku. Zaraz trafi na VOD
Aktualizacja: 2025-09-17T09:47:31+02:00
9:01
1670, sezon 2. - recenzja. Czy Jan Paweł wciąż jest tak samo zabawny?
Aktualizacja: 2025-09-17T09:01:00+02:00
8:31
Nowy Superman lada dzień wpadnie na HBO Max. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-09-17T08:31:39+02:00
7:43
Apple pokazał, jak się robi telewizję w czasach cholernego AI
Aktualizacja: 2025-09-17T07:43:33+02:00
19:22
Franz Kafka - widzieliśmy polskiego kandydata do Oscara. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-16T19:22:10+02:00
18:31
Thriller Netfliksa to dziwny eksperyment. Zaskoczyło mnie to rozwiązanie
Aktualizacja: 2025-09-16T18:31:00+02:00
18:05
Cooper Hoffman to nowa gwiazda kina. Coś więcej niż sławne nazwisko
Aktualizacja: 2025-09-16T18:05:00+02:00
17:31
Drelich: harmonogram emisji serialu. Ile będzie odcinków?
Aktualizacja: 2025-09-16T17:31:00+02:00
16:56
Gen V, sezon 2.: opinia. Trudny powrót do świata The Boys
Aktualizacja: 2025-09-16T16:56:20+02:00
15:50
Widzowie HBO Max oglądają na potęgę polskie komedie. W kinach króluje 3. część
Aktualizacja: 2025-09-16T15:50:22+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA