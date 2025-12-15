Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Kim jest Josh O'Connor? W "Na noże 3" pokonał Brolina, przeskoczył Craiga

Od kilku dni na Netfliksie słusznie króluje "Żywy czy martwy: Film z serii Na noże". To już trzecia odsłona uwielbianej serii filmowych kryminałów z Danielem Craigiem w roli głównej. Tym razem jednak doświadczony aktor odsuwa się nieco na boczny plan, by dać pole do popisu innemu, młodszemu koledze po fachu - Joshowi O'Connorowi.

Adam Kudyba
josh oconnor na noze
REKLAMA

Akcja "Żywego czy martwego" rozgrywa się w małej, amerykańskiej parafii w Chimney Rock. Trafia do niej młody duchowny Jud Duplenticy (O'Connor). Ma za sobą trudną przeszłość, która z czasem zaowocowała poczuciem powołania. Choć ksiądz Jud chce podchodzić do parafian na zasadzie zrozumienia i miłości, okazuje się, że jego przełożony, prałat Jefferson Wicks (Josh Brolin) żyje na zupełnie przeciwnym biegunie - jego nauki opierają się przede wszystkim na podsycaniu wrogości. Panowie szybko wchodzą na wojenną ścieżkę, a Wicks wkrótce, w niewyjaśnionych okolicznościach, umiera. Wówczas sprawę podejmuje Benoit Blanc (Daniel Craig).

REKLAMA

Josh O'Connor kradnie show w Na noże 3. To bardzo zdolny aktor

"Na noże" od samego początku istnienia (czytaj: od kilku lat) charakteryzowało się sprawnym korzystaniem z podobnego schematu i błyskotliwego ogrywania go w ramach fabuły. W każdym z dotychczasowych filmów mieliśmy do czynienia ze zbrodnią na określonym terenie i wąskie, kilkuosobowe otoczenie zmarłego, które z czasem okazywało się siedliskiem potencjalnych morderców - wychodziło bowiem na jaw, że prawie każdy miałby w śmierci denata interes. "Żywy czy martwy" różni się jednak w pewnym zakresie od swoich poprzedników.

W "trójce" Johnson przykłada dużą wagę do obecnego w filmie tematu religii, tworzenia wspólnoty, wizji Kościoła. Postacią, która trzyma na swoich barkach ten ciężar jest Jud Duplenticy - postać grana przez Josha O'Connora. To bohater, który nie trafił w ręce Boga po prowadzeniu wiecznie religijnego życia - do wiary zaprowadziło go poczucie winy po przypadkowym zabiciu swojego przeciwnika w bokserskim ringu. Wkrótce został duchownym, który chce przemawiać do swoich parafian i rozmówców językiem empatii, współczucia, zrozumienia ich problemów. Im bardziej postępuje śledztwo, tym bardziej czuje, jakby znów zaciskała mu się pętla na szyi - na przestrzeni fabuły dowiadujemy się, że teoria, jakoby Jud zabił Wicksa, nie byłaby pozbawiona logiki. Nie pomaga również to, że poszlaki coraz mocniej wskazują w jego stronę, a miejscowi mieszkańcy obracają się przeciwko niemu.

To wszystko jednak nie miałoby takiego ładunku emocji, gdyby nie świetny Josh O'Connor.

Pod czujnym okiem Riana Johnsona, O'Connor notuje fantastyczną rolę. Grany przez niego Jud to główny bohater filmu, który nieraz spycha na dalszy plan samego Daniela Craiga - a biorąc pod uwagę charyzmę postaci Blanca, nie jest to łatwe zadanie. Duplenticy jest bohaterem, który traci grunt pod nogami, ale mimo tego pozostaje wierny swoim przekonaniom i nie schodzi z obranego kursu wiary w człowieka, empatii i łaski. To kapitalna, pełna rzeczywistych emocji i przemyśleń kreacja, a trzeba jeszcze wspomnieć, że O'Connor i Craig stanowią razem wspaniały duet, który potrafi w jednym momencie dać genialną, slapstickową rozrywkę, zaś w innym znakomicie (i z szacunkiem) skonfrontować swoje wzajemne, odmienne od własnych, wartości.

Angielski aktor w branży filmowo-serialowej jest obecny już od jakiegoś czasu (wystąpił w "Durellach", "Boskiej Florence", "Emmie") ale świat na dobre usłyszał o nim po jego występie w "The Crown", słynnym serialu fabularnym poświęconym brytyjskiej rodzinie królewskiej. O'Connor wcielił się w 4. sezonie w młodego księcia Karola. To fantastycznie zagrana postać, generująca przede wszystkim negatywne emocje - widzimy bowiem, jak Karol zachowuje się w stosunku do Diany, ostentacyjnie dając jej znak, że kocha kogo innego i dusi się w tym ustalonym przez jego rodzinę związku. Ta rola otworzyła mu drzwi do jeszcze większego świata - od kilku lat regularnie pojawia się na wielkim ekranie. "La Chimera", "Challengers", "Od nowa", "Mastermind", "The History of Sound" - to tytuły, w których O'Connor zaczarowuje widza swoją nieskończoną charyzmą.

Josh O'Connor to jeden z najzdolniejszych aktorów swojego pokolenia. Przed nim występ u kolejnego znakomitego reżysera - po współpracy z Luką Guadagnino, Alice Rohrwacher, Oliverem Hermanusem czy Rianem Johnsonem, przyszedł czas na Stevena Spielberga. Co z tego wyjdzie? Na pewno coś dobrego.

Na noże 3 - obsada filmu

  • Daniel Craig – Benoit Blanc
  • Josh O’Connor – Jud Duplenticy
  • Glenn Close – Martha Delacroix
  • Josh Brolin – Jefferson Wicks
  • Mila Kunis – Geraldine Scott
  • Jeremy Renner – dr Nat Sharp
  • Kerry Washington – Vera Draven
  • Andrew Scott – Lee Ross
  • Cailee Spaeny – Simone Vivane
  • Daryl McCormack – Cy Draven
  • Thomas Haden Church – Samson Holt

Jeśli chcecie przeczytać naszą recenzję filmu "Żywy czy martwy: Film z serii Na noże", znajdziecie ją tutaj. Omawiamy również zakończenie filmu oraz to, czy powstanie czwarta część serii.

"Żywy czy martwy: Film z serii Na noże" jest dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

ŻYWY CZY MARTWY: FILM Z SERII NA NOŻE
Netflix
Netflix
Netflix
REKLAMA

Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
15.12.2025 15:59
Tagi: Filmy NetflixNa noże
Najnowsze
15:44
Nie dziwię się, że ten film jest nr. 1 na Prime Video. Przypomina największy hit wakacji
Aktualizacja: 2025-12-15T15:44:23+01:00
14:34
Netflix pokazał nowości na styczeń 2026. Nie mogę wyjść z podziwu
Aktualizacja: 2025-12-15T14:34:54+01:00
11:05
Zanim obejrzysz "Faceta na święta 3", przeczytaj ten tekst. Będzie łatwiej
Aktualizacja: 2025-12-15T11:05:22+01:00
9:48
Spartacus: House of Ashur - gdzie obejrzeć serial o gladiatorach? Premiera już za nami
Aktualizacja: 2025-12-15T09:48:02+01:00
9:20
Kultowy serial wleciał na Disney+. Netflix bał się go puścić w całości
Aktualizacja: 2025-12-15T09:20:19+01:00
8:40
Rob Reiner nie żyje. Słynny reżyser zginął wraz z żoną
Aktualizacja: 2025-12-15T08:40:51+01:00
14:32
Netflix ma jedną bardzo niedocenioną funkcję. Jak dla mnie – hit
Aktualizacja: 2025-12-14T14:32:00+01:00
13:24
Najlepszy serial science fiction od Disney+ wleci na Netfliksa. I to już jutro
Aktualizacja: 2025-12-14T13:24:00+01:00
12:15
To sci-fi nabija się z największych lęków milenialsów
Aktualizacja: 2025-12-14T12:15:00+01:00
11:27
Mads Mikkelsen jest jak wino. Nowy hit na HBO Max o tym przypomina
Aktualizacja: 2025-12-14T11:27:09+01:00
10:05
Najlepszy film wojenny ostatnich lat rządzi w HBO Max. Odpalać w ciemno
Aktualizacja: 2025-12-14T10:05:00+01:00
8:36
Możliwe podtopienia na Netfliksie. Nie uciekniecie przed filmem katastroficznym
Aktualizacja: 2025-12-14T08:36:00+01:00
6:11
Droga do prawdy dobiegła końca. Będzie 2. sezon świetnego kryminału?
Aktualizacja: 2025-12-14T06:11:00+01:00
5:16
Fallout już leci do was z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-12-14T05:16:00+01:00
20:59
Przed nami finał To: Witajcie w Derry. Na te 3 pytania muszę dostać odpowiedź
Aktualizacja: 2025-12-13T20:59:49+01:00
14:32
Czy powstanie Na noże 4? Wszystko, co wiemy
Aktualizacja: 2025-12-13T14:32:00+01:00
13:11
Ulubiony świąteczny klasyk Polaków wraca do kin. Tak, chodzi o Kevina
Aktualizacja: 2025-12-13T13:11:00+01:00
11:12
Użytkownicy Netfliksa żyją dla takich dreszczowców. Nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-12-13T11:12:00+01:00
10:03
HBO Max pokazał nowości na weekend. Genialne kino wojenne
Aktualizacja: 2025-12-13T10:03:00+01:00
9:11
Na Prime Video dawno nie było tyle akcji. Jeden gwiazdor skopał konkurencję
Aktualizacja: 2025-12-13T09:11:00+01:00
7:59
Wojna na Disney+. Fantasy atakuje kinowe hity i podbija serca użytkowników
Aktualizacja: 2025-12-13T07:59:00+01:00
19:15
Kto zabił prałata Wicksa? Wyjaśniamy zakończenie filmu Na noże 3
Aktualizacja: 2025-12-12T19:15:31+01:00
18:18
Najszybszy film 2025 roku wjechał właśnie do streamingu
Aktualizacja: 2025-12-12T18:18:13+01:00
15:40
Magda Umer nie żyje. Ikona polskiej kultury miała 76 lat
Aktualizacja: 2025-12-12T15:40:40+01:00
15:07
"Na noże 3" to najlepszy kryminał tego roku. "Jedynka" śpi w nogach
Aktualizacja: 2025-12-12T15:07:45+01:00
13:01
Włączyłem serial Człowiek kontra dziecko, żeby odpocząć. To był błąd
Aktualizacja: 2025-12-12T13:01:52+01:00
11:53
Dom dobry naprawdę pomaga ofiarom przemocy. Wzrost o ponad 200%
Aktualizacja: 2025-12-12T11:53:36+01:00
10:35
Netflix wreszcie zlitował się nad fanami swojego najdziwniejszego serialu
Aktualizacja: 2025-12-12T10:35:09+01:00
10:01
Carol nie jest Jedyna. Pluribus z nowym głównym bohaterem w 7. odcinku
Aktualizacja: 2025-12-12T10:01:56+01:00
9:16
Zwiastuna Avengers: Doomsday ciągle nie ma. Czego boi się Marvel?
Aktualizacja: 2025-12-12T09:16:18+01:00
21:10
Netflix dowiózł takie nowości, że klękajcie narody. Co obejrzeć w weekend?
Aktualizacja: 2025-12-11T21:10:09+01:00
18:31
Genialny polski serial powraca po latach. Ten zwiastun jest obłędny
Aktualizacja: 2025-12-11T18:31:02+01:00
18:03
Tak wygląda zwiastun Supergirl. Ta aktorka jest idealna
Aktualizacja: 2025-12-11T18:03:40+01:00
17:10
Nowe Supernatural jest jak sezon 1,5. Zabiera nas do najlepszego okresu historii Deana i Sama
Aktualizacja: 2025-12-11T17:10:44+01:00
13:52
Dzisiaj finał kryminału, który nie ma złych opinii. Zmieńcie plany na wieczór
Aktualizacja: 2025-12-11T13:52:55+01:00
12:17
Mata wściekły na polityków Koalicji Obywatelskiej. Co to za wolta?
Aktualizacja: 2025-12-11T12:17:42+01:00
11:17
Czy Zamach na papieża to film na faktach? Pasikowski podbija Netfliksa
Aktualizacja: 2025-12-11T11:17:07+01:00
9:36
Islandia też ucieka z Eurowizji. Zaraz Polska zostanie sama z Izraelem
Aktualizacja: 2025-12-11T09:36:08+01:00
8:37
Kultowi bohaterowie wracają do Igrzysk śmierci. Oszalałem
Aktualizacja: 2025-12-11T08:37:54+01:00
20:07
Prime Video ma dobrą wiadomość dla fanów najdroższego serialu wszech czasów
Aktualizacja: 2025-12-10T20:07:01+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA