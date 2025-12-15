Logo
Nie dziwię się, że ten film jest nr. 1 na Prime Video. Przypomina największy hit wakacji

Ten film błyskawicznie zawrócił w głowach użytkownikom Prime Video. Młodzieżowy dramat z miejsca wdrapał się na szczyt najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Nic w tym dziwnego. "Powiedz mi po cichu" ma wiele wspólnego z innymi hitami serwisu.

Rafał Christ
powiedz mi po cichu amazon prime video young adult co obejrzeć
"Powiedz mi po cichu" opowiada historię Kamili. Dziewczyna niby ma wszystko pod kontrolą: naukę, życie towarzyskie, wizerunek. Jej ułożony świat burzy jednak powrót sąsiadów - tajemniczych braci Di Bianco. Thiago skradł jej pierwszy pocałunek, a Thiago był jej najlepszym przyjacielem. Rodzi się pytanie: czy uda im się uporać z demonami wspólnej przeszłości? Czy może znowu wszystko rozpadnie się na kawałki? Użytkownicy Prime Video tłumnie poszukują na nie odpowiedzi.

Film trafił na platformę Amazona w miniony piątek, 12 grudnia. Potrzebował dosłownie chwili, aby zdeklasować całą konkurencję. Obecnie dominuje w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Czemu użytkownicy Prime Video tak się na niego rzucili? Już po pobieżnym spojrzeniu na opis fabuły, wszystko powinno być jasne.

Powiedz mi po cichu - nowy hit Prime Video

Młoda dziewczyna? Bracia? Trójkąt miłosny? Brzmi znajomo! W ten sam schemat fabularny użytkownicy Prime Video wpadli przecież przy okazji "Tego lata stałam się piękna" - young adultowego romansu o nastoletniej Belly, o której serce pewne rodzeństwo walczy w malowniczych pejzażach Cousins. W te wakacje serial doczekał się swojego 3. i zarazem finałowego sezonu. Przez wiele tygodni nie schodził on z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju, stając się największym hitem minionego lata.

"Powiedz mi po cichu" jest jednak znacznie mroczniejsze od "Tego lata stałam się piękna". Schemat fabularny może się powtarza, ale jeśli przyjrzeć mu się głębiej, znajdziemy jeszcze większe powinowactwa z innymi hitami Prime Video. A ściślej mówiąc: z young adultowymi romansami zwanymi "Trylogią Winnych". W końcu za książkowy oryginał odpowiada Ron Mercedes, która napisała też "Moją winę", "Twoją winę" i "Naszą winę". Cała trylogia doczekała się adaptacji od Amazona. Wszystkie biły rekordy popularności. Co więcej, ostatniej z nich udało się podbić serca użytkowników platformy całkiem niedawno, bo przecież zadebiutowała w serwisie w październiku. Zaraz po swojej premierze wdrapała się oczywiście na szczyt topki usługi i nie chciała z niego zejść.

Jeszcze jest za wcześnie by to stwierdzić, ale "Powiedz mi po cichu" jest na dobrej drodze, aby powtórzyć sukces "Trylogii Winnych". Jeśli też będzie dłużej cieszyć się wzięciem na Prime Video, Amazon może zdecydować o zrobieniu sequela. A potem kolejnego. Ron Mercedes już dawno je przecież napisała. Nic tylko adaptować.

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ
15.12.2025 15:44
